来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药公布2019年年度业绩 收入攀升16.0%至人民币242.34亿元 基本盈利增长10.2%至人民币31.32亿元

研发成果卓著 28个产品获发药品注册批件

香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司(「中国生物制药」或「公司」,连同附属公司统称「集团」)(股票编号:1177)公布截至2019年12月31日止年度(「年度」)之财务业绩。总体业绩呈现较好增长,新产品在总收入占比明显上升,反映集团运作创新产品的综合能力渐趋成熟。



突出业绩

-来那度胺胶囊、醋酸阿比特龙片、安罗替尼多个新适应症等28个产品新获得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件。其中超过40%为抗肿瘤产品,抗肿瘤产品线的竞争力显著提升。19个产品通过(或等同通过)一致性评价。

-总投资人民币30亿元,占地面积520亩的正大天晴创新药物研发生产基地落成启用,生物制药综合实力大幅增强。

-中国生物制药获美国制药经理人杂志(PharmExec)评为2019年全球制药企业Top 50榜单第42位,当中只有两家中国企业上榜。

-中国生物制药获《机构投资者》2019年「亚洲最佳企业管理团队」评选多项大奖,排名亚洲最受尊崇企业(Honored Companies)第3名。

-中国生物制药获福布斯(Forbes)杂志评为「2019年年收入超10亿美元的亚洲二百强企业」(Asia 200 Best Over a Billion)之一,成为唯一入选的中国制药企业。

-在日本东京举行第四十四届国际质量管制小组会议(ICQCC)上,公司旗下企业正大天晴选送的QC课题「缩短F产品的冻干周期」摘得国际质量金奖。

-在「2019年中国化学制药行业年度峰会」上,中国生物制药旗下正大天晴、北京泰德、南京正大天晴、江苏正大丰海、正大青岛荣登「2019年中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌」百强榜,其中正大天晴再度问鼎「2019年中国化药研发实力排行榜百强」榜首,并居「2019年中国药品研发综合实力排行榜百强」第2位。

- 「2019年(第三十六届)全国医药工业信息年会」发布的二零一八年度中国医药工业百强,正大天晴排名16,北京泰德排名41位。

-中国生物制药荣登「2019年中国医药企业家科学家投资家大会」发布的「中国医药上市公司竞争力二十强」榜首,同时获得「中国医药创新企业百强」第一梯级第2名。

-正大天晴8项创新药课题获列入国家「重大新药创制」科技重大专项,课题获批数量全国领先。

-由正大天晴、康方生物共同投资成立的合资公司正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司正式落地上海,致力于开发具有差异化的肿瘤免疫治疗PD-1抗体药物。



业绩表现

年度内,集团收入较去年上升约16.0%至约人民币242.34亿元。归属于母公司持有者应占盈利约人民币27.07亿元,较去年下降约70.1%,其同比下降仅因缺少去年录得之大额一次性分阶段收购收益。撇除因收购北京泰德24%权益而产生之一次性分阶段收购收益及新增可识别无形资产年度摊销费用,以及扣除权益投资及金融资产之未实现公允价值亏损(净额)之影响后,归属于母公司持有者应占基本盈利达约人民币31.32亿元,较去年增长约10.2%。基于归属于母公司持有者应占基本盈利计算之每股盈利约人民币24.97分,较去年增长约8.7%。集团财务状况维持稳健,期末现金及银行结余达约人民币119.11亿元。



董事会建议派发末期股息每股2港仙。连同前三个季度每季各派息每股2港仙,全年合共派发股息每股8港仙(2018年:8港仙)。



业务表现

年度内,集团将更多资源用于加强研发,学术推广更专注于抗肿瘤产品和竞争较小的其他新产品。安罗替尼有2个新适应症获批,销售取得极大成功。其他抗肿瘤产品依尼舒、依固、首辅、千平、赛维健、以及新批准产品益久等增速显著;镇痛产品氟比洛芬巴布膏、心血管产品凯纳、希佳,以及消化产品艾速平、葛泰、得佑,抗感染药物天解、天礼均快速增长;输液产品丰海纳、晴可平,新上市造影剂产品晴立明市场快速扩大,销售增长迅速。



