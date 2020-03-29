Sunday, 29 March 2020, 09:22 HKT/SGT Share: 安乐工程手头未完成合约总值再创新高达94亿港元

香港, 2020年3月29日 - (亚太商讯) - 安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）为香港领先的机电工程服务供货商，于澳门及中国内地亦有业务，今天公布截至2019年12月31日止年度（「本年度」）的未经审核全年业绩，为集团于2019年7月12日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市后的首份全年业绩。



摘要

- 总收益为44.82亿港元，权益持有人应占溢利为2.43亿港元

- 2019年度新增可观订单数量，总值65亿港元，按年上升13.3%

- 手头上未完成合约价值再创新高约94亿港元



年内，集团录得总收益44.82亿港元和权益持有人应占溢利2.43亿港元，毛利7.87亿港元，毛利率上升至17.6%（2018：14.9%），增长主要由于获授的维修工程及销售产品占整体收益比例有所增加，而该两类工程相比合约工程能为整体收益带来较高的毛利率。继2018年营业额创新高后，集团于2019年的活跃投标亦取得合理回报。集团于年内合共呈交约1,332份单项价值逾一百万港元的标书或报价，当中成功取得约316份标书及报价，总值约55亿港元。值得注意的是，集团手头上未完成合约价值再创新高，录得约94亿港元（包括合约工程、维修工程及销售商品），较去年同期上升约20亿港元。年内获授的标书及报价总值较去年上升13.3%至约65亿港元（2018：57亿港元）。



董事会建议派发第二次中期股息每股5.07港仙，连同首次中期股息每股3.85港仙，全年派息8.92港仙，派息比率为51.5%。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「集团今年七月成功在联交所主板上市，标志着我们另一重要里程碑，随后短短数月内获纳入MSCI香港微型股指数，更代表了投资界的认同。尽管去年下半年的营商环境充满挑战，集团四个业务的表现显示了我们于可持续发展方面的努力不懈。我们在开发新技术应用方面的创新能力，不仅成功为我们取得新订单，亦进一步巩固了我们的领导地位。我们向前迈进的同时，将继续秉持『重承诺、慎履行、创成果』营运方针，为客户提供专业、高效及优质的机电工程服务，落实『新科技』、『新市场』及『新业务模式』的策略。我们正处于有利位置，将把握大湾区及一带一路沿线陆续出现的机遇，推动我们的未来增长。」



屋宇装备工程

屋宇装备工程业务继续为集团的主要收益来源，年内收益达26.76亿港元。此业务涵盖设计、安装、测试及调试与保养，为来自香港、澳门和国内的客户提供适用于各式各样屋宇和场所的服务。



年内，集团在维持现有广泛客户基础的同时，仍能取得多个主要新客户，在开发及应用创新建筑技术方面亦投放了更多资源。位于白石角的科学园创新斗室住宅项目是香港首个同类型建筑项目之一，集团已解决一系列与采用最新组装合成建筑法(MiC)有关的技术、物流及跨境管理以及法定审批方面的问题，项目现时进展良好，预计将于2020年竣工。集团正开发一项安乐工程屋宇装备预制组件组装技术(ABSPM)，务求以更有系统及更具规模的方式，于场外预制及组装屋宇装备组件，从而提升质量、安全及生产力，同时纾缓地盘工人老化和人手短缺等迫切性问题。



环境工程

环境工程业务为自来水、污水、污泥、固体废物及沼气处理厂项目提供环境工程整体方案，年内收益为10.87亿港元。集团透过内部研发团队已开发并采用多项先进处理技术，不仅为集团在香港投标方面带来竞争优势，亦有助集团进军庞大国内市场。截至2019年度，集团的环境工程项目已大致覆盖中国34个省级行政区。集团亦于海外拓展环境工程服务的商机，尤其在一带一路的相关国家。年内，集团伙拍中国一家大型国有企业，取得尼泊尔一个污水处理厂项目的供应技术及设备合约（包括5年营运）。



