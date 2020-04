Tuesday, 31 March 2020, 17:54 HKT/SGT Share:

来源 中国通信服务 中国通信服务公布2019年全年业绩

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 中国通信服务股份有限公司(「中国通信服务」或「公司」连同其附属公司「集团」)(香港股票代码:552),今天公布截至二零一九年十二月三十一日止的经审核之全年业绩。



要点:

- 在国内非电信运营商集团客户市场数字化服务相关业务、国内电信运营商市场OPEX业务和面向行业的智慧应用业务带领下,集团整体业绩保持稳定增长,业务价值进一步显现

- 国内非电信运营商集团客户市场首次成为集团第一大客户群,且发展质量不断提升,对集团的利润增长愈发重要

- 集团增加5G技术能力储备,积极承接国内电信运营商5G网络建设需求。未来以5G基建为引领的新基建将为集团带来广阔发展空间



经营业绩



二零一九年,来自国内非电信运营商集团客户(「国内非运营商集客」)市场的数字化服务相关业务是公司增长主要驱动力。与此同时,来自国内电信运营商市场OPEX 和智慧化业务也给集团增长提供了良好支撑。全年经营收入实现人民币117,413百万元,同比增长10.6%;本公司股东应占利润为人民币3,049百万元,同比增长5.1%。自由现金流 水平保持健康,为人民币4,243百万元,同比增长17.4%。良好的经营业绩和自由现金流保障了企业充足的发展后劲,为后续推进企业转型、应对行业发展变化奠定了坚实的基础。



股息



董事会建议就截至二零一九年十二月三十一日止财政年度派发末期股息每股人民币0.1321元,分红比例为30%。此外,基于集团全年良好的经营业绩和自由现金流水平,董事会建议派发二零一九年度特别股息每股人民币0.0264元。综合考虑以上因素,公司二零一九年合计股息为每股人民币0.1585元,合计分红比例为36%。



中国通信服务董事长张志勇先生表示:「二零一九年,在宏观经济整体面临下行压力、国内电信行业增长放缓的大环境下,集团上下一致、坚定信心,明确『新一代综合智慧服务商』新定位,坚持『价值引领、稳中求进、高质量发展』总路线,聚焦『网络强国』、『数字中国』、『智慧社会』、『网信安全』等机遇,积极融入行业生态,企业实现良好发展。年内,集团经营收入、利润、自由现金流实现稳定增长,效益水平总体稳健,客户及业务结构进一步优化,企业向智慧化、数字化转型迈出坚实步伐。」



市场拓展



二零一九年,集团围绕国内非运营商集客市场、国内电信运营商市场、海外市场三大主航道,聚焦社会、行业数字化、智慧化需求,打造综合智慧服务能力,加快市场拓展和布局,取得良好成效,业务和收入结构不断优化,企业发展质量明显提升。



国内非运营商集客市场



二零一九年,随着集团在智慧服务领域长期投入和沉淀,国内非运营商集客市场延续近年来快速、健康发展趋势,该市场客户首次成为集团第一大客户群 ,且发展质量不断提升,对集团的利润增长愈发重要。二零一九年,集团国内非运营商集客市场收入实现人民币41,727百万元,同比增长25.2%,占经营收入比重为35.5%,与去年同期相比提升4.1个百分点。其中,国内非运营商集客市场核心业务 收入同比增长29.8%,占该客户整体收入的92.4%,发展质量进一步夯实,对集团整体毛利的贡献明显提升。集团围绕政府、社会、行业智慧化需求,近年来,通过构筑产业生态,沉入电力、交通、机场、赛事等重点行业,不断加强研发投入,加快智慧产品开发和迭代。在智慧产品带动下,大项目拓展佳绩不断,如以「智慧赛事」为切入的第七届世界军人运动会,业务涵盖赛事总体规划、赛事综合管理及指挥平台建设等;基于BIM(建筑信息建模)全过程服务、「EPC+运维」方式承接的上海临港数据中心项目;「咨询+软件(智慧政务)+集成」方式承接的广东数字政府项目。同时,集团在工业互联网、大应急和网信安全等新领域也加快布局,寻求突破,如全国第一个省级(安徽省)危险化学品监测平台、重庆市工业互联网大数据平台等。



国内电信运营商市场



二零一九年六月,中华人民共和国工业和信息化部(「工信部」)发放5G牌照,国内电信运营商积极部署5G网络,但尚未进入规模建设期。集团积极应对市场变化,充分利用「双轮驱动+」(即CAPEX 与OPEX+智慧应用)发展策略拓展国内电信运营商市场,该市场实现收入人民币72,420百万元,同比增长3.9%,占经营收入比重为61.7%。集团积极融入国内电信运营商客户生态,在5G、物联网、网络安全、云网融合等方面为客户提供高质量服务,助力客户转型升级。国内电信运营商对行业数字化、智慧化的需求成为集团在该客户群继OPEX业务后,又一新的增长驱动。年内,来自中国电信的收入实现人民币40,633百万元,同比下降1.6%,占经营收入比重为34.6%。集团积极支撑运营商网络建设,来自中国电信以外的运营商客户整体收入同比增长11.8%,占经营收入比重为27.1%。



