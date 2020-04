Tuesday, 31 March 2020, 23:24 HKT/SGT Share:

来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐公布二零一九年全年业绩 -以效率跨越严峻逆境

-通过战略扩张及数字化推动未来发展

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」;股份代号:2122)今日公布其截至二零一九年十二月三十一日止年度(「二零一九财年」或「本年度」)之全年业绩。本年度,尽管经济环境充满挑战,集团专注于执行其既定策略,提升品牌及渠道效益,以及营运效率,取得了稳健进展。



二零一九年,集团收入录得3.6%增长至约人民币1,710.0百万元,在宏观经济逆境重重及意料之外的香港社会动荡之际,绝非易事。零售店作为集团最大销售渠道,透过提高店铺生产力,继续保持稳健增长,收入于二零一九年增长6.2%至约人民币656.6百万元。为能触达到更多的终端消费者,同时减低固定成本,批发渠道收入增长13.7%至约人民币487.4百万元,占二零一九年总收入的28.5%(二零一八年:26.0% ),主要由于集团代理的若干顶尖品牌的强势增长所致。电商收入继续增长11.4%至约人民币174.3百万元,占二零一九年总收入的10.2%(二零一八年:9.5%)。



销售及分销开支和一般及行政开支总额按年下降5.2%至人民币739.0百万元。除去一些非常规项目 ,集团的经调整EBITDA扭亏为盈至人民币17.7百万元(二零一八年:亏损人民币3.8百万元)。二零一九年的经调整亏损由2018年的人民币4,750万元减少逾半至人民币2,050万元。经调整亏损率由2018年的负2.9%缩减至2019年的负1.2%。



自二零二零年一月起,2019冠状病毒病(「COVID-19」)的爆发影响了营商环境。鍳于COVID-19疫情带来的影响,部分业主提供了不同程度的租金优惠,包括免租期或长期租金减免。集团亦获得供应商的支持,包括延迟采购付款及其他形式,以共同应对市场挑战,同时为市场復苏做好准备。中国及香港政府在税收,社会福利和直接补贴方面推出了各种形式的纾困措施,均对稳定及改善集团的资金流动性提供了额外的帮助。



集团将会继续提升向客户提供的零售及全渠道体验,并更有针对性及系统地扩展批发网络。公司及客户体验全方位数字化亦为日益重要的驱动力,以引领集团转型。上述方向将由我们持续的谨慎财务管理支持,尤其以现金流量、存货及盈利能力管理为重点。



为了就市场复苏作好准备,以及提升品牌认知度及市场地位,凯知乐亦于今日公布将采用新的公司标志。新公司标志以拥抱不同年龄层、性别,及文化品味的新世代消费者为目标,并将现代化集团的企业形象、为其重新注入活力,并成为其新品牌平台,包括其新品牌店形象、精选的产品组合,及无缝全渠道购物体验的基石。集团热切期待于未来为中港顾客带来此全新形象及体验。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示:「在当前充满挑战的营商环境中,本集团一边继续在业务和现金流管理方面保持审慎及留意风险。另一边,我们不会停止改善和提升竞争力,以把握未来市场反弹,以及持续的消费升级及成熟化带来的机遇。因此,我们今天宣布采用新的公司标志,作为集团即将进行之转型的序幕。凭借多年来累积的丰富经验和洞察力,我们有信心在走出当前的风暴后必能更强大。」



关于凯知乐国际控股有限公司(股份代号:2122)

凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」)于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运,为中国最大玩具零售及代理商,拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的线上、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括Kidsland玩具专卖店、Babyland婴幼儿玩具及婴儿产品专卖店、乐高认证专门店及FAO Schwarz旗舰店。



Mar 31, 2020 23:24 HKT/SGT

话题 Earnings



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network