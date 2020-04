Tuesday, 31 March 2020, 13:36 HKT/SGT Share: 加码技术革新 远大住工收入大增 布局全国

香港, 2020年3月31日 - (亚太商讯) - 抗击新冠肺炎疫情中,火神山雷神山快速建成的奇迹震撼人心,也让全世界看到了装配式建筑的潜力。近日中国装配式建筑的龙头企业远大住工(02163.HK)公布了2019年度业绩,高速的增长显示装配式建筑市场仍有广阔的发展空间。而远大住工在奠定行业领先优势的同时,继续加码技术革新,并展开全国布局,谋求走向世界,把握装配式建筑行业增长的时代红利。



装配式综合管廊施工



搭上时代快车 PC构件增长迅速

据公告显示,2019年远大住工收入录得大幅增长,整体录得收入人民币33.69亿元,同比增长48.5%;毛利率由2018年的31.9%提升至2019年的34.0%,同比提升2.1个百分点;实现净利润人民币6.77亿元,同比增长45.2%。



亮眼的业绩数字背后是远大住工搭乘上时代发展的快车。2019年远大住工PC构件制造录得大幅增长。在当前传统建筑业已经难以为继,市场迫切需求新型建筑模式的背景下,PC构件明显更受青睐。而2020年国家政策明确推进「新基建」,工业互联网、物联网、5G建设对基础设施建设提出更高要求,具备高效节能、降低成本、提供使用功能及性能等诸多优势的PC构件发展迎来发展热潮。远大住工作为同时具备PC构件制造和PC生产设备制造能力的全球最大装配式建筑服务提供商,其业务正处在时代的风口。



2019年远大住工前瞻布局,加大了主要业务PC构件制造的规模扩张和生产线的使用率。PC构件生产数量由2018年的290,015立方米增长至2019年的770,990立方米,增长165.8%;PC构件生产线使用率由2018年的17.4%提升至2019年的45.8%,提升28.4%。随着产能的扩张,PC构件制造业务实现了收入的大幅度增长。2019年,PC构件制造业务录得收入人民币23.04亿元,同比增长169.6%。毛利率由2018年的23.8%上升至2019年的34.6%,上升10.8个百分点。



加码技术革新 布局全国展望世界

作为头部企业,远大住工不仅具有PC构件的一流制造能力,更拥有业内领先的研发能力和技术实力。远大住工自主研发了装配式建筑全流程数字化解决方案PC-CPS系统,凭借这套系统,打通了设计、制造、施工和运维的全产业链条的每一步。远大住工利用「互联网+」,通过PC Maker I实现PC构件智能设计及制造,通过BIM模型的数据和信息,以实现全流程的信息化,以及经营全方位的数据化。



远大住工的技术实力不仅推动自身发展,也为其吸引来众多重磅战略合作伙伴。业内许多知名房企同时看中远大住工的技术实力以及行业领先的龙头地位。2019年远大住工与碧桂园、金茂、金科等中国顶尖房产开发商及中建等大型建筑公司建立稳固的合作关系。公司从单纯为用户提供专属的装配式建筑全流程解决方案,到与客户合力共建装配式建筑产品标准,双方在装配式建筑方面实现合作共赢。



面对广阔的市场空间和丰富的战略合作伙伴,远大住工进一步加大对联合工厂的布局,截至2019年12月31日已累计签约86家联合工厂,遍布中国各大城市。高速的发展中,远大住工丝毫没有忽视现金流的重要性,始终保持健康的资产结构。据公告显示,年内远大住工经营活动产生的现金流实现了稳定增长,从2016年的5亿元增长到2019年的9.7亿元。



2019年11月6日,远大住工成功在港交所上市。在全球资本的助力下,远大住工着眼海外布局。装配式建筑的质量、舒适度、个性化等特点非常适合当地发达国家及热门旅游岛居民的选择偏好,远大住工寄希望于把握行业增长的黄金期,向欧洲、北美及波斯湾地区等部分发达国家和地区推广和输出全装配式别墅产品,成为全球行业内的佼佼者。







Mar 31, 2020 13:36 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network