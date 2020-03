Friday, 27 March 2020, 12:37 HKT/SGT Share: 中国电力2019年度利润持续增长,董事会建议100%派息率 净利润增长16.94%至人民币约12.84亿元

收入上升19.80%至人民币约277.63亿元



香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 中国电力国际发展有限公司(股票编号:2380.HK)公布截至2019年12月31日止年度经审核之全年业绩。



年内,中国电力收入同比增长19.80%至人民币约277.63亿元,净利润同比大幅增长34.45%至人民币约22.01亿元, 股东应占利润同比增长16.94%至人民币约12.84亿元。每股基本盈利为人民币 0.13元,较去年同期增加18.18%。董事会建议派发2019年末期股息每股人民币0.13元,连续三年保持100%派息率。



中国电力董事局主席田钧先生表示:「2019年,公司经营取得显著成效。一是经营效益稳步提升、保障股东收益。二是高品质推进清洁转型、优化资产组合。三是全力管控经营成本、优化资金管理。四是积极推进综合能源开发、持续提升能源管理的智慧化程度。五是优化考核激励体系、提高资产管理效率。」



展望2020年业绩,田主席充满信心:「2020年,本公司将致力于以下发展方向和重点工作:第一,资产经营水准再突破,全力提升经营业绩,保障股东利益。第二,转型发展力度再加强,加快能源发展的清洁化、智慧化,探索国际化发展和跨国经营。第三,体制机制改革再深化,激励全体员工为实现股东利益最大化而努力奋斗。第四,可持续发展建设再提升,履行好社会责任,实现公司可持续发展。」



2019年,集团总售电量为83,558,993兆瓦时,较上年度增长17.75%,经营业绩持续增长。受惠于水电盈利大幅增加,清洁能源业绩保持高速增长,以及火电降本增效措施成效显著,本公司股东应占利润为人民币1,284,381,000元,较上年度增加16.94%。



截至2019年12月31日,集团发电厂的权益装机容量达到21,113.2兆瓦,同比增加1,381.6兆瓦。其中,清洁能源包括水电、风电、光伏发电的合并装机容量合共为9,978.7兆瓦,占合并装机容量总额约42.11%,较上年度上升1.39个百分点。



生产经营方面,集团同时抓好火电、水电、风电、光伏各类电源的生产,各板块售电量均有显著提升。其中,火电售电量增长9.60%,水电售电量增长28.87%,风电及光伏发电的售电量分别同比大幅增长68.39%及100.82%。同时,有效管控好各项成本,年内火电单位燃料成本同比下降3.48%,年末平均综合融资成本较年初下降0.22个百分点。



业务发展方面,集团牢牢把握国家有关平价上网政策的机遇,率先推进及开发具有经济效益的「平价」和「竞价」清洁能源项目,在确保收益水准的前提下,逐步减弱对可再生能源补贴的依赖程度。2019年,集团成功获得「中电朝阳500兆瓦光伏平价上网项目」的核准,同年实现首批机组并网。该项目是全国首批、单体容量最大的光伏平价上网示范项目。



资本运作方面,集团通过收购优质清洁能源项目及出售煤电项目的部分股权,以优化资产结构。于2019年4月,集团旗下五凌电力完成收购三家优质光伏发电公司各55%的权益。同月,集团向淮南矿业(集团主要煤炭燃料供应商之一)出售旗下两家燃煤发电厂(平圩一厂及平圩二厂) 的部分权益,此将有助深化煤电合作,构建利益共用和风险共担的合作机制,增强煤电板块抗风险能力。



环境保护方面,集团一直以企业可持续发展的角度对环境保护给予高度重视,全力推动节能减排,认真履行社会责任,积极应对全球气候变化。



展望未来,中国电力董事局主席田钧先生表示:「2020年是中国政府「十三五」规划的收官之年,亦是「十四五」规划布局之年。中国供给侧结构性改革、电力体制改革、国资国企改革的重要领域和关键环节取得决定性进展。本集团将继续坚持转型发展,全力提升经营业绩,加快建设世界一流清洁能源企业。2020年,在各位股东和广大社会公众的支持和关注下,本集团将坚持既定战略,开拓创新,奋勇前进,以良好的业绩回报股东、回馈社会!」







