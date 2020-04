Tuesday, 31 March 2020, 18:54 HKT/SGT Share: 宝宝树:2019年移动端月活用户增长7.9% 平台、流量、内容全面升级

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 近日,数据研究机构BigData-Research(比达咨询)发布《2019年度中国互联网母婴市场研究报告》称,2019年中国移动母婴平台用户规模达2亿,较2018年增长近30%。其中,头部平台宝宝树用户基数最大,旗下宝宝树孕育App最受90后孕妈欢迎,成为孕妈用户的第一入口,其用户满意度最高。







的确,深耕母婴行业十余年,宝宝树凭借全面系统的育儿内容、高效便捷的孕育工具、优质丰富的商品服务,打造了中国年轻家庭生活服务一站式平台,也因此成为中国最大、最活跃的母婴类社区。其2019年年报披露全年收入约3.57亿元人民币,毛利约为2.23亿人民币,毛利率达62.4%。全平台平均月活跃用户总数超1.39亿,其中移动端月活跃用户数达2450万,同比增长7.9%。旗舰App宝宝树孕育次月平均留存率达64%。在稳定有序的发展背后,是规模庞大且充满机遇的母婴市场,以及宝宝树的积极应对与调整布局。



“90后宝妈”消费力持续释放,母婴市场整体向好



随着消费升级以及扩大内需,我国母婴行业正迎来新一波增长机遇。无论是处于孕期还是婴幼儿阶段,母婴及其家庭的消费潜力正不断释放出来。



当前,90后已逐渐为人父母,作为新一代的母婴消费者,育儿观念与以往有显著的区别,他们愿意对婴儿投入更多的资金和精力,尤其是“90后宝妈”。数据显示,在2019年中国90后妈妈家庭中,母婴消费占总家庭支出比例中支出在21-50%的占了70%以上。



值得注意的是,当今的年轻家庭对于母婴产品个性化需求和品质追求越来越高。尤其“95后宝妈”多为追求时尚和生活品质的“颜控”,对母婴产品更关注款式、外观等。这类消费群体目前已经越过一线城市,向二三线城市蔓延,这意味着母婴消费市场将会更加庞大。



根据弗若斯特沙利文数据,随着新生婴儿数目将持续上升,线上年轻家庭平台的目标用户人数预计从2018年的5.66亿人增至2022年的5.99亿人;中国年轻母婴产品及服务市场将由2018年的2.4万亿元(人民币,下同)增至2022年的4.3万亿元,复合年增长率达15.69%。



由此可见,伴随着90后、二胎、低线城市等新的母婴人群的加入,新的消费理念、消费工具、消费惯性驱动着中国家庭正走向新的孕育和生活方式,为商品和服务的提供者带来了新的巨大机遇。而作为国内最早深耕母婴垂直行业的企业之一,宝宝树现已完成了年轻家庭服务平台的搭建,并率先抢占了90后新生代妈妈的关注与支持,未来势必将在母婴增量市场中抢占到有利先机。



借助先发优势 率先完成主营业务升级调整



体现在宝宝树的主营业务上可以看到,今年广告、电商、知识付费这几大业务板块,在用户变迁、行业趋势逐渐显露的大背景下率先完成了布局与调整。



2020年,宝宝树将广告业务聚焦两个方向:基于中国妈妈在家庭中的影响力与决策力,围绕家庭全场景进行内容铺设与商业化开拓,如推出了营销IP宝宝树研究院,以研究院为概念强化专业性与实用性,让用户从被动广告到主动求学,19年已与14个品牌建立深度合作。值得一提的是,国产品牌作为近两年家庭快消领域的新生力量,宝宝树也加大了开拓力度,并针对其推出了一些利更接地气的营销方式,如网络综艺与明星带货。另一发方向则是,加强平台的品转效能力,以迎合整个广告行业的大风向,其中品牌号便是一个结合种草与拔草的全链路营销产品。



电商方面,与阿里携手打造的电商平台已经进入2.0版本,持续的后台构建,让前台的用户逐渐培养起消费心智。与此同时,秉持“用户在哪,宝宝树就在哪”的原则,宝宝树于今年陆续深入天猫、与微信等超级生态布局电商服务,希望以此来满足该生态中母婴用户的内容、工具、与消费需求。



知识付费方面,宝宝树知识付费体系于今年加速平台化转型,通过自制+引入的形式不断进行升级,以此进一步提升业务的营收能力。目前,宝宝树的知识体系重点划分为备孕期、孕期、婴期三个核心主题,7个细分阶段、29个主题、175个专项问题,共计207套课程,基本覆盖了母婴用户整个孕育阶段所需的知识服务。



稳固头部优势 流量、内容、平台全面升级



业务的调整升级离不开稳固的“基础建设”。对于宝宝树来说,内容、流量、平台是便其开展一切业务与布局根本,也是其稳固行业优势的核心所在。因此,在左手打磨业务的同时,宝宝树右手加强了对这三方面的升级加码。



流量升级方面,宝宝树将从“App主阵地”向“外域流量”扩张布局,加速效率。除了继续巩固宝宝树孕育APP这个主要发展平台外,宝宝树近年来加速向外域流量的拓展以吸引更多的新生代年轻家庭。于2019年,宝宝树基于支付宝、微信、抖音、小红书等平台,通过搭建小程序、社群、短视频直播等多种形式为母婴人群提供内容、服务、商品等解决方案。



此外,为了迎合新生代母婴用户更便捷、更智能的育儿需求。宝宝树在优化产品功能与交互界面的基础上,陆续上线多款智能产品。包括智能哭声翻译产品哭声识别,能够根据婴儿哭声不同特征识别婴儿的需求,从而指导新手父母安抚婴儿;小树机器人提供AI语音问答服务,可快速准确地回答母婴相关问题、播放音乐、提供早期教育课程、录音和其他家庭场景服务,以此满足90后孕妈人群的使用习惯,并进一步优化用户体验。



内容升级方面,宝宝树将构建内容+达人话语场,培育原生KOL矩阵,创造多元价值,提升内容质量和创新内容闭环生态。其中宝宝树通过红人孵化与内容IP打造MCN布局,持续拓展营销边界,长线布局红人经济。此外,宝宝树推出春风计划,以加速助力创作者快速成长。