海外市场



二零一九年,集团海外市场收入实现人民币3,266百万元,同比增长3.6%,占经营收入比重为2.8%。集团海外大项目不断突破,如尼泊尔国家4G网络建设项目、数字马里项目、刚果(布)陆水缆建设项目、沙特阿拉伯电力通信项目等。二零一九年,集团被中国电子信息行业联合会评为2019电子信息行业「一带一路」项目优秀企业,尼泊尔4G项目、沙特阿拉伯国家宽带项目及坦桑尼亚光缆骨干网项目入围二零一九年电子信息行业「一带一路」百项案例,业务实力和品牌知名度受到更广泛认可。

业务发展



二零一九年,集团聚焦数字化、智慧化业务,加大资源投入,进一步构筑以一体化解决方案为核心的综合智慧服务能力,公司发展呈现出以咨询规划业务为引领、软件服务与智慧产品为带动、数字化基础设施建设业务快速增长的新发展特征。同时,集团大力开拓国内电信运营商OPEX业务,紧盯国内电信运营商转型新业务需求,不断增强客户粘性,确保经营基本面稳定。随着近年来,集团业务的转型升级,集团收入来源更趋多元化,业务结构更加健康。



电信基建服务



二零一九年,电信基建服务收入实现人民币64,689百万元,同比增长12.8%,占经营收入比重为55.1%。集团紧抓国内数字经济、智慧社会建设机遇,以「顾问+雇员+管家」的服务模式 深耕国内非运营商集客市场,为客户提供数字化基础设施建设相关服务。全年来自国内非运营商集客市场该项收入为人民币20,910百万元,同比快速增长42.8%,是电信基建服务收入增长第一驱动力。年内,集团增加5G技术能力储备,积极承接国内电信运营商5G网络建设需求,但由于国内电信运营商5G网络投资尚未形成规模,来自国内电信运营商市场的电信基建服务收入为人民币41,153百万元,同比增长2.1%,增长平稳。



业务流程外判服务



业务流程外判服务收入实现人民币36,637百万元,同比增长4.4%,占经营收入比重为31.2%。集团坚持价值引领,持续管控低毛利商品分销业务,全年商品分销业务收入同比下降11.5%,剔除商品分销的业务流程外判核心服务 业务发展良好,收入同比增长6.9%。集团持续深挖国内电信运营商OPEX业务,助力国内电信运营商客户提升网络质量,全年网络维护业务收入同比增长7.0%。二零一九年,集团持续打造综合化、一体化物业管理能力,以「慧云」平台为抓手,加强集约化运营,推进智慧化转型,物业管理业务向高铁、机场等客户领域渗透,取得良好发展成效,全年通用设施管理(物业管理)业务收入同比增长16.9%,连续两年 保持了15%以上的增长速度。集团打造供应链数字化采购平台,统一仓储能力、全网运营能力有效提升,但主要由于国内电信运营商营销策略调整导致营销代理及售后业务发展有所减缓,供应链业务收入同比增长1.7%。



应用、内容及其他服务



应用、内容及其他服务收入实现人民币16,087百万元,同比快速增长17.3%,是三大业务中增长最快的业务,占经营收入比重为13.7%,同比提升0.8个百分点。集团抓住国内政府和行业数字化建设、国内电信运营商客户智慧化转型的良好机遇,为客户提供智能产品、智慧服务以及行业一体化解决方案,目前已有30多个智慧应用面向垂直类行业客户加速推广。二零一九年,集团系统集成收入同比增长23.5%,软件开发及系统支撑收入同比增长14.2%。来自应用、内容及其他服务中的主要业务 收入同比增长18.6%,超过全国软件业务收入增长率 ,显示了该业务良好的发展成果。



创新转型



二零一九年,面向数字经济时代新形势,集团不断深化创新转型。



构筑基础平台。集团持续推进「通福云」和「CCS开放物联网平台」建设,助力转型;通过搭建云防护、云监测、内容拨测等平台,提升网络与信息安全能力,服务市场需求;试点维护平台,布局5G、物联网时代新的维护领域。



提升研发能力。集团围绕社会、行业智慧化需求,加大研发投入力度,构建分布式研发体系,发挥生态联盟、研究院作用,以基础平台为载体,聚合能力,加快产品研发和迭代,快速满足市场需求,赋能支撑发展。



完善生态体系。集团持续打造聚能、赋能中台,完善内部生态,丰富产业生态,政府、行业、科研伙伴不断增加;注重人才生态打造,不断完善各类专家队伍和通服工匠体系,充分储备各类人才。



展望未来



中国通信服务董事长张志勇先生表示:「二零一九年,集团坚持『价值引领、稳中求进、高质量发展』总路线,明确『新一代综合智慧服务商』新定位,牢牢把握市场变化,坚持主航道,收获良好业绩,向高质量发展迈出坚实步伐。



