Tuesday, 31 March 2020, 15:30 HKT/SGT Share: 旭阳集团公布2019年全年业绩 继续扩大运营管理服务以及并购 以提高市场份额

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 全球领先的焦炭、焦化产品及精细化工产品综合生产商及供货商中国旭阳集团有限公司 (「旭阳集团」或「集团」;股份代号:1907) 公布截至2019年12月31日止年度(「报告期」)的未经审核综合业绩。截至2019年12月31日止年度的未经审计年度业绩尚未取得本公司核数师同意。待审核程序完成后,集团预计将于2020年4月中旬或之前发布有关截至2019年12月31日止年度的经审计年度业绩之进一步公告。



概览



由于焦炭及焦化产品业务、精细化工产品业务以及贸易业务的收益减少,截至2019年12月31日止年度,集团的收益为人民币18,842.0百万元,本公司股东应占溢利为人民币1,363.2百万元。本公司每股基本盈利为人民币0.34元。董事会就截至2019年12月31日止年度建议末期股息每股人民币3.82分,总额人民币156.2百万元。



自2019年1月1日起,集团将运营管理服务业务确认为一个独立业务分部。截至2019年12月31日止年度及直至本公告日期,集团分别与山东、内蒙古及江西的独立第三方订立四项(2018年:三项)新运营管理协议及增资协议。



集团于2019年12月与凌源钢铁股份有限公司 (「凌钢股份」)成立合资公司。 合资公司将主力投资建设凌源经济开发区的配套焦炭项目,凌源经济开发区为省级经济开发区,主要汇集汽车、钢铁及玻璃三大产业。该项目建成后预计规模为年产300万吨焦化及其他精细化工产品,当中大部分焦化产品是供应给凌钢股份。此举为项目提供一个稳定而可预期的销售需求。



业务前景



展望2020年,集团将继续扩大运营管理服务以及并购,以此提高市场份额。在运营管理服务方面,集团在内蒙古项目中开发了新的合作模式,并将继续探索推广运营管理服务的不同方式,目的是保持其在焦炭、焦化及精细化工产品市场的领先地位,利用集团的品牌知名度,提升销售及营销网络的覆盖面以及加强业务拓展战略。



此外,集团还计划通过增加氢基产品精炼来加强焦炭、焦化产品及精细化工产品生产线。鉴于氢基产品的业务潜力,集团正在分阶段升级定州生产基地的生产设施,预计氢能源产品第一阶段升级将在2020年5月之前完成。



集团亦将提高自有设施的产能,并改善环保设施。截至2019年12月31日止年度期间,我们开始(1)在唐山生产基地建设年产300,000吨的苯乙烯生产设施,及(2)在定州生产基地建设焦炭干熄焦项目。



有关中国旭阳集团有限公司

根据弗若斯特沙利文,按2019年计算,中国旭阳集团有限公司为全球最大的独立焦炭生产商及供货商。旭阳集团为中国的焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商及供货商,并于中国及全球的多个精细化工产品领域处于领先地位。旭阳获集团纳入2019《财富》中国500强排行榜,并位居净资产收益率(ROE)榜单第四名。旭阳集团纵向一体化的业务模式及在煤化工产业链超过20年的经验让集团进一步深耕下游精细化工产品市场,扩展收入来源,创造更大价值。



旭阳集团自2019年3月于香港联交所主板上市,现被纳入为恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数及恒生港股通非AH股公司指数。欲了解更多公司业务,请浏览: http://www.risun.com/hk/







Mar 31, 2020 15:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network