本年度,集团的研发成果卓著,获得生产批件28件,19个产品获批一致性评价;临床批件23件;新申报生产25件,新申报临床19件,新申报受理一致性评价26件;新获得发明专利授权83件,新提交发明专利申请341件。此外,富马酸替诺福韦二吡呋酯片(晴众)获得欧盟上市许可,标志着集团正式获得国际主流市场的「入场券」,具有里程碑意义。



年度内主要药品类别之销售情况如下:



肝病用药

肝病用药之销售额约人民币57.40亿元,占集团收入23.7%。

--天晴甘平肠溶胶囊的销售额约人民币5.25亿元,较去年增长约22.5%。

--天晴甘美注射液的销售额约人民币18.04亿元,较去年增长约5.5%。



抗肿瘤用药

抗肿瘤用药之销售额约人民币54.28亿元,占集团收入约22.4%。

--赛维健注射液之销售额约人民币7.05亿元,较去年增长约37.5%。

--依尼舒片的销售额约人民币2.25亿元,较去年增长约36.8%。

--首辅片之销售额约人民币2.14亿元,较去年增长约26.6%。

--新产品安显胶囊之销售额约人民币1.76亿元。

--另一新产品千平注射液之销售额约人民币1.67亿元,较去年大幅增长约125.7%。



心脑血管用药

心脑血管用药之销售额约人民币31.16亿元,占集团收入约12.9%。

--依伦平片之销售额约人民币9.10亿元,较去年增长约16.2%。

--托妥钙片之销售额约人民币7.54亿元,较去年增长约14.8%。

--凯那片之销售额约人民币5.13亿元,较去年增长约25.1%。



骨科用药

骨科用药之销售额约人民币18.09亿元,占集团收入约7.5%。

--盖三淳胶丸之销售额约人民币10.47亿元,较去年增长约4.6%。

--依固注射液之销售额约人民币3.15亿元,较去年显著增长约68.8%。



消化系统用药

消化系统用药之销售额约人民币15.30亿元,占集团收入6.3%。

--艾速平注射液之销售额约人民币9.49亿元,较去年显著增长约26.5%。

--葛泰片之销售额约人民币3.27亿元,较去年增长约37.6%。

--得佑颗粒之销售额约人民币1.77亿元,较去年大幅增长约66.8%。



呼吸系统用药

呼吸系统用药之销售额约人民币10.85亿元,占集团收入约4.5%。

--天晴速乐粉雾吸入剂之销售额约人民币6.27亿元,较去年增长约24.3%。



抗感染用药

抗感染用药之销售额约人民币10.32亿元,占集团收入约4.3%。

--天册注射液之销售额约人民币5.65亿元。

--天解注射液之销售额约人民币3.08亿元,较去年显著增长约37.5%。

--天礼注射液之销售额约人民币9,878万元,较去年大幅增长约101.1%。



其他

其他之销售额约人民币44.94亿元,占集团收入约18.4%。

--得百安凝胶贴膏之销售额约人民币10.67亿元,较去年增长约42.4%。



研发

年度内于损益表中列支及于财务状况表中记录为发展成本之研发开支总额约人民币26.52亿元,占集团收入约10.9%。



集团继续专注肝病、抗肿瘤、呼吸系统和心脑血管等治疗领域的新产品研发。于第四季度内,集团获得临床批件9件、生产批件9件及一致性评价获批6个、申报临床6件、一致性评价申报4个及申报生产11个。已累计有临床批件、正在进行临床试验和申报生产的在研产品共486件,其中肝病用药34件、抗肿瘤用药204件、呼吸系统用药27件、内分泌用药27件、心脑血管用药50件及其它类用药144件。



集团亦十分重视保护知识产权,鼓励企业积极申报各种专利,以提高核心竞争能力。于第四季度内,集团取得授权公告专利23项(均为发明专利)及新增专利申请83项(其中发明专利77项、实用新型1项及外观设计5项)。集团累计获得发明专利授权766项、授权实用新型专利23项,以及授权外观设计专利90项。



