马来西亚第二大光学产品零售商MOG受疫情影响小 反增市场占有率

香港, 2020年3月30日 - (亚太商讯) - 上周五美股再次大幅下挫,与美国境内疫情迅速扩展步伐一致。由于美国政府以至全国对COVID-19的汹汹来势的轻视,弄致今天美国境内的确诊人数大幅飙升,叫市场始料不及。当欧美最好的医疗系统均可能面临崩溃时,全球资金早已开始转移到亚洲市场,因为中国疫情已由高峰回落,且日见好转,全国复工复产情况良好,相信国内经济于4月份会出现强劲的反弹。



从左往右:财务总监Ooi Guan Hoe, 执行董事兼主席Dato Frankie Ng Kwang Hua, 执行董事兼行政总裁Datin Bernice Low Lay Choo, 执行董事Dato Henry Ng Chin Kee, 总经理 Lee Ben Keong







另外,亚太区内不少国家都已积极吸收中国的防疫经验,其中马来西亚在防疫工作上亦做得较好,自3月18日起实施全国出入边境禁制后,已控制疫情的散播。马来西亚卫生总监诺希山(Noor Hisham Abdullah)亦宣布,将仿效中国的防疫经验,不排除封锁部分城镇,这除了可降低高危疫区的新冠肺炎病例外,也能保护无感染区。



基于马来西亚的快速防疫部署,料当地经济有望迅速回升。因此,要留意近期正在招股的马来西亚第二大光学产品零售商MOG Holdings Limited (1942)



据了解,MOG是次IPO计划发售125,000,000股股份,90%为国际配售,每股作价不超过1.20港元及预期不低于1.00港元。按最高发售价计,总集资额为1.5亿港元。



香港公开招股日期将于已于上周六上午9时开始,截止日期为4月6日(星期一)中午12时截止。股份预计将于2020年4月15日上午9时开始于联交所进行买卖,股份代号为1942。股票将以每手买卖单位2,000股股份进行买卖。中泰国际融资有限公司为独家保荐人;中泰国际证券有限公司为独家全球协调人及独家账簿管理人。



马国第二大光学产品零售商 业绩表现稳步上扬

MOG于2018年按收益计为马来西亚第二大光学产品零售商,约占市场份额的7.1%。集团提供广泛的光学产品,该等产品通常包括国际品牌、自有品牌及集团运营的制造商品牌的镜片、镜框、隐形眼镜及太阳眼镜。集团的光学产品品牌组合覆盖了广泛的市场多元化需求。其中,面向眼镜零售市场的高端及中端分部,集团分别推出「MOG Boutique」、「MOG Eyewear」、「Optical Arts」、「MOG Creations」及「Sunglass Art」零售品牌。为加深其于马来西亚眼镜零售市场的渗透率,集团更推出面向大众及其他市场的零售品牌,包括「M-Trend」、「OOPPA」、「Eyezone」、「MOG Express」、「Watch Out」及「Lens:Me」。



过去三年,集团的收益持续增长,实现稳步上扬的往积表现。其中,集团的销售光学产品的毛利率从截至2017年3月31日止年度的约55.2%增至截至2019年3月31日止年度的约62.8%,并亦由截至2018年9月30日止六个月的约61.9%进一步增至截至2019年9月30日止六个月的约63.5%。集团的自有零售店由2017年3月31日的55家零售店增加至2019年9月30日的83家零售店,驱使集团于截至2017年3月31日止年度至截至2019年3月31日止年度的总收益及公司持有人应占年内溢利于期间按约14.5%及40.8%的复合年增长率增长。



在上市新闻发布会上,公司CFO表示,受到马来西亚防疫工作的影响,MOG旗下的零售店于4月中前暂时关闭。公司在招股书中亦已披露相关情况,关店直至3月31日的最坏影响是销售收入将减少570万令吉。同时,假如马来西亚爆发COVID-19的规模扩大或长期实施行动限制令,经计及集团于2020年2月29日约4,307万令吉的银行结余及现金,集团的财务仍可维持五个月以上。因此,市场预期对MOG的财务影响轻微,且可为公司带来很好的并购机遇,以及在疫情结束后迅速扩大市场份额。



因为马来西亚的小型眼镜店多达数万家,而具强大财务实力的并不多,因此市场预期不少小区内的小型眼境店将于两个月内相继大规模倒闭,该国的光学产品零售市场会加速整合,有利大型光学产品集团可以藉此扩大市场份额。



再者,隐形眼镜是刚需消费,不少消费者早已在暂时关店前到门市抢购大量相关产品,以备不时之需。所以,关店对MOG的实际性影响远远低于预期。



通过多品牌策略建立声誉,以迎合广大客户

MOG自成立以来,已采用多品牌策略运营业务。截止2020年3月19日,集团的零售品牌组合包括11个零售品牌,拥有一个由95个零售店组成的零售店网络。透过多品牌策略,集团能够充分把握马来西亚眼镜零售的不同市场分部,为来自高端、中端、大众市场及其他分部的客户提供完善的光学产品。



策略性定位零售店位置,开拓广泛的销售网络

MOG 另一值得关注的亮点,在于其零售店选址基本上锁定了人流量高且客户容易到达的地区。据了解,于马来西亚,购物中心(特别是热门购物中心)通常会严格筛选租户。根据往绩记录,有鉴于集团彪炳的声誉、财务状况稳健以及与热门购物中心整体市场地位兼容,多年来已受不少热门购物中心邀请于其热门购物中心开设新零售店。



截止2020年3月19日,集团拥有马来西亚其中一个最大的零售店网络,包括95家零售店(其包括自有、特许经营及许可零售店),分别位于马来西亚半岛中部、北部、南部及东部等重要城市。如吉隆坡为马来西亚的首都,且为马来西亚最繁荣、发展最快、现代化程度最高的地区;雪兰莪州则为马来西亚最大的经济中心;新山则为新加坡游客往来最频繁的旅游目的地。集团选址于以上主要城市将能使集团能够稳定接触其目标客户,同时有助于提升集团的品牌形象及零售品牌的知名度。



MOG Holdings Limited执行董事及董事会主席拿督Frankie Ng表示:「MOG Holdings Limited是具备国际视野的马来西亚第二大光学产品零售商。展望未来,我们将致力巩固我们在马来西亚主要区域及城市光学产品零售商的领先地位,并贯彻采取多品牌策略以进一步提升我们的声誉及形象,吸引眼镜零售市场中的不同潜在客户。此外,我们亦将继续在马来西亚主要区域及城市扩张零售市场和零售网络,加强我们于马来西亚眼镜零售市场的市场渗透率,务求把我们完善的光学产品带给更广泛的客户。」







