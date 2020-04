Wednesday, 1 April 2020, 16:24 HKT/SGT Share: 笃定前行 进军千亿 禹洲地产(01628.HK)持续兑现稳增长 高盈利 控负债 全年派息比率达46%

香港, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 中国房地产前40强企业,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”或“本公司”,及其附属公司,统称“本集团”;股份代号:01628.HK)公布截至2019年12月31日止(“回顾期”、“期内”)未经审核之全年综合业绩。



2019年,中央聚焦房地产金融风险,坚持住房居住属性,中央政治局会议明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,地方政府因城、因区、因势施策,保持房地产市场稳定。房地产政策整体偏紧,调控措施更细致、更全面且更坚定。禹洲集团积极顺应政策方向及行业发展趋势,凭借极具独到眼光的前瞻性布局以及严谨的成本管控,始终坚守“区域深耕 全国领先”的战略,秉持规模、利润和风险控制平稳发展的宗旨,在行业利润承压的大背景下依然取得了良好的业绩。



超额完成合约销售目标 坚持区域深耕成效显著

得益于聚焦一、二线城市持续深耕的前瞻性布局,集团2019年提前一个月实现原定合约销售目标人民币670亿元,最终全年实现人民币751.15亿元的销售额,实际完成率达112%,同比上升34.13%,累计合约销售面积497.1万平方米,同比上升34.3%,全年合约销售均价为人民币15,110元/平方米。销售金额放量增长,创下历史新高,增速领先行业,千亿征程更进一步。



2019年,集团持续深化长三角区域、环渤海区域、海西经济区、华中区域、粤港澳大湾区及西南区域等六大核心都市圈布局,区域深耕战略成效显著,目前在苏州、合肥、唐山、扬州等多个城市均跻身当地房企前十。尤其是在苏州,自2016年禹洲首入苏州,短短三年就诞生出了第一个百亿量级销售规模的城市公司,期内苏州公司为集团贡献了人民币155.79亿元的合约销售,占集团总合约销售金额的20.74%,成为给集团带来最高合约销售金额的城市公司;扬州及合肥则分别为集团贡献了人民币13.92亿元,以及人民币99.82亿元的合约销售。期内,长三角区域依然是禹洲合约销售贡献的主要区域,合约销售总额为人民币487.73亿元,占集团合约销售总额的64.93%,多盘联动、区域深耕使得禹洲品牌在区域内更加深入人心。



慷慨派息喜迎上市十年征程 获纳恒指高息彰显市场认可

集团的收入主要来自物业销售、投资物业租金收入、物业管理收入及酒店运营业务在内的四大业务范畴。2019年,集团物业销售收入约人民币224.70亿元,占总收入的96.68%;投资物业租金收入约为人民币3.05亿元,按年上升24.76%;物业管理收入约为人民币4.48亿元,按年上升7.29%;酒店运营收入约为人民币1,772万元。



同时,集团继续维持行业领先的利润水平。年度利润按年上升6.46%至人民币39.67亿元,核心净利润按年强劲上升21.13%至人民币44.09亿元,每股核心盈利为人民币0.82元,同比上升3.80%。



集团在收入利润稳定快速增长的同时,也一直保持自身高派息特色,持续与股东共享丰硕的业绩成果。董事会宣布拟派发第二次中期股息每股21港仙及上市十周年第二次特别中期股息每股4港仙,连同已支付中期股息每股12港仙及特别中期股息每股3港仙,全年合计派息达每股40港仙,派息率高达45.67%。资本市场亦高度认可禹洲的表现,于2020年2月17日,公司获恒生指数公司纳入恒生中国高息股率指数,且在获纳入的8家地产建筑业类中比重最高,占比约为3.09%,彰显了资本市场对于集团长期致力于将发展成果与股东分享的行动力。上市十年,集团累计派息已达每股2.87港元,为2009年上市发行价的106%,回馈股东诚意十足。



土地储备充裕优质 奠定未来长足发展

集团始终紧跟市场发展动向,顺势而为,精准且提前把握城市发展脉搏,为未来长远发展保驾护航。期内,公司通过深度研究重点一、二线城市以及受惠于户籍制度改革的强三线城市,准确把握拿地良好时机,以极具吸引力的价格,通过公开招拍挂、收并购、产业勾地、合作开发等多种方式,于北京、上海、青岛、郑州、佛山、宁波、无锡等城市斩获35块优质地块,权益土地储备地价合共约人民币244.40亿元,总建筑面积逾462万平方米,总货值超过人民币千亿元,其中约80%的地块均以底价或低溢价率摘牌。一线╱二线╱三线城市的占比分别为18%、77%及5%。期内,在深入分析城市发展潜力、人口流入、市场需求及国家政策导向的基础上,集团新进郑州、开封、宁波、无锡及石家庄等五个城市,进一步深化了于六大核心城市圈的战略布局,增强了品牌的辐射范围。



截至2019年12月31日止,集团的土地储备总可供销售建筑面积约2,012万平方米,共156个项目分布于六大都市圈的33城市,土储总货值超人民币3,661亿元。集团相信现在持有及管理的土地储备足够未来三至四年的发展需求,以低成本在优质经济区域纳储,在助推规模增长的同时,也为集团后续利润进一步释放带来了更多空间。



