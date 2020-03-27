Friday, 27 March 2020, 12:31 HKT/SGT Share: 联想控股（03396-HK）2019年收入同比增8% 支柱资产基础夯实 财投基金稳健回流 被投资本运作陆续有来 抗疫突显社会责任

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 据香港财华网报道，联想控股发布2019年全年业绩，收入录得人民币3,892.18亿元（人民币，下同），同比上升8%；合并净利润为人民币86.3亿元；惟归母净利同比下降17%至36.07亿元，公司解释称，主要由于金融服务和创新消费与服务板块部分业务下降所致。



纵览业绩公告，公司战投板块中已经有若干被投业绩逐步凸显，表示具备了未来成为支柱型资产的基础；财投板块2019年归母净利更是大升68%，贡献超过50亿元现金回流。但与此同时，公司也坦然表示不回避业务和业绩面临的挑战，需进一步提升对组合价值波动性的管理与平衡。



战投支柱资产布局清晰 被投企业资本运作不断

联想控股在2019年对于支柱资产的打造取得成效。而现有的两大支柱联想集团和卢森堡国际银行（BIL）的业绩表现，一定程度上也可以印证公司所说的：从资产、利润等方面对联想控股形成重要支撑。



联想集团的业绩表现一直备受市场关注，通过推动3S战略加速智能转型，报告期内录得历史最高的除税前溢利，归母净利同比增长48%至16.08亿元。而卢森堡国际银行作为联想控股新打造的支柱型业务，也在2019年上交了首份完整会计年度业绩，管理资产规模同比增长10.3%至435亿欧元，主营业务税前利润同比增长20%至1.36亿欧元，核心一级资本充足率提升至12.47%。同时，BIL更与财投基金平台展开合作，联想控股作为股东所带来的协同优势开始显现。据市场报道，2019年9月，BIL在北京成立代表处，继而10月收购香港财富管理公司，按照BIL新五年战略规划，中国业务成为未来重点战略工作之一，相信该银行将会在未来有更多动作。



2019上半年，公司旗下拉卡拉作为首家登录A股的第三方支付公司获得了市场的广泛关注，而其亦正是联想控股金融服务板块的成员企业之一，作为联控和君联资本「双轮驱动」的成功案例之一，其上市后的市值和业务也获得了稳健增长，根据其业绩快报，2019年归属股东净利同比增长34%至8.06亿元。从资本市场角度来看，联想控股作为一家投资控股公司，旗下成员企业能否按计划陆续登录资本市场，便是决定其显性价值长期持续提升的关键因素之一。从公司公告中，我们也确实发现了一些值得期待的信号，如联泓新材料已向中国证件会提交A股IPO申报材料并进行了预披露更新，此外，东航物流、佳沃鑫荣懋、华文食品等成员企业亦按计划稳步推进上市。



联想控股表示，有信心在IT领域外，于金融、农业及食品、新材料领域打造出新的业务支柱和细分行业领先企业。



财投平台贡献稳健现金回流 逆市推进募资

在去年较为波动的市况之下，联想控股财投板块依然贡献了不俗的业绩表现，归母净利同比增长68%至人民币9.06亿元。各投资平台主动调整投资节奏，果断推进项目退出，实现了超过50亿元的现金回流，发挥了其在整体资源分配中的关键作用。



同时，凭借行业领先的影响力和表现，各基金赢得了投资人的持续支持，逆市推进募资。报告期内，君联资本新募集1只人民币及2只美元基金，募集基金总额人民币93.91亿元，新募基金超过人民币42亿元；联想之星新募集四期人民币基金及四期美元基金完成首次交割；弘毅投资文化产业基金完成最终交割，地产三期基金发出首次交割通知，弘毅远方共发行4只新基金。



抗疫显现联控CSR 拟动态制定工作计划

新冠疫情被WHO定义为「全球大流行」，现时对比国际社会抗疫或有不同感受。联想控股在内地疫情爆发一开始，便体现出作为一个大型企业所应有的社会责任担当，更有意思的是，从侧面可以看出在其多元化投资模式下，其被投企业各展所长的抗疫方式。例如联想集团第一时间为武汉火神山、雷神山医院捐献全部IT设备，并提供保障服务；旷视科技紧急研发实现非接触密集型人流AI辅助温感解决方案；佳沃集团为湖北疫情前线捐赠数十吨生鲜食品；神州租车向全国投入救援的卫健、医疗、政法、媒体等政府部门和机构无偿提供用车；德济医院作为上海首支社会医疗救援队驰援武汉；拉卡拉设立30亿元专项贷款扶持资金，缓解受疫情影响的中小微企业的资金压力；生产医用口罩、防护目镜等所需原材料的联泓新材，在保障防疫物资原材料价格稳定的同时，积极开展原材料的生产供应；东航物流全力保障防疫物资的运输，累计运输防疫物资近2000吨； 汉口银行向武汉市和湖北省内各地级市捐赠2,300万元，用于湖北省内疫情防控、病情救治和医护人员保护等等。



联想控股表示，在做好防疫抗疫工作的同时，正迅速展开对被投企业的管理支持工作，及时组织被投企业对业务运营情况进行动态盘点和评估，积极采取应对措施以度过疫情难关。截至报告期末，联想控股整体拥有623亿元的现金储备，总部未动用银行授信额度892亿元，能够有效支持公司业务发展需求。2020年，联想控股将在继续夯实、调整现有业务的同时，结合外部经营环境及自身资源情况，动态制定未来几年的工作计划，包括加速打造支柱型资产，进一步聚焦业务，加速资源回流，继续强化双轮驱动模式和业务协同及着力打造人才团队，为联想控股未来持续发展打造核心竞争能力。









Mar 27, 2020 12:31 HKT/SGT

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