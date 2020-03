Friday, 27 March 2020, 19:27 HKT/SGT Share: 疫情后旅游业复苏 同程艺龙直接受益

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 新冠疫情于2020年一月底爆发,大陆各地接连封城,为防控疫情旅游业全线停摆。随着内地疫情防控形势持续向好,各地复工率提升、复学在即,部分疫情低风险地区旅游复苏明显。五一小长假即将到来,国内旅游需求有望持续提升。作为国内领先的在线旅游平台,同程艺龙肯定会从中受益。



业绩骄人 用户下单率提升



3月25日,同程艺龙发布了2019年度业绩公告。公司期内保持快速增长,成为行内发展最快的公司之一,业绩骄人。按合并基准,2019年,公司营收73.93亿元,较2018年增加21.4%;经调整EBITD为20.19亿元,同比增加36.2%;年内经调整溢利较2018年增长35.4%,达15.44亿元;经调整净利润率20.9%,高于2018年的18.7%。



借着腾讯提供的流量接口,同程艺龙秉承进一步渗透低线城市的战略以及持续提升产品及服务,于微信支付、QQ钱包、微信小程序等渠道中成功获取广大而多元用户群,尤其是低线城市客户。在2019年,公司平均月活跃用户2.05亿人次,同比增加17.1%;从微信新获得的付费用户约62.4%来自中国三线或以下城市,高于2018年同期的61.1%。截至2019年12月31日,约85.6%的注册用户居住于中国非一线城市。



公司连续两年荣登阿拉丁指数的「年度最佳小程序」,并在2019亚洲旅游「红珊瑚」奖中获选为「最佳在线旅游服务平台」。优良的产品及服务得到广大客户的认可,在用户基数及用户留存率稳健增长的同时,用户下单率进一步提升。按合并基准,公司2019年的平均月付费用户2690万人次,同比增加34.5%;用户付费比率由2018年的11.4%提升至13.1%;全年付费用户达到记录高位1.52亿人次,较2018年的1.13亿人次增加35.1%。



同程艺龙拥有多元化及有效的流量渠道、广大而多元的用户群体、深入低线城市的销售网络、持续提升的品牌形象与用户体验共同建立的用户认可,这能有效提升用户的忠诚度。随着清明和五一小长游客出行的复苏,同程艺龙有望成为业务爆发中的用户首选渠道。



承担责任 助力疫情防控



疫情对旅游行业来说是一场大考,同程艺龙却能在逆境中从容应付,并经受住了严峻的考验。新冠疫情爆发后,公司因应情况实时发起连番行动,以履行对社会的责任和义务、保护用户员工以及协助供货商。这不仅体现了公司主动承担社会责任的担当精神,也有利于提升用户的满意度及留存率。



用户方面,公司推出免除罚款的退款及更改政策,响应政府的预防措施和供货商的政策,并与业务伙伴合作预留了2亿元的现金以保证及时退款。公司针对复工情况推出「复工企业返程人员运输需求服务平台」,为有集中复工人员的企业提供定制的汽车运输服务;启动「你返程我守护」项目,为用户免费送疫情保险。公司推出一项查询服务使用户可以检查所乘坐的火车或飞机上是否有新冠病毒的确诊患者;推出符合「每日全面消毒、持续的员工健康状况监察、免费的预订取消、少接触服务及连续住宿的折扣优惠」等五大标准的「安心房」 以保障酒店顾客健康及安全。



值得一提的是,同程艺龙向中国内地各处的所有医务人员免费提供一年的付费「黑鲸」会员资格。对于自身雇员,公司设立了在线安全申报制度,收集雇员的健康数据,以了解雇员的健康状况并评估本公司内部情况,加强了内部管理。公司还与供货商建立方舟联盟,承诺为结盟成员免费提供景点的在线推广。



新冠疫情给同程艺龙带来了挑战,也缔造了机遇。作为中国在线旅游行业的市场领导者和革新先锋,同程艺龙在助力疫情防控中主动承担社会责任的积极措施塑造了公司品牌的良好形象,有利于公司的长远发展。新冠疫情终会结束,受到可支配收入上升、消费力升级以及进一步都市化的趋势带动,中国的旅游市场将继续迅速增长,旅游业已在复苏的路上。这也体现在了同程艺龙2020年的业绩前景上,公司预计2020年一季度收入净额将同比减少约42%-47%,但经调整净利润或仍保持盈利。







Mar 27, 2020 19:27 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network