融资渠道灵活多元 债务结构稳定可控

作为入选“恒生综合大中型股指数”成份股及沪港通交易名单的优质标的,以及MSCI中国指数体系中为数不多的地产标的股之一,集团始终奉行审慎的财务政策,拥有健康的融资渠道及债务结构,采取灵活又务实的策略,始终为集团快速发展保驾护航。



年内,集团于境外紧抓良好市场窗口,多次成功发行高级美元票据,均实现负发行溢价并屡次获得市场约7-9倍超额认购,在中资房地产开发商的新发行中实属罕见,表明集团受到了投资者一致肯定;集团于境内成功发行五年期总额为人民币20亿元的公司债券,票面利率为6.5%,以及人民币15亿元的公司债券,票面利率为7.5%,为同级别民营地产中2019年利率最低、期限最长的公司债。与此同时,集团两度成功下调于2018年发行的合计人民币22亿元的公司债票面利率,分别由7.85%和7.80%下调至6.98%,于市场偏紧的情况下仍能实现利率下调且投资者“零回售”,再次印证了禹洲品牌及信誉在境内机构投资者中的认可。



集团因应市场形势变动及内部管控需求,于2019年下半年积极主动地进行债务管理,通过两次美元债券要约回购,置换了期限较短、成本较高的美元债券,进一步降低了融资成本,延长了债务年期,优化了负债结构,再次彰显集团强有力的财务管控能力及对市场变化的迅速反应,相关财务表现也持续获得市场正面反馈。得益于此,年内,集团总债务规模较2019年中期时呈下降趋势,净负债率较中期下降7.06个百分点至65.64%,美元债平均年期为3.5年,领先于同业,再次显示出禹洲稳健的发展态势。此外,集团与数家境内主要银行保持总行级别的战略合作关系,并探索多元化稳定的融资渠道。即便在融资市场趋紧的2019年,禹洲仍通过一系列措施牢牢控制融资成本在合理范围,期内整体加权平均融资成本为7.12%,较2019年中期下降0.09个百分点,处于行业内较低水平。



产品力不断提升 践行绿色建筑行业领先

集团自始至终重视产品的升级创新,秉承“以诚建城 以爱筑家”的经营理念,注重在市场、社会、环境三个维度中积极践行可持续发展理念,产品设计不断探索与生态环境和当地社会文化的融合,致力构建集休闲、人文、健康、生活于一体的和谐家园,备受市场及行业认可。



位于合肥的禹洲银河Park、青岛的禹洲朗廷府、天津的禹洲御江台等数十个项目先后斩获了国际房地产大奖、REARD全球地产设计大奖、金盘奖、艾景奖等诸多业内知名奖项。



期内,集团在可持续发展方面,尤其是绿色建筑的开拓和提升上也成绩斐然,走在行业前列。自从集团于2018年成立了可持续发展专项工作小组后,始终致力于从项目的设计、开发建设到使用,以及物业后期维护的不同阶段,积极减少对环境的影响,着力打造人与自然和谐相处的生态城市,创造中国绿色都市。期内,本集团旗下共有83个项目逾800万平方米物业获得绿色建筑认定,其中逾150万平方米物业更是获得绿建二星及以上级别的国内或国际级别认定。



期内,在MSCI公司(Morgan Stanley Capital International,即明晟公司)发布的ESG(Environmental,Social and Governance,即环境、社会和管治)评级报告中,禹洲地产ESG评级被定为BBB级,在境内所有房企中排名位居第一。房地产企业通过参与城市建设,构建环境和人文交互融合的住宅项目,进而为国家城市化建设添砖加瓦,是一个任重而道远的过程。集团从发展的最初就坚决遵循“以诚建城 以爱筑家”的宗旨,在为城市建设贡献禹洲力量的同时,也时刻注意在市场、社会和环境若干维度中践行可持续发展,始终遵循“以诚心筑诚品 以诚品树品牌”,将构建和谐舒适的绿色家园作为集团发展的不竭动力。



禹洲地产股份有限公司主席林龙安太平绅士表示:“2019年禹洲迎来了25岁生日,也迎来了登陆港股的第十个年头。回看来时路,禹洲从厦门出发走向全国,步履不停行动不止,从一员资本市场的新兵开始,始终秉承低调与谦逊,既聆听资本的建议与意见,也恪守大道至简的信念,致力于走出禹洲特色的发展之路,不断打磨着日益清晰的多元业务格局,以扎实的业绩与丰厚的分红回馈投资者的信任。2020年将会是具有里程碑意义的一年,也是禹洲千亿征程的决胜之年。新的一年,禹洲将继续聚焦主营业务,深练内功,并继续强调集团与地区公司的战略共谋,顺势而为。依靠对未来生活场景的洞见,分析投资决策、产品定位及服务标准。相信禹洲必将以‘心有猛虎、细嗅蔷薇’的智慧与执行,兑现长跑者的愿景,为股东、客户、员工及整个社会创造价值!”







Apr 1, 2020 16:24 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Real Estate & REIT, 业务, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network