Wednesday, 1 April 2020, 12:53 HKT/SGT Share: 银城生活服务公布2019年之全年业绩

香港, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 中国江苏省南京市物业管理服务龙头企业银城生活服务有限公司(「银城生活服务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」，股份代号：1922)，于3月31日公布其截至2019年12月31日止年度(「年内」)之全年业绩。



从左至右：执行董事兼副总裁黄雪梅女士、董事会主席兼非执行董事谢晨光先生、执行董事兼总裁李春玲先生及财务总监吴建伟先生



业绩亮点

- 收益大幅提升48.8%至约人民币6.96亿元

- 核心纯利大幅提升68.6 %至约人民币4,570万元

- 毛利增加64.8% 毛利率增至16.1%

- 在管面积增加68.4% 合约面积增加38.1%

- 紧抓行业机遇 项目拓展与行业并购双轮驱动



收益增加48.8% 核心纯利大幅提升68.6% 毛利率增至16.1%

2019年，由于集团管理的项目增加导致物业管理服务收入增加以及小区增值服务范围随着集团的业务持续发展而有所扩大，集团录得总收益695.8百万元（人民币，下同），较去年同期467.7百万元增加48.8%。其中，由于在管面积的持续增长，提供物业管理服务的收益达至553.1百万元，较去年同期367.6百万元增加50.5%，占总收入的79.5%。而在管面积规模扩大及服务的用户大幅增长，使得来自小区增值服务的收益达至142.7百万元，较去年同期100.0百万元增加42.7%，占总收入的20.5%。年内溢利为约33.2百万元，较2018年的约27.1百万元增加约22.5%。若未扣除上市费用，集团核心纯利为45.7百万元，同比大幅增加68.6%，核心纯利率提升0.8个百分点至6.6%。核心纯利率增加主要得益于集团业务迅速增长的同时，承接的二手物管项目经营情况改善及成本规模效应。毛利增加64.8%至111.9百万元，主要是由于收入的增加及集团所承接第三方房地产开发商的项目因逐渐步入成熟期，投入减少。毛利率为16.1%，较2018年提升1.6个百分点。



以南京为区域核心 深耕长三角富裕城市

截至2019年12月31日，集团业务涵盖中国15个城市，包括江苏省的10个城市以及长江三角洲地区大都市中其他省份的5个城市，在管建筑面积约达26.1百万平方米。公司管理239项物业，包括116项住宅物业及123项非住宅物业，服务超过140,000户家庭。尽管集团为南京物业管理行业的龙头企业，但由于市场分散程度高，集团在南京的市场占有率仍有非常大的增长空间。在积极获取新项目以扩大规模的同时，集团亦通过改善二手物管项目的盈利水平以提高整体盈利能力。作为二手物管项目的专家，集团于年内成功使得18个接管的二手物管项目转亏为盈，该等项目于未来将助力本集团的盈利提升。



在管建筑面积增加68.4% 合约建筑面积增加38.1%

凭借在长三角地区良好的口碑、值得信赖的品牌形象及过硬的运营实力，集团业务近年发展迅速，2016年至今在管建筑面积取得超过58.0%的复合年增长率。截至2019年12月31日，集团在管建筑面积约达26.1百万平方米，较2018年增加68.4%。合约建筑面积达30.8百万平方米，同比增长38.1%，为未来规模持续拓展及带来稳定收入提供保障。



受益于关连公司银城国际合约销售的快速增长，集团新接管的面积亦稳定增长。年内，二手物管项目的在管面积达20.7百万平方米，占集团总在管面积的79.3%。2019年，集团就二手物管项目的投标高达232项，中标率为57.3%，说明集团积极扩大规模，且具备在市场上获得新项目的综合竞争力。该等新增二手项目均属管理面积较大或服务费水平较高之项目。



项目拓展与行业并购双轮驱动

良好的口碑及品牌价值是集团重要的优势，凭此所带来的新项目目前仍然是集团最重要的拓展方式。年内，集团获得39个非住宅物业项目，同比增长46.4%；新增住宅项目38个，同比增长48.7%。来自住宅项目及非住宅项目的收入占比分别为62.2%及37.8%。同时，集团积极寻求有利于业务扩张及优势互补的并购目标，于年内已并购项目1个。2020年3月，集团更通过收购一个医院物业管理服务商51%之股权，涉资4,590万元，成功进军拥有较高毛利率的医院物业管理领域，为集团日后获得更多此类型之合约奠定基础。在资本加持下，集团将加快推进优秀项目并购的步伐，为股东创造更丰厚的回报。



秉承「超越客户期待，服务创造价值」的经营理念和「生活＋」的服务理念，采纳「服务网格化、业务模块化、模块专业化、管理数据化」的业务模式，集团深耕区域市场，过往年度的客户满意度超过80%，根据权威调研机构北京赛惟咨询有限公司之报告，2019年客户满意率达到84%，高行业平均水平超过11%。2019年集团的客户续约率超过90%。集团2019年之物业管理费用收缴率为91.1%。



银城生活服务主席兼非执行董事谢晨光先生表示：「2019年对银城来说是写进历史的具有里程碑意义的一年。继本集团兄弟公司银城国际于2019年3月在港交所主板上市后，本集团于11月6日以公开发售超购382倍的卓越表现成功在港交所主板上市，开创了港交所一年内同系两家公司上市的先河。深耕行业二十多年，致力提供最优质的物业管理服务及生活小区增值服务，银城生活服务已由南京当地的物业管理服务供货商蜕变成为南京及江苏省首屈一指的物业管理服务供货商。于2018年，本集团按收益计在南京及江苏省的物业管理服务供货商中分别排名第一及第五，并于2019年中国物业百强企业中名列第34位。成功踏上香港资本市场如水到渠成，是本集团藉助资本力量发展壮大的重要一步，是本集团从实业到实业+资本的跨越。



展望未来，物管行业处于稳步上升趋势。短期而言，本集团将继续充分利用良好的口碑、品牌价值及运营管理实力获取更多新项目，增加收益，并通过提高成本效益而提升盈利能力。长期而言，本集团将积极寻求有利于业务扩张及优势互补的并购项目，进一步扩大业务规模。在物业管理服务及小区增值服务的双轮驱动下，本集团有信心保持稳步发展，并适时借翅而飞。我们将不断的优化服务素质和提升品牌影响力，增强我们的市场竞争力，用更加辉煌的业绩回报广大股东、客户及社会。」



今天银城生活服务于南京举行2019年全年业绩在线发布会，吸引逾100位基金、分析师及媒体参与。公司管理层对全年业绩进行了详细讲解，并解答与会人员的踊跃提问。







Apr 1, 2020 12:53 HKT/SGT

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