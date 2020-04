Tuesday, 31 March 2020, 18:30 HKT/SGT Share: 美臻集团独家供应服装产品予IMBI专有品牌

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 服务国际服装品牌的梭织服装制造商美臻集团控股有限公司 (「美臻集团」或「集团」;股份代号1825)今天宣布与IMedia Brands, Inc.(「IMBI」,纳斯达克市场代码:IMBI)签订了直接供应商协议,根据该合同,集团已成为IMBI专有品牌下的服装产品独家供应商,为期五年。



IMBI是全球互动媒体公司,主要在北美地区管理不断增长的利基市场、生活方式电视网络和媒体服务业务。其品牌组合涵盖多种业务模型和产品类别,当中旗舰网络ShopHQ覆盖数众多个家庭,是多平台交互式电视网络,可通过电视,在线和移动设备向消费者提供各种专有,独家和名牌产品。过去三年,IMBI的时装和配饰业务总额(包括专有和名牌)约占年销售额(从5.96亿美元到6.66亿美元不等)的17%至18% 。



执行董事兼行政总裁王美慧女士表示:「我们乐见与IMBI建立合作伙伴关系,在如此艰难的环境下尤为不易。这是集团业务的重要发展,除了获得一个客户,从而有可能促进销售量大幅增长之外,另一个值得注意的优势是,集团将主要作为他们的采购代理,在集团自己的工厂制造很少,但主要是从外包工厂购买完整的服装,集团提供技术,质量保证和制造支持服务以管理其生产过程。新增业务利用我们在中国、斯里兰卡和菲律宾现有的制造和采购基础设施,使我们能够为IMBI提供更有价值的优质产品。」







