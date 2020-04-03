Wednesday, 1 April 2020, 07:46 HKT/SGT Share: 人瑞人才(6919)去年利润同比倍升 赚1.34亿元

香港, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 在近期的业绩发布会上，最多机构投资者提问的，都是和疫情相关的业务发展问题。随着内地疫情稳步受控，复工复产率不断提升，社会状况基本已回复正常。据了解，由于之前疫情影响下，不少工厂停产及办公室停工，社会消费只集中于卫生医疗用品和食品，但在当下各种消费需求都在大幅反弹，令各行各业的人才需求相应急增。



人瑞人才(6919)是中国最大的灵活用工服务供货商，2019年年底上市，因其主要客户来自于新经济行业，受惠于中国新经济产业规模快速增长，且对中国GDP经济增长的贡献度不断上升，获得了不少大型机构投资者的垂青，包括T. Rowe Price及摩根大通。两者的持股量均超过5%。其中，摩根大通于3月10日以平均价49.5港元买入人瑞人才股份，说明机构投资者十分看好公司的业务发展。



人瑞人才刚公布了上市以来的首份全年业绩，整体表现亮丽。年内收入达约22.88亿元(人民币，下同)，同比增长41.6%；综合业务毛利达约2.41亿元，同比显著增长55.5%；毛利率为10.5%，同比增加 0.9个百分点，而经营溢利达1.18亿元，同比增长105.6%，反映整体的持续营运业务表现良好，成本控制亦得宜。不过，由于公司在上市前曾引入不少早期投资者，因此按国际会计准则以金融工具价值计算，这些投资者昔日买入的可转股优先票据到了公司上市当天的价值已大大提升，公允值亦因而大幅变动，并变成为金融工具的损益入账，大大掩盖了公司的真正营运业绩。若撇除非经营性及非现金的金融工具公允值变动及一次性上市费用的影响，人瑞人才的经调整后净利润达约1.34亿元，同比飙升98.3%。



新经济产业推动灵活用工市场高速增长

从业务收入的占比计，灵活用工招聘外包服务是人瑞人才最主要的收益来源，2019年收入占比为94%。年内，灵活用工收入达21.51亿元，同比增长42%，而灵活用工在岗人数于2019年12月31日为25,118人，较2018年12月31日的19,464人，上升29%。



按截至2019年底所聘用的灵活用工人数计，人瑞人才在中国市场份额为1.7%，为内地所有灵活用工服务提供商中排名第一；按2019年全年灵活用工收入额计，亦为中国最大的灵活用工服务提供商，市场份额为2.9%。而灵活用工的客户数目中，来自新经济行业的客户数量为20,600，占总客户数量的82%，当中不少都是中国独角兽及龙头新经济公司，如腾讯(700)、美团(3690)、小红书等。



从公司的业绩公告中，可以看到新经济企业一直以来是人瑞人才重点服务的对象。2019年中国新经济产业年度增长率约为22.7%。根据灼识咨询的报告，截至2019年12月31日止年度，来自中国新经济行业客户获得的收益占人瑞人才整体收益约85.4%，特别是独角兽企业为其贡献了约46.9%的总收益。根据灼识咨询关于中国独角兽企业的2019年度调研报告中所列出的211家独角兽企业中，独角兽企业总数中约33.2%为集团于2019年的客户。于2019年，总收益约76.3%来自经常性客户。因此，不少市场专家均认为人瑞人才是中国新经济龙头企业的HR合作伙伴，其前景与中国整体新经济产业发展息息相关。



在疫情中，中国新经济公司体现出其在新时代的巨大价值，无接触消费、宅经济等一一成为了全国各地居民的日常生活形式，而市场亦预期这些新零售、新消费模式已悄然入户，成为未来的必然生活模式。而这些新经济、新零售产业就是目前中国灵活用工市场中的最大客户群。可以预期未来中国新经济产业仍将以高速增长，而与这些新经济客户并肩作战多年的人瑞人才也必大大受惠。



事实上，以科技赋能人才招聘外包服务在今天的竞争优势明显，去年人瑞人才便实现了由公司发放入职邀请到入职的转化率达54.6%，较2018年同比提升14.6个百分点。传统人才招聘外包服务的转化率则远低于此。



无论从行业前景到自身竞争力，人瑞人才都已是黄金赛道上的领跑者，可逢低吸纳。







Apr 1, 2020 07:46 HKT/SGT

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