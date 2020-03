Monday, 30 March 2020, 08:07 HKT/SGT Share: 成都高速公布2019年全年业绩 通行费收入上升27.4%至人民币1,255百万元,派息0.12元

凸显可持续发展潜力



香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 四川省领头高速公路运营商─成都高速公路股份有限公司(「成都高速」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,香港联交所股份代号:1785)今天公布截至2019年12月31日止年度(「报告期内」)之全年业绩。



报告期内,集团实现通行费收入人民币1,255,926千元,增长幅度达27.4%,年内溢利人民币471,102千元,同比增加5.6%,归属于公司拥有人应占全面收益总额人民币438,791千元,同比增长5.6%。基本每股收益约人民币0.268元。公司致力于提升企业价值,并从兼顾公司发展和投资者利益的角度出发,贯彻执行股息分派政策,公司董事会建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.12元(含税),合共分配人民币198,732,240元。



主营业务稳中向好

报告期内,成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路、成都机场高速公路加权日均车流量依次达到40,564辆次、51,342辆次、57,768辆次及44,396辆次,较2018年同比变动依次为-4.6%、81.3%、8.2%及1.5%;通行费收入依次为人民币307,940千元、人民币238,312千元、人民币433,933千元及人民币142,570千元。其中成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路、成都机场高速公路通行费收入同比变动依次为-6.8%,110.6%,9.0%及-1.1%。



成彭高速公路的车流量和通行费收入保持了较大增长,业绩突出。主要原因是该高速公路持续受惠于扩容改造成果以及始于2018年7月12日的全面恢复通车。成温邛高速公路受惠于连接成都市区及成温邛高速公路入口的日月大道竣工,吸引了更多车流前往通行,其车流量及通行费收入亦有增长。成都机场高速公路因承担了比2018年更多的ETC通行折扣,收入略有下降。成灌高速公路车流量和通行费收入较2018年有所下降,主要是受到了成都市绕城高速公路永宁、蜀源两个收费站开通以及成彭高速公路2018年7月12日恢复通车带来的车流量分流影响。此外,于2019年8月20日四川省阿坝州汶川县发生的泥石流灾害和四川省阿坝州在报告期内开展的环境专项治理亦对成灌高速公路车流量有一定负面影响。



邛名高速公路是集团2019年从成高建设新收购的高速公路。2019年5月至12月,邛名高速公路通行费收入为人民币133,171千元。若按2019年全年统计,邛名高速公路加权日均车流量为13,718辆次,较2018年同比增长10.3%,实现通行费收入为人民币189,953千元(2018年:人民币169,478千元),较2018年增加人民币20,475千元,增长幅度为12.1%。邛名高速公路实现通行费收入增长的原因是该高速公路进入成熟期,经济效益开始显现。



积极落实政策,提升通行能力

报告期内,集团响应国家政策,积极实施ETC软硬件技术改造,提升通行能力。集团按照国务院办公厅《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》要求,对成灌高速公路、成彭高速公路、成温邛高速公路3条高速公路进行ETC门架系统硬件及软件标准化建设改造(成都机场高速公路不需进行ETC门架系统硬件改造,仅升级收费软件即可达到要求),截至2019年12月共完成了46座ETC门架建设。此外,集团联合银行和微信营运商共同研发了「四川高速通」微信小程序并于2019年6月正式上线发布,该产品提供全天24小时在线的ETC在线办理服务。集团亦通过在所属高速公路设置无人值守发卡机、移动扫码支付等措施,积极改善通行便捷程度和工作效率。



扩大主业,成功收购成名高速公司股权

报告期内,公司在2019年10月28日成功与成高建设订立股权转让协议收购成名高速公司51%股权,并于2019年12月20日完成相关工商变更。该项收购的完成,扩大了集团的资产规模以及在四川省内的主业市场份额,有助于强化公司在收费公路和道路投资、经营管理方面的核心优势。完成该项收购后,集团所经营的高速公路总里程由约149.69公里增加至约202.37公里。



2020年展望

中央财经委员会于2020年1月3日召开第六次会议,会议聚焦成渝经济圈,提出「推动成渝地区双城经济圈建设,在西部形成高质量发展的重要增长极」。公司预计,宏观政策的利好导向将为成都市及周边区域的持续发展带来有力支撑,并作用于交通运输、仓储物流、旅游业等行业,从而为集团带来发展机遇。



成都高速公路股份有限公司董事长肖军表示:「2020年,公司将继续做强高速公路投建管养主业,巩固核心竞争力。一是计划设立专业化运营公司对所属高速公路管养业务进行统筹管理,降低高速公路运营管理成本。二是计划有效利用高速公路沿线地域的招商引资政策,按照「高速+」的产业思路,在成灌高速公路安德收费站附近投资建设主题式服务区,在提升该高速公路通行体验和服务水平的同时培育新的营收和利润增长空间。」



有关成都高速公路股份有限公司

成都高速公路股份有限公司(以下简称「公司」)主要从事高速公路的运营、管理及发展。目前,公司运营及投资的高速公路包括:成灌高速、成温邛高速、成彭高速、成都机场高速、邛名高速公路及城北出口高速六条高速公路,总里程202.37公里。运营及投资的高速公路均位于成都周边的战略位置,沿途连接经济、文化及旅游资源丰富的地区,是成都周边高速路网不可或缺的重要组成部分。如欲获得更多成都高速数据,请浏览公司网站 https://www.chengdugs.com/ 。