展望

展望2020年,新国家医保目录落地实施和动态调整、按照疾病诊断相关分组付费、监控品种目录、医院绩效考核等措施促使产品和产业格局加速调整,优胜劣汰的行业拐点逐渐显现。鼓励创新的措施更加落地,创新产品审批和上市加快。原国内龙头企业也面临更多来自跨国公司创新产品的竞争。中国生物制药等创新力强、有强大研发实力和持续有新产品上市的企业优势突显。除通过上市更多新产品、稳固原肝病和抗肿瘤小分子市场优势,集团也高度重视生物药日益重要的治疗和市场价值,从研发、生产链条的多个环节全面布局。



此外,应对新型冠状病毒肺炎肆虐全球,集团保持极充足的资金流动性。于2019年末,集团现金及银行结余高达约人民币119.1亿元,足以抵御经济和行业环境突变的冲击。面对疫情,集团迅速于2020年1月下旬发行7.5亿欧元的零息可转换债券,使资金更见充裕。集团将充分运用手上资金及竞争优势,积极寻找优质的收购、投资、合作项目,作围绕核心制药业务的关联拓展,全面推进大健康发展战略,为集团下一个十年的高速发展奠定基础。



进入2020年,国内5G网络与设备加速普及。集团将继续增加在大数据、数字化、人工智能等建设的投入,加强利用相关先进技术,一方面持续提升管理、研发、生产、销售效率,另一方面不断挖掘行业更大价值,推动构建以患者为中心的药事服务、药学服务、慢病管理体系,为患者提供全病程管理解决方案。



部分新批准产品

安罗替尼胶囊(福可维)新适应症:获批软组织肉瘤新适应症,成为中国首个获批的软组织肉瘤靶向药,已被中国临床肿瘤学会纳入软组织肉瘤诊疗指南。



釓塞酸二钠注射液(显爱):肝脏特异性的磁共振造影剂,为国内首仿,能提高微小肝脏肿瘤的检出率,从而有助于肝脏病变的早期诊断和治疗有望取代侵入性检查,产品价值备受行业关注。



碘克沙醇注射液:唯一与血液等渗的X线诊断对比剂,在神经和心血管系统、胸部、腹部、盆腔等器官病变的检查中起到提高病变检出率和诊断鉴别的作用,获国内外众多临床指南和专家共识的认可和推荐。集团为该产品国内第三家仿制上市,与「显爱」在市场推广中互补互利。



利伐沙班片:骨科术后预防静脉血栓重要产品,集团成功首仿上市。



阿哌沙班片:用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者,预防静脉血栓栓塞,市场前景广阔;阿哌沙班片和利伐沙班片均已进入新版国家医保目录,有望成为集团新的重磅产品组合。



醋酸阿比特龙片(晴可舒):全新作用机制的前列腺癌用药,被欧美临床指南指定为前列腺癌的一线或二线治疗选择。前列腺癌是全球男性第2大常见的肿瘤类型。在中国,前列腺癌是男性最常见的泌尿生殖系统癌症。



注射用福沙匹坦双葡甲胺:神经激肽-1类抗呕吐药物,被包括中国在内的多国指南推荐。集团为国内首批仿制该药物成功的企业之一,更可与集团已经形成优势的抗肿瘤药物产品线形成完美组合,有望成为抗肿瘤产品线重磅产品。



注射用醋酸卡泊芬净:首个全新类型的棘白菌素类抗真菌药物,被称为全身用抗真菌药市场的王牌药物。



枸橼酸托法替布片(泰研):JAK1/JAK3的口服小分子抑制剂。对类风湿关节炎、溃疡性结肠炎、活动性银屑病关节炎、中重度活动性溃疡性结肠炎等多种相关疾病有良好疗效。为国内首仿。同期获批经典骨关节炎用药塞来昔布胶囊,市场成熟,已列入国家医保目录。泰研获批使集团骨关节用药产品线价值大幅提升。



有关中国生物制药有限公司(股票编号:1177)

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团,业务覆盖医药研发、生产和销售全产业链。其产品包括多种生物药及化学药,在肿瘤、肝病、呼吸系统用药、心脑血管病和骨科疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股:MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国(香港上市)100指数,以及恒生港股通指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。





