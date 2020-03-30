Monday, 30 March 2020, 14:16 HKT/SGT Share: 收入实现大幅增长 远大住工公布2019年全年业绩

香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 2019年是充满动荡的一年。这一年，受贸易战、地缘政治形势等原因的影响，世界经济增速持续下滑，全球企业均受到了一定程度的冲击。房地产行业承压导致许多建筑企业在2019年的成绩并不如意，然而，也有部分以规模化、专业化、智能化著称的企业在这样的严峻环境中逆势崛起，取得亮眼的成绩。比如近日公布全年业绩的远大住工（02163.HK）。业绩报告显示，2019年，远大住工收入大幅增长，实现整体收入人民币33.69亿元，同比增长48.5%；毛利率由2018年的31.9%提升至2019年的34.0%；净利润达到人民币6.77亿元，增长45.2%。



远大美宅



产能规模不断向上 龙头地位固若金汤



远大住工是中国建筑工业化的开创者和领军者，拥有提供全球化、规模化、专业化及智能化装配式建筑制造和服务的能力。公司主要以PC构件制造业务、PC生产设备制造业务及施工总承包业务三个分部开展业务，按PC构件生产收入计，2018年公司是中国PC构件生产市场的最大参与者，亦是中国PC生产设备市场的最大参与者。截至2019年底，公司的PC构件生产数量由2018年的290,015立方米增长165.8%至2019年的770,990立方米， PC构件销售数量由2018年的294,160立方米增长177.2%至2019年的815,409立方米； PC构件生产线使用率由2018年的17.4%提升至2019年的45.8%。产能不断扩大。



远大住工持续投资国内区域生产中心及联合工厂，规模持续壮大。截至2019年底，公司累计签约的联合工厂有86间。公司已出资的联合工厂有63间，具备生产能力的联合工厂有57间，实现盈利的联合工厂有20间。联合工厂整体盈利情况持续大幅改善，2019年实现盈利的联合工厂数量大幅增加了12间。产能与规模的双双提升，使得远大住工领先的市场地位愈发无法撼动。



财务表现可圈可点 行业前景潜力凸显



除了营收和利润，远大住工的其他财务情况亦是可圈可点。据业绩报告显示，公司的整体应收账款周转天数由2018年的269天下降至2019年的230天；其中PC构件制造业务的应收账款周转天数由2018年的378天下降至2019年的204天。公司的营运活动所得现金净额由2018年的人民币6.18亿元增长56.4%至2019年的人民币9.67亿元。营运活动所得现金净额同样实现大幅度的增长，增长幅度与收入基本保持一致。



稳健可靠的财务状况，可令远大住工有更大的力量去把握行业带来的机遇。目前装配式建筑正值风口。根据弗若斯特沙利文报告，于2013年至2018年，中国的PC构件和PC生产设备市场规模的复合年增长率分别达119.6%和134.0%，预计于2023年分别达人民币3,053亿元和人民币118亿元，2019年至2023年的复合年增长率分别为65.0%和19.1%。此外，目前中国正打算大力发展基础设施建设，各省密集推出庞大的投资计划，总投资接近25万亿。大型基础设施建设在新一轮经济复苏中的作用不言而喻，而装配式建筑在建设中又将发挥重要作用。



行业的可观潜力给予了远大住工更宽广的发展空间，未来，远大住工还有许多事情要做。根据业绩报告，公司将在继续利用全资PC工厂和联合工厂的网络实现全国布局的同时，不断提高研发能力、提升智能制造软实力，构筑核心竞争力。公司计划开拓模块集成业务将业务分为B2B和B2C两大事业群。为把握一带一路的机遇，公司还计划开拓海外市场，向欧洲、北美及波斯湾地区等部分发达国家和地区推广和输出全装配式别墅产品。







Mar 30, 2020 14:16 HKT/SGT

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