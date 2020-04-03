Tuesday, 31 March 2020, 20:30 HKT/SGT Share: JS环球生活公布2019年年度业绩

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - JS环球生活有限公司（「JS环球生活」或「公司」，连同其附属公司称「集团」）欣然宣布截至2019年12月31日止年度（「报告期间」）的综合全年业绩。



财务摘要

-- 集团总收入为3,016.1百万美元，同比增加12.5%

-- 毛利为1,126.5百万美元，同比增加12.8%

-- 截至2019年12月31日止年度的经调整母公司拥有人应占溢利同比增加127.8%至约136.2百万美元

-- 董事会议决宣派特别股息每股7.34美仙（相当于约0.5717港元）



于截至2019 年12 月31 日止年度，集团总收入为3,016.1 百万美元，同比增加12.5%。毛利为1,126.5百万美元，同比增加12.8%。毛利率为37.4%，相比2018年的37.3%保持相对平稳。溢利同比减少24.0%至约85.2百万美元，EBITDA同比减少4.6%至约290.0百万美元，经调整EBITDA同比增加17.7%至约367.4百万美元，经调整溢利同比增加29.6%至约195.8百万美元。母公司拥有人应占溢利同比增加约20.8%至约42.1百万美元。董事会议决宣派特别股息每股7.34美仙（相当于约0.5717港元）。



于报告期间，集团经营两大业务分部，SharkNinja分部专注于家居环境电器及厨房电器，在北美、欧洲、日本及全球多个国家销售。通过对质量、可靠性、消费者满意度及向消费者提供创新产品能力的高度关注，Shark及Ninja品牌在许多产品品类及多个国家保持领先的市场份额。九阳分部继续供应小家电，专注于厨房电器。在中国市场，集团的九阳品牌在多个开创性的产品品类中均保持第一的市场份额。



于截至2019 年12 月31 日止年度， Shark品牌录得收入1,144.1 百万美元（2018 年：1,092.4 百万美元），同比增加约4.7%，主要由于北美、欧洲及其他国际市场的清洁电器销售额增长合计34.2百万美元，加上中国Shark品牌的销售额由2018年的2.9百万美元增至2019年的 14.6 百万美元。该等增长部分被北美的衣物护理产品减少所抵销，原因是集团选择投资拥有更大卖点及更高毛利率的产品类别。



于截至2019年12月31日止年度，Ninja品牌录得收入606.7百万美元（2018年：388.1百万美元），同比增加约56.3%。Ninja品牌的销售额增长乃由烹饪电器的增长带动，部分被食物料理电器销售额减少所抵销。烹饪电器的销售额增加乃由于集团的Foodi系列产品自推出以来大获成功。集团于2018年下半年推出集加压蒸煮和空气油炸于一体的多功能烹饪煲首款Foodi高压锅以及一款空气炸锅。2019年是该等产品的首个完整销售年度。此外，集团于2019年推出Ninja Foodi五合一室内烤架及Ninja Foodi数码化空气炸锅，北美及英国的零售伙伴及消费者亦均对其需求庞大。



于截至2019年12月31日止年度，九阳品牌录得收入1,265.3百万美元（2018年：1,201.4百万美元），同比增加约5.3%，主要由于随着国民健康意识的提高，对厨房小家电产品的需求量有所增加，需求层次也有所提高，尤其是健康料理产品深受消费者喜爱； 及2019年推出的新品SKY系列得到市场认可，新潮产品更是受到年轻消费者的青睐，如无涂层蒸汽电饭煲、K系列自动清洗豆浆机及Y系列自动清洗破壁机。



展望未来，公司致力于通过开发并商业化具有强劲技术与设计感的创新产品、 通过销售网络及产品品类扩张驱动可持续的长期增长、最大化九阳分部和SharkNinja分部的协同效应、加强集团的品牌知名度并提升消费者互动及寻求战略合作和收购、战略实现可持续的长期增长并巩固集团作为全球领先小家电企业的市场地位。集团还将继续探索推进外延式发展，在全球范围内寻找合适的拓展机会，为集团更加长足的发展进行品牌、资源、产品、技术、渠道、人才等方面的战略储备。



关于JS环球生活有限公司

JS环球生活是优质创新型小家电的全球领导者。集团的成功基于对消费者需求的深刻洞悉， 和拥有由全球研发平台支撑的出色产品创新和设计能力、由营销优势驱动的高品牌参与度及高渗透的全渠道分销网络。通过不断创造新产品并增添新品类，并藉助多元化产品组合，培育市场并激发消费者需求，集团创造市场对新品的期待以引领品类，重塑全球消费者的消费方式及家庭生活。凭借多个备受信赖的市场领先品牌：Shark、Ninja及九阳，集团继续保持在全球小家电市场的领先地位。



Mar 31, 2020 20:30 HKT/SGT

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