雅迪控股(1585)去年赚近5.2亿元 业绩稳健可喜

香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 全球股市受疫情影响,波动难免。但近期见到不少绩优股受到资金垂青,明显是作换马部署,此不可不察。其中,中国电动两轮车市场龙头企业雅迪控股(1585)刚公布了2019年全年业绩,稳健中见惊喜,特别是公司投资的石墨烯电池已取得重大技术突破,料可成为未来的高增长动力。



回顾集团去年未经审核的全年业绩,重点如下︰

- 收入同比增加约20.7%至约人民币119.7亿元

- 毛利同比上升约28.3%至约人民币20.8亿元

- 毛利率同比扩大1.1个百分点至约17.4%

- 公司拥有人应占利润同比增长约19.8% 至约人民币5.16亿元

- 于2019年12月31日,公司拥有的现金及现金等价物约为人民币26.4亿元,同比增加约33.6%

- 每股基本盈利上升人民币3.1分至人民币17.5分



2019年,尽管在全球政治和宏观经济挑战重重的背景下,雅迪控股的整体业务表现持续良好,并实现了创纪录的销量、销售额及利润。集团于年内合共售出约6,093,700台 (包括约3,783,200台电动踏板车及2,310,500台电动自行车) 电动两轮车,同比增长约20.9%。得益于电动自行车新国家标准于2019年4月15日起的实施、年内营销活动增加及集团销售网络持续扩大,集团的2019年收入同比增加约20.7%至约人民币119.7亿元,而年内毛利则同比显著增加约28.3%至人民币20.8亿元,毛利率同比扩大1.1个百分点至约17.4%;年内公司拥有人应占利润再创新高至约人民币5.16亿元,同比增长约19.8%。



与此同时,集团的财务状况继续保持稳健,于2019年12月31日,其现金及现金等价物达人民币26.4亿元,反映集团业务持续扩张的同时,继续提升营运效益及财务实力,有利于未来进一步把握中国电动两轮车及电池市场持续深化发展的巨大机遇。



销售网络及品牌效应持续深化扩大

年内,集团积极扩充于中国电动两轮车市场的份额,以巩固其于中国的领导地位。得益于电动自行车新国家标准的实施,以及管理层对产品质量及创新、研发能力及品牌管理的贯彻投入,集团的电动两轮车销量自 2019年4月以来一直呈上升趋势。同时,集团亦积极扩充分销网络,加大营销力度及深化与分销商的合作,触达更广泛的客户群。于2019年12月31日,集团的销售网络几乎覆盖中国的每个行政区域,包括2,155家分销商 (2018年:1,824家分销商) 以及逾12,000个销售点(2018:逾9,000个销售点)的子分销商。在国际方面,集团已藉助其国际分销网络向逾80个国家出口产品。



除优化在线销售外,集团亦已经建立一支专责销售团队,致力于通过各类电子商务平台(如天猫、JD.com、拼多多及苏宁)销售及营销产品,于年内实现在线销售173,000台电动两轮车,较2018年同期的7,719台,按年大幅飙升21.4倍。



研发投入持续加强把握未来巨大商机

产品的研发创新是持续巩固集团核心竞争力及建立中长期竞争优势的关键,使集团可以快速应对及充份把握中国电动两轮车行业的迅速演变。特别是集团于2019年10月在南京举行的工业展览会上展示其于石墨烯电池上的最新技术突破,并引起了市场极大的关注。雅迪控股的石墨烯电池的优点包括电池寿命长充电周期可达1,000次以上、高电流快速充电、更大储电量,以及具有于高温及低温下的耐冲击能力,并能处理行业须解决的常见问题,例如电池耐用性及充电速度。



集团亦推出多项新型或经改进的电动踏板车及电动自行车型号,其中电动踏板车G5型号及G6型号因其出色的设计分别赢得「中国红星设 计奖」 及「红点奖:产品设计」。于2019年12月31日,集团有100款电动踏板车及62款电动自行车。







Mar 30, 2020

