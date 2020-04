Wednesday, 1 April 2020, 14:37 HKT/SGT Share: 银城国际公布2019年全年业绩 收益大幅增长77.8%至人民币90.1亿元 坚持质量高周转 实现规模发展

「立足南京 深耕长三角」发展策略 项目销售领跑市场

香港, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 中国专注于在长江三角洲地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商——银城国际控股有限公司(「银城国际」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:1902),今天公布其截至2019年12月31日止年度(「年内」)之未经审核全年业绩。



从左至右: 执行董事兼副总裁朱力先生、董事会主席兼非执行董事黄清平先生、执行董事兼总裁马保华先生、财务总监王颖宁女士



面对充满压力和挑战的行业环境,集团充分利用其在长江三角洲经济区的市场优势,在产品开发、运营服务和品牌质量等方面提高综合竞争力,克服增长瓶颈,继续奋斗,实现规模发展并推动各项业务稳步发展。



年内,集团录得收益约人民币90.1亿元,按年大幅增长77.8%,显示集团之高周转策略已见成效。由于交付物业的毛利率有所下降,同时因为交付物业增长而导致土增税对应增加,年内集团之净利润及全面收入总额按年下降26.3%至约人民币3.7亿元。截至2019年12月31日止年度,本公司拥有人应占利润及全面收入总额约人民币1.6亿元,较2018年下降64.9%,主要是由于集团于已交付的合作发展项目的持股百分比整体上低于2018年的持股百分比。年内,集团毛利按年轻微减少2.1%至约人民币14.4亿元,毛利率及净利润率分别为16.0%和4.1%。



多个项目销售业绩领跑市场 总合约销售创历史新高



年内,集团连同合营企业及联营公司实现全年合约销售金额约人民币198.2亿元,销售面积近 113万平方米,同比分别增长107.7%及125.1%,均创历史新高。合约销售金额于2017年至 2019年间的复合年增长率高达83.2%。除原有的南京,无锡,苏州,镇江,马鞍山外,新增了杭州,徐州,合肥三个城市的销售贡献,显示集团拓展开发战略获得市场认可。此外,集团部分项目取得新的突破,如南京云台天境住宅项目创单个项目销售历史新高、南京荟见未来住宅项目销售业绩遥遥领先所属区域等,其他多个项目亦取得首开售罄的好成绩。



确立五大主要区域市场 收购多幅核心优质地块



集团坚持「立足南京,深耕长三角,辐射都市图」的发展策略,进一步深耕南京,苏南,浙江,淮海和安徽五大区域市场。年内,集团共收购10幅地块,包括位于南京玄武门,杭州青山湖畔及南京六合等极具发展潜力的优质地块。于2019年12月31日,集团拥有总建筑面积约522万平方米的土地储备,其中集团应占份额为约430万平方米,主要分布在长三角经济区的核心重点城市,包括南京,无锡,苏州,杭州,合肥,镇江,马鞍山,徐州和台州。集团逐步以住宅为重心,并扩大公司涵盖商业、公寓、酒店和康养等物业的开发能力。年内,集团荣获2019中国房企成长性企业20强美誉。2020年,集团在中国房地产百强企业中排名第90,并且连续17年被评为江苏省房地产开发行业综合实力50 强企业之一,印证集团的开发实力及行业地位获得了业界认可。



综合实力持续提升 融资渠道多元化



集团推进快周转及高效运营策略,在努力缩短开发周期的同时,亦加强人性化的设计和质量控制,以确保业绩和质量平衡。2019年,集团的项目营运效率大幅提升,「四证齐全」的平均期限缩短至4.8个月,首次销售的平均周期缩短至7.2个月。同时,集团的整体客户满意度和忠诚度分别为 91分及74分,继续处于行业标杆水平。



2019年3月6日,集团成功在香港主板上市,开拓了新的融资渠道,以及有利于集团优化财务结构、提升公司治理水平、增强品牌影响力,推动集团快速发展。 2019年11月,集团被纳入MSCI中国全股票小型股指数成分股,表明资本市场对集团表现及价值的认可,预计将有利于拓宽公司的股东基础及增加股份流动性。此外,集团于2019年12月成功首发1亿美元的优先票据,进一步拓展集团境外融资平台。



银城国际控股有限公司主席黄清平先生表示:「去年,银城国际成功于香港联交所主板上市,标志着集团将在更高平台上开始新的发展里程。集团凭借自身卓越的市场口碑和声誉、多年深耕地区的经济发展潜力和深厚的市场基础、强大的开发及运营能力,以及『全龄宜居、健康舒适、智慧便捷』的优质物业产品,为持续稳定的发展打下了坚实的基础。



未来,外部环境仍充满了不确定性,机遇与挑战并存,希望和困难同在。集团将继续聚焦长江三角洲高经济增长区域市场,通过市场深耕策略,逐步建立银城国际在区域市场的产品优势和品牌优势,紧抓符合集团投资策略的机会,重点发展极具发展潜力的中小规模型项目,以及通过快周转模式以实现规模化发展。展望2020年,集团将一方面持续自我变革、创新,抓住发展机遇,化解各种风险;另一方面,我们将秉承『筑台立人』的初心,落实『投资即投人』的人才培养,提质增效,与时并进,实现可持续的高质量量发展。」



今天银城国际于南京举行2019年全年业绩在线发布会,吸引接近150位基金、分析师及媒体参与。公司管理层对全年业绩进行了详细讲解,并解答与会人员的踊跃提问。







Apr 1, 2020 14:37 HKT/SGT

