联想控股（03396-HK）2019年收入同比增8%

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 据香港财华网报道,联想控股发布2019年全年业绩,收入录得人民币3,892.18亿元(人民币,下同),同比上升8%;合并净利润为人民币86.3亿元