当前,内外部经济环境仍处于深度调整时期,新型冠状病毒肺炎疫情使国内外经济下行压力增大,这段时间对集团经营发展带来较大压力;同时,新型冠状病毒肺炎疫情给社会生产、生活、需求模式带来变化,社会、行业数字化进程加速,亦为集团未来发展带来难得机遇。从宏观上看,中国经济长期向好的基本趋势没有改变,改革开放以来积累的技术基础、市场规模和内需潜力形成的发展优势没有改变,区域经济发展战略和『一带一路』深入推进的趋势没有改变。从行业发展和技术进步看,随着『网络强国』、『网信安全』、5G商用等深入推进,5G、物联网、人工智能、区块链等新兴技术与实体经济深度融合,社会、行业数字化需求旺盛。疫情中,5G等新技术发挥重要作用,市场需求得到良好培育。以5G基建为引领,包括数据中心、工业互联网在内的『新基建』,亦将成为社会数字化转型、新型智慧城市建设的关键基础,为未来经济发展提供重要动力,为集团带来广阔空间。特别是5G基建,将带动产业链上下游以及各行业应用投资,促使新需求、新业态、新应用不断涌现,为国内电信运营商市场和国内非运营商集客市场带来新空间。



未来,集团将坚持总路线,面向『新一代综合智慧服务商』定位,围绕主航道,融入国家、社会、行业发展大局,推进价值转型,形成新的发展优势。



在国内非运营商集客市场,集团将聚焦5G等新基建机遇,把握好疫情带来的新型智慧城市升级、数字治理及行业数字化加速趋势,加快京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域布局,深耕政府、电力、交通等重点行业,突破工业互联网、大应急和网信安全等关键领域,不断扩大来自该市场的业务规模,完善综合智慧服务能力。



在国内电信运营商市场,集团坚持『双轮驱动+』发展策略,发挥在5G建设、应用研发等方面提前布局的优势,把握行业发展变化,融入客户生态,深耕5G网络建设和OPEX业务,抓住智慧应用需求,助力客户转型,保障经营基本面稳健,实现发展新突破。



在海外市场,集团紧抓『一带一路』深入推进机遇,利用『EPC+ F + I +O+ S』 模式,聚焦海外网络基础建设与数字化服务需求,推广智慧类产品和服务落地,实现海外收入稳步增长。同时集团将加强与国内电信运营商、『走出去』中国企业及当地伙伴合作,协同拓展海外市场,寻求新的发展空间。



同时,集团将进一步围绕5G、大数据、物联网等加大研发投入,围绕基础平台,完善分布式研发,提升智慧类产品质量、数量,赋能社会、行业发展。将进一步推进国企改革『双百行动』,完善公司治理,构建与市场变化相适应的柔性机制、人才队伍、创新体制和共生生态,推进价值转型,使公司成为高技术、高智慧驱动下的综合智慧服务商。」



关于中国通信服务



中国通信服务为新一代综合智慧服务商,为信息化和数字化领域提供一体化综合解决方案,包括设计、施工及项目监理在内的电信基建服务;信息技术基础设施管理(网络维护)、通用设施管理(物业管理)、供应链及商品分销在内的业务流程外判服务;系统集成、软件开发和系统支撑、增值服务等在内的应用、内容及其它服务。公司的主要客户包括国内三家电信运营商和中国铁塔股份有限公司在内的国内电信运营商客户、国内政府机构、行业客户和中小企业等国内非电信运营商集团客户,以及海外客户。公司的控股股东为中国电信集团有限公司,此外,公司的股东还包括中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司和中国邮电器材集团有限公司。



集团在《财富》(中文版)发布的「2019《财富》中国500强排行榜」中,排名第86位,并入选《福布斯》发布的「2019《福布斯》全球2000强—世界最大上市公司」。在《The Asset》(《财资》)杂志二零一九年「财资ESG企业奖」评选中,荣获「企业管治、社会责任及投资者关系—金奖」。在《Corporate Governance Asia》举办的二零一九年「第十五届亚洲ESG大奖」中获得「亚洲最佳公司—企业管治典范」奖项。在二零一九年「金港股上市公司评选」中荣获「最佳TMT股公司」及「最具社会责任上市公司」奖项。二零一九年,董事长张志勇先生在《Corporate Governance Asia》举办的二零一九年「第十五届亚洲ESG大奖」中,再次荣获「亚洲区最佳公司董事」奖项。总裁司芙蓉先生荣登2019《福布斯中国》「中国企业跨国经营杰出领导人榜」,并分别在《财资》、《Corporate Governance Asia》评奖中,荣获「最佳CEO」称号。



预测性陈述



本新闻稿包含了展望性表述载有一些基于公司的信念和假设及现有资料而编制的有关公司、其业务及前景的前瞻性陈述及资料。在本新闻稿中,一些如「预计」、「相信」、「估计」、「预期」、「计划」、「前景」、「今后」以及其他类似字眼的使用,倘若有关公司或其业务,是指前瞻性陈述。这些陈述反映公司对未来事情的现时观点,会受到风险、不确定因素和各项假设的影响。倘若一个或多个这些风险因素成为事实,或任何相关的假设其后发现并不正确,则实际结果可能会与本新闻稿中的前瞻性陈述有所不同。公司除根据上市规则的持续披露责任或联交所的其他规定外,不打算更新这些前瞻性陈述。