信息、通讯及屋宇科技 (ICBT)

为配合「智慧城市」的大趋势，ICBT业务透过整合广泛的信息和通讯技术提供解决方案，协助建立绿色及智能屋宇。年内ICBT业务录得收益4.44亿港元。



集团获奬的云端制冷机组能源管理平台已于2019年投入服务，吸引了多个知名商业大厦客户的青睐，并已接获及正在磋商多宗订单。集团亦进一步开发故障侦测及诊断软件(FDD)及能源数据可视化软件(EMV)，可更有效地监察屋宇设备的运作状况及屋宇能源消耗模式，预计于2020 年正式推出。为办公室、商业及政府大厦配备物联网基建，是今年的新收入来源。在智能运输方面，集团去年获得香港科技园的自动导引车泊车系统合约，是香港首个同类商业化智能泊车系统，目前正为第二份合约进行投标。



升降机及自动梯

升降机及自动梯业务涵盖设计、制造（以「Anlev」品牌）、销售、安装及维修保养各种升降机、自动梯及自动行人道，以满足不同使用及要求。凭借集团于安全及质量的卓越表现评级，有关业务稳步增长，录得收益2.74亿港元。



集团在年内取得Anlev预测性保养及遥距监察系统(APMRMS)的首份维修订单。在新升降机安装及维修保养的一般项目以外，集团接获众多有关优化陈旧升降机的查询，主要由于大众对升降机安全的关注有所提高。于2019年度，集团获得多份升降机现代化合约，总值83.8百万港元，已完成合约总值44.5百万港元。Anlev获香港房屋委员会（「房委会」）纳入升降机安装核准承办商名册后，于年内获授首份房委会升降机合约，并已为未来数年即将推出的更多升降机招标书作好准备。此外，集团亦分别于墨西哥及葡萄牙获授首份订单，并于欧亚及东欧地区签订新分销协议。集团将致力推动海外业务增长，尤以市场规模较大及价格水平较高的地区为目标，并寻求与海外业务伙伴更紧密的合作。



业务展望

中美贸易纠纷持续及2020年1月开始的新型冠状病毒疫情为全球经济带来挑战，但受惠于政府的利好政策，集团认为主要市场仍有增长机会。在香港，建造业议会预测工程开支有上升趋势，由2019-2020年度的2,450至3,050亿港元增加到2027-2028年度的2,750至3,400亿港元。有见及此，集团预期于2020年及往后，将有更多订单和商机陆续出现，因此对业务前景保持审慎乐观，相信未来情况将逐步改善。



展望未来，集团将继续积极推行技术创新及应用，并履行可持续发展业务策略，为四大业务把握各种增长机遇。与此同时，集团正积极物色并购机会，以促进整体业务增长。集团已分别向多间东南亚、北美及欧洲公司就屋宇装备工程以及升降机及自动梯业务展开前期工作。集团的稳健流动资金状况，有利其持续物色各种机遇，如收购和成立合营公司，以拓展手中各业务。



潘乐陶博士称：「凭借对创新、技术、流程改进、人才发展及业务可持续发展的坚持与投资，我们深信可透过提升营运效率、生产力与竞争力并拓展新商机，进一步巩固我们的市场领导地位及提升股东价值。」



有关2019年度业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/annual/2019/cres.pdf



关于安乐工程集团有限公司

集团成立于1977年，总部设于香港，为香港领先的机电工程服务供货商，亦在澳门及中国内地拥有大量业务。集团为不同行业的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技，以及升降机及自动梯，其客户包括银行、物业发展、教育、娱乐、酒店、信息科技、数据中心、交通运输、公用事业及香港特区政府部门，集团亦制造并向全球销售升降机及自动梯。集团联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2017年11月在上海证券交易所主板上市。







Mar 29, 2020 09:22 HKT/SGT

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