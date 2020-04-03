Wednesday, 1 April 2020, 05:37 HKT/SGT Share:

来源 US Lighting Group, Inc. 美国照明集团宣布Mike Videmsek加入Intellitronix公司，担任运营总监

EASTLAKE, OH, 2020年4月1日 - (亚太商讯) - 美国照明集团（场外交易市场代码：USLG）位于俄亥俄州东湖市，是一家领先的电子产品和高科技机器人制造商。它宣布其全资子公司Intellitronix Corporation任命Mike Videmsek担任运营总监一职。



“在公司发展的关键时刻，我们非常高兴Mike能够加入Intellitronix公司，因为我们目前正处于新业务拓展和高科技电子产品开发阶段。Mike在工程和制造运营方面拥有丰富的知识和经验，他曾在奥科宁克公司（Arconic） (前身是美国铝业)担任董事总经理。”美国照明集团首席执行官Paul Spivak表示。“迈克将负责整个Intellitronix的制造业务，包括库存、人员配备和预算，并制定以利润增长为目标的整体运营战略。”



Mike Videmsek在包括商用车、汽车制造和航空航天在内的高科技行业取得了非凡的成就。他擅长业务规划和战略制定、运营和生产管理、精益管理、持续质量改进、多厂领导和安全生产。Mike拥有克利夫兰州立大学的工程学士学位（BEng）和鲍德温·华莱士学院的工商管理硕士学位（MBA）。



Intellitronix是一家领先的电子产品制造商，它结合创新的理念、专业知识和技术来提供尖端前沿的解决方案。艺术级的技术使公司成功跻身最举足轻重的电子产品设计和制造商之列。仅仅通过采用最好、最先进的显示和工程技术，我们的产品就可以超越市场上的其他公司，实现最高的质量和性能水平。



关于美国照明集团公司和Intellitronix公司

美国照明集团（场外交易市场代码：USLG）及其全资子公司Intellitronix Corporation是领先的电子制造商。公司凭借专有人工智能技术、LED照明、定制设计的LED产品、微处理器控制的LED仪器、带有私人标签的定制电子产品、汽车制造、RV和船舶电子产品，推动业务不断扩大增长。该公司在俄亥俄州克利夫兰市设有制造和研发机构，并建起了国际销售分销网络 www.uslightinggroup.com。



前瞻性陈述

除历史事实陈述外，本新闻稿所载声明均属前瞻性陈述，依据的是1933年《证券法》第27条a款和1934年《证券交易法》第21条e款的安全港规定。前瞻性陈述通常（但不总是）可通过以下词语识别：认为、期望、预期、打算、估计等类似表达，或者本质是指未来事件的其他表述。虽然公司认为这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的。实际结果可能与这些声明所表明的结果大相径庭。



联系人:

US Lighting Group

34099 Melinz Pkway, Unit E

Eastlake, OH 44095 USA

T: +1 216.896.7000 ext. 207

shareholder-relations@uslightinggroup.com



资料来源: 美国照明集团



Apr 1, 2020 05:37 HKT/SGT

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