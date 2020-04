Tuesday, 31 March 2020, 22:53 HKT/SGT Share: 安乐工程公告收购Transel Elevator & Electric 进军美国市场

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 安乐工程集团有限公司(「安乐工程」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」)(股份代号:1977)为香港领先的机电工程服务供应商,于澳门及中国内地亦有业务,今天宣布收购Transel Elevator & Electric(「TEI」)51%股权,于纽约建立首个据点,进军美国市场,总代价35.7百万美元(相当于约278.46百万港元)。收购完成后,TEI将成为安乐工程的间接非全资附属公司。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示:「我们欣然宣布,收购TEI是集团另一重大发展。多年来,我们一直不遗余力地拓展升降机及自动梯业务,并创立自家品牌Anlev。与TEI的愿景一致,我们相信今次收购将可加强集团在业内的客户基础,更有效地落实『新科技』、『新市场』及『新业务模式』的策略,并同时与其他业务产生协同效益。此外,于纽约立下据点,将有助集团拓展业务至美国以及世界各地,把握更多机遇。展望未来,纵使经济环境持续不明朗,我们会谨慎地观察市场情况,提升盈利能力及实现持续增长。」



集团自去年成功上市后,一直积极物色新商机以加强各业务的发展。根据纽约市建筑署于2017年发布的升降机报告,纽约市拥有约84,000部升降机,为全北美中拥有最多升降机并为全球最早期拥有升降机的城市。有见其潜在需求加上集团的成功业务模式,集团认为是次收购乃一项策略性部署,不但为集团提供庞大的商机在纽约市场占一席位,同时逐步开拓美国市场。



TEI于1989年创立,为纽约市其中一间独立最大升降机及自动梯公司,主要向住宅及商用物业的客户提供垂直运输系统的新建设、现代化、维修及保养服务。凭借TEI以领导地位及声誉赢得大型项目及致力提升市场占有率的目标,集团认为TEI的潜力优厚,预期双方能产生协同效益从而达致双赢。



Transel Elevator & Electric之财务摘要



截至12月31日止年度

(百万美元) 2019 2018变动

收益118.7 95.1 24.8%

除税前溢利10.5 3.2 228.1%



截至2019年12月31日止年度, TEI的财务状况稳健,收益由去年95.1百万美元增长24.8%至118.7百万美元;其除税前溢利较去年飙升228.1%至10.5百万美元。2014年至2019年的收益更录得17%的复合年增长率,显示其庞大的增长潜力。凭借此稳固基础,Anlev将利用TEI的丰富经验及于纽约市场的地位进一步提升其品牌声誉。



关于安乐工程集团有限公司

集团成立于1977年,总部设于香港,为香港领先的机电工程服务供应商,亦在澳门及中国内地拥有大量业务。集团为不同行业的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务,涵盖屋宇装备、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技,以及升降机及自动梯,其客户包括银行、物业发展、教育、娱乐、酒店、资讯科技、数据中心、交通运输、公用事业及香港特区政府部门,集团亦制造并向全球销售Anlev升降机及自动梯。集团联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2017年11月在上海证券交易所主板上市。





