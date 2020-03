Friday, 27 March 2020, 18:03 HKT/SGT Share: 中广核矿业公布2019年全年业绩 母公司拥有人应占溢利大幅增长31%至160百万港元 现有项目取得积极进展 大力开拓国际天然铀贸易业务

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 香港主板上市产量最大的铀业集团 —— 中广核矿业有限公司(「中广核矿业」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1164),公布截至2019年12月31日止年度(「回顾年度」)之全年业绩。



在回顾年度,集团实现营业额约2,077百万元(港元,下同),较2018年同期增加28%,主要原因是中广核国际销售公司大力开拓国际市场,天然铀销售量和销售收入较2018年同期有大幅增长。应占一间合营企业(「谢公司」)业绩上升25%至65百万元,应占一间联营企业(「Fission公司」)业绩达约12百万元。年度溢利为160百万港元,较2018年同期增长31%。主要因为本年比2018年同期的毛利增加,应占一间合营企业业绩大幅增长及整体经营开支大幅减少。每股基本盈利为2.42港仙。董事会建议派发截至2019年12月31日止年度的末期现金股息每股1港仙。



在产及勘探铀矿项目运营管控良好

在回顾年度,谢公司旗下的谢矿及伊矿按计划完成了全年生产任务,受益于哈萨克斯坦坚戈贬值和良好的运营管控,谢公司维持了较低的生产成本,在低迷的铀价下保持了较强了盈利能力。



受哈原工减产政策影响,2019年谢公司旗下谢矿和伊矿继续实施了减产,两矿年度总生产量合计约为 960tU。其中,谢矿年产约400tU,伊矿年产约560tU,均已100%完成2019年生产计划。虽然两矿减产,但本公司从谢公司获得的天然铀包销量仍保持为588tU。



回顾年度,谢矿共开拓3个新块段,累计钻孔316个,实际开拓储量约为546tU;伊矿共开拓7个新块段,累计钻孔333个,实际开拓储量约为573tU,两座矿山勘探累计支出28.1亿坚戈(相当于约57.7百万港元),开采生产总支出152.52亿坚戈(相当于约313.19百万港元)。



Fission公司延续了2018年度冬季勘探工作,共施工钻孔32个,钻探工作量达3,872米,勘探支出约840万加元(相当于约4,826百万港元)。此外,Fission公司分别于2019年5月及11月完成了「露天+地下联合开采」及「全地下开采」的预可研报告,两份报告均显示PLS项目开发经济性良好,且具进一步上升潜力。



哈萨克斯坦斯坦新铀矿项目取得积极进展

公司在2019年就哈新铀矿项目与哈原工进行了多轮谈判,并取得积极进展。在回顾年度,公司已完成对目标公司的全面尽职调查,调查结果有力支撑了前期对其经济性的判断。 2020年双方将继续推进项目落地,并在合适时机及时对外披露。



大力开拓国际天然铀贸易业务

除完成谢公司包销量外,公司在2019年大力开拓国际天然铀贸易业务。旗下英国销售公司努力创新贸易模式,开拓贸易管道,持续扩大贸易规模,全年贸易量达到3108吨铀,实现销售收入1698百万港元,成为公司业绩增长的新动力。



中广核矿业总裁兼执行董事安军靖先生表示:「虽然2019年天然铀价格仍处于历史低位,但公司通过努力开拓海外天然铀贸易渠道,控制旗下谢米兹拜伊铀矿成本,降低集团财务成本,实现了公司业绩的高速增长,并进一步优化了公司核心能力建设。2020年公司将注重经营与发展并重。一是我们要确保哈萨克谢公司稳健生产,目前,谢公司已采取切实可行的疫情防控措施,确保完成年度产量目标和产品交付;第二,我们将继续深耕天然铀贸易业务,提高长期贸易合同比例,争取更多直接针对核电业主的销售机会,助力公司业绩持续高质量增长;第三,我们将继续推动Fission公司开展可行性研究,潜心做好PLS项目的开发准备工作;第四,全力推动哈萨克新铀矿项目落地,并充分利用市场低谷期寻找优质项目投资机会,建立可持续发展的低成本铀资源梯队。公司对2020年实现良好业绩有充足信心,并将持续为各位股东创造价值。」



关于中广核矿业有限公司

中广核矿业有限公司是全球第三大核电集团—中国广核集团上市子公司之一,亦是中国广核集团旗下海外铀资源开发的投、融资平台,是香港主板上市产量最大的铀业集团,股份代号1164,主要业务为核能企业使用的天然铀资源的开发与贸易。

