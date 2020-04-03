Wednesday, 1 April 2020, 16:38 HKT/SGT Share:

来源 俊和发展集团有限公司 第二届俊和学生创新奖现正接受报名 鼓励本地及大湾区年青人发挥创新思维智建未来



香港, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 属亚洲联合基建控股有限公司（「亚洲联合基建」或「集团」）（股份代号：00711）旗下的俊和发展集团有限公司（「俊和」 ）欣然宣布第二届「俊和学生创新奖」现正式接受报名，鼓励各本地及大湾区院校不同学科的全日制大专学生，透过工程设计去解决围绕城市基建、科技和社会发展等问题。



香港特别行政区政府财政司司长陈茂波先生，大紫荆勋贤GBS, MH, JP 于2018年集团五十周年金禧纪念庆祝酒会，颁发奖项予首届「俊和学生创新奖」得奖者。



是次奖项将颁予创新兼切实可行的工程解决方案，以建构一个永续、宜居的综合智慧城市。参加者可在五个范畴﹝智慧建筑、智慧生活、智慧环境、智慧出行和智慧民众﹞当中，选择其中一个或多个范畴参赛。



参加队伍每队最多可由八人组成，当中至少一人就读工程相关学系，参加队伍亦可以毕业论文题目参赛。该奖项共设有三名优胜者（金、银和铜）及三项优异奖以表扬其出色理念，金奖优胜者更可获得现金奖十万港元，连同银奖、铜奖及三项优异奖，奖金合共二十万港元。除了丰富奖金，金奖优胜队伍更会获得与大湾区创新企业体验交流之机会，以及为期两年的「2+1后续支持计划」，以提供资源和技术协助，协助金奖队伍将想法付诸实践。



第二届「俊和学生创新奖」的评审包括土木工程拓展署署长及矿务处处长刘俊杰先生太平绅士、渠务署署长卢国华先生太平绅士、香港绿色建筑议会主席张孝威先生SBS，以及Microsoft香港及澳门区总经理陈珊珊女士等。



俊和建筑控股有限公司行政总裁李家粦测量师表示：「今届的主题是『工程师˙智建未来』，以工程学的解决方案建构一个智慧城市。俊和一直致力为业界培育年轻人才，希望借着『俊和学生创新奖』鼓励年青人运用智慧研发创新的方案，让城市之间的联系更密切及促进智慧城市可持续发展。」



重要日程

4月9日：Facebook直播奖项简介（附即时答问环节，欢迎有兴趣参加的学生参与）

4月30日：递交网上报名表

9月1日：递交提案

10月：首轮筛选

11月底：入选者面试演讲及颁奖典礼



有关2020年俊和学生创新奖的详情，请浏览：www.cwisa.com。



俊和发展集团有限公司

俊和发展集团有限公司（「俊和」）成立于1968年，属亚洲联合基建控股有限公司（股份代号：00711.HK）主要成员，主力经营建筑及物业发展核心业务，具备承接大型综合建筑项目的专业能力。近期参与的香港大型基建项目包括中环湾仔绕道、莲塘／香园围口岸基础设施、港珠澳大桥旅检大楼等。



亚洲联合基建控股有限公司(股份代号: 00711.HK)

亚洲联合基建控股有限公司（「亚洲联合基建」），于香港交易所主板上市。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、以及非专营巴士服务。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商，凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力，使亚洲联合基建紧握合适发展机遇，以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。



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