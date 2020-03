Monday, 30 March 2020, 08:02 HKT/SGT Share:

来源 华检医疗控股有限公司 华检医疗二零一九全年收益大增464.0% 年内溢利大增156.1% 完成收购威士达 进一步扩展产品组合、分销网络及医院覆盖范围

香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的体外诊断(「IVD 」)产品分销商华检医疗控股有限公司(「华检医疗」或「集团」; 股份代号:1931) 公布截至二零一九年十二月三十一日止(「报告期间」)之全年业绩。于报告期间,集团保持其快速增长,录得收益人民币2,332,740,000元,较去年大增464.0%,期内溢利大幅增长156.1%至人民币254,819,000元,母公司拥有人应占溢利亦大增165.9%至275,001,000元,主要是由于完成收购威士达医疗有限公司(「威士达 」)后,威士达连同其附属公司的财务业绩合并。凭借具竞争力及多样化的产品组合、庞大的分销网络及广泛的医院覆盖范围,集团能够稳定提高市场份额及溢利。



华检医疗主席何鞠诚先生表示:「二零一九年为本集团发展史上的重要一年,集团成功在香港联合交易所有限公司主板上市,为首家在联交所上市的体外诊断公司。这不仅标志着本集团业务发展的重要里程碑,更提升『华检医疗』的品牌认知度,并为集团的日后发展奠定稳固基础。同时,这一年,我们亦取得了骄人的业绩。集团于二零一九年一月收购威士达余下60%股权。成功完成收购威士达将进一步整合分销价值链,多样化产品组合及创造新的销售机会,为集团未来发展带来强劲助力。」



鉴于二零一九年度的经营业绩理想,董事会建议派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.366港仙。



业务回顾



集团为中国领先的IVD产品分销商。于二零一八年,威士达为中国第四大一级IVD分销商 ,而原集团 为上海IVD市场第三大分销商。集团亦参与自有品牌「IVD 」项下的自有品牌IVD产品的研究、开发、生产及销售。



分销业务

分销IVD产品为集团业务的基石,其主要涉及向分销商、医院及医疗机构以及物流提供商等客户分销IVD分析仪、试剂及其他耗材。



集团于二零一九年一月收购威士达余下60%股权。于收购事项前,威士达为原集团的联营公司,并亦受包括集团创办人在内的同一核心管理团队管理。通过收购于威士达成为集团的全资附属公司后,透过威士达分销IVD产品的收益已并入集团。自一九九七年以来,威士达是中国境内希森美康凝血产品的全国独家分销商,拥有独家分销权,亦从其他领先国际品牌采购多样化的IVD产品组合,并在中国分销。于二零一九年四月一日,威士达与希森美康订立新的分销协议,将协议期限延长至二零二二年。此新签署的协议将进一步稳定威士达与希森美康之间的关系。报告期间,集团于医院及医疗机构累计安装约7,186台希森美康凝血分析仪(二零一八年:6,359台),现有及持续增长的装机量将会产生对试剂的持续需求,从而为集团提供稳定并且增长的经常性收入来源。



同时,威士达开始向市场提供4类血栓标记物 。此乃希森美康生产的新产品并采用高敏化学发光技术,可有助于提早诊断血栓形成及纤溶,进一步扩充集团之产品组合。报告期间,集团于医院及医疗机构安装约64台希森美康分析仪,并开始应用该4类血栓标记物。



此外,集团透过全资附属公司达承医疗设备(上海)有限公司(「达承」)向医院的临床实验室提供解决方案服务,这使集团与当地执业医师建立及维持直接关系,令集团始终紧跟医疗实践最前沿及了解IVD产品市场需求。于报告期间,达承积极扩展业务,为分别位于上海及山东的三家新医院提供解决方案服务并成功确认收益。截至二零一九年十二月三十一日止年度,解决方案服务收入人民币132,798,000元(二零一八年:人民币108,705,000元),较去年增长22.2%。



透过多年营运,集团已建立庞大的分销网络,覆盖中国29个省份、直辖市及自治区,医院覆盖范围广泛。截至二零一九年十二月三十一日,集团于其已建立的分销网络中拥有265名直接客户(包括医院及医疗机构)以及903个分销商。截至二零一九年十二月三十一日,集团亦主要透过在中国的下级分销网络覆盖1,315家三级医院,进一步提升集团之竞争优势。



维修服务

除在中国分销IVD产品外,集团亦自向希森美康凝血分析仪的终端客户提供维修服务产生收益。于二零一七年,威士达及希森美康就向其终端客户的凝血分析仪提供维修服务订立维修服务协议。威士达提供的维修服务通常包括维护及维修服务、安装服务及终端客户培训。威士达主要为医院及医疗机构提供维修服务。于报告期间,维修服务一直获得持续稳定发展。



自有品牌产品业务

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度,集团自有品牌IVD分析仪进行了工厂重置、调整及校准,以使集团最初设计用于门诊部的自有品牌IVD分析仪适用于医院急诊科。集团透过工厂重置升级自有品牌IVD分析仪可提高用户的满意度,从长远而言,将对集团自有品牌业务产生积极影响。该IVD分析仪已于二零一九年重新开始制造及销售。



展望

未来,集团将巩固在中国IVD行业的领先地位,并采取积极的发展战略。为了达到这个目标,集团将继透过多样化的产品类别以及增加品牌覆盖范围以不断丰富产品组合,并进一步扩展分销网络及医院覆盖范围,以把握IVD市场的高增长潜力。



同时,集团将通过增强提供解决方案服务的能力以继续发展分销业务。透过担任医院临床检验科的总供货商,集团参与实验室场地的设计、提供IVD产品集中采购服务、开展实时存货监控及向临床实验室提供其他售后服务,并计划于二零二零年向两家新医院提供解决方案服务。集团亦将继续参加国家及地方IVD研讨会,并参加学术会议,以提高品牌知名度。



此外, 集团认为强大的研发能力对集团日后发展及可持续增长至关重要,将通过购买设备、仪器及聘用相关领域的专家等,投入更多资源,进一步提升研发能力,且将开展研究项目以进一步开发具市场潜力的自有品牌IVD产品。集团致力于进一步加强产品质量管理,优化自主开发产品的性能及适用性,以提升市场竞争力。



首席运营官梁景新先生指出:「随着老龄化趋势日益严峻、人均医疗开支增加及技术发展进步,医疗及医疗器械市场,尤其是中国IVD市场蕴含的巨大增长潜力。未来,集团将继续扩展产品组合、分销网络及医院覆盖范围,加强为医院提供解决方案服务的能力,进一步提高产品研发能力,寻求机遇实现业务的可持续增长及增加股东价值。」



关于华检医疗控股有限公司

华检医疗控股有限公司(「华检医疗」或「集团」)是中国领先的IVD产品分销商,旗下主要包括威士达医疗有限公司、达承医疗设备(上海)有限公司、艾维德中国有限公司及苏州德沃生物技术有限公司等附属公司。集团的分销网络覆盖全国29个省份、直辖市及自治区。集团为希森美康凝血产品在中国的全国独家分销商,并为其终端客户提供器材维修服务。华检医疗同时研发自有品牌的IVD分析仪及试剂,并参与其生产及销售。华检医疗亦向医院的临床实验室提供集中采购解决方案服务。







