绿科科技公布2019年全年业绩

香港, 2020年3月28日 - (亚太商讯) - 绿科科技国际有限公司(「绿科科技」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:00195)欣然宣布截至2019年12月31日止年度(「报告期」)的经审核综合全年业绩。



报告期内,绿科科技在锡采矿和探矿业务均维持稳步发展,收益及股东应占亏损分别为443,661,000港元及61,589,000港元。亏损主要是由于集团拟关闭比肖夫山项目而增加修复拨备总额约8,000,000澳元。撇除这项非经常性因素,毛利及毛利率分别为5,858,000港元及1.3%,分别较去年同期下降59.7%及2.1个百分点。董事会建议不派发截至2019年12月31日止年度全年股息。



集团于2019年继续在雷尼森地下矿进行勘探工作,以发掘蕴藏的锡资源量和储量。2019年,雷尼森地下矿锡金属总生产量为7,418公吨(2018年:6,557公吨),按年大幅增加约13%。集团的间接非全资附属公司YT Parksong Australia Holding Pty Limited(「YTPAH」)占雷尼森地下矿50%权益,分得锡金属量3,709公吨(2018年:3,279公吨)以供销售。不过,中美贸易战升级导致市场需求疲惫,重挫中国电子产品投资和锡金属需求,同时拖累国际锡价。锡金属现货结算价年度平均价同比下降7.5%至每公吨18,643美元。收益增加乃由于产量增加所致,但部分被本年度锡价下跌所抵销。



根据集团最新的矿产资源估量显示,雷尼森地下锡矿的含锡量按年增加8%至285,100公吨。截至2019年12月10日,雷尼森地下矿计量、控制及推断资源总量为约18,540,000公吨,锡品位高达1.54%。雷尼森地下矿蕴藏丰富的锡资源和高品位矿石,有效为集团进一步扩大产能奠定坚实的基础。



2019年下半年,由于比肖夫山项目的矿资源已经历过一段耗尽时间,需进行维护与保养工程,集团与外部顾问及监管机构就比肖夫山项目关闭计划展开一轮讨论。目前,拟议的关闭计划预计最快将于2020年年中左右提交予澳洲相关监管机构或政府机构批准。



报告期内,绿科科技继续加强与长期合作伙伴云南锡业集团(控股)有限责任公司(「云锡中国」)的紧密商业合作,并透过YTPAH与云锡中国的全资附属公司Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd.订立锡供应合约,为云锡中国供应锡精矿至2022年1月,为集团提供稳定而可观的收入来源。



集团于2019年继续在雷尼森地下矿进行勘探工作,发掘Bell 50区域,而正在进行的钻探工作证实含有高品位矿石的Area 5区域延伸至Bell 50区域。展望2020年,集团将积极勘探高品位矿石,并优化采矿和探矿程序,以生产更多锡金属。



自2020年初开始,新型冠状病毒疫情对全球经济构成一定负面影响,并拖累锡金属市场的表现。随着市场不确定性递增,集团将密切关注疫情的潜在影响,及时应对挑战,同时采用审慎而具前瞻性的发展策略。此外,集团将优化碾碎、筛选及矿石分拣三个阶段的工厂之营运,致力完善矿山管理和提高生产效率,务求增强集团核心竞争力,为投资者及股东创造更大价值。



绿科科技是一家有色金属资源企业,主要经营锡矿开采和锡精矿销售。集团透过合营公司YT Parksong Australia Holding Pty Limited(绿科科技和云锡中国分别拥有82%和18%权益)于澳洲塔斯曼尼亚开展锡采矿和探矿业务,与云锡中国共同拥有澳洲最大锡生产矿场雷尼森矿场(Renison),以及比肖夫山(Mount Bischoff)露天开采锡项目和伦特尔斯(Rentails)尾矿再处理项目的50%权益,而其余50%权益则由澳洲上市公司Metals X拥有。由2010年开始,集团生产的锡精矿由长期合作伙伴云锡中国的全资附属公司Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd.包销。



如欲查询更多数据,请浏览绿科科技网站:http://www.green-technology.com.hk/c/index.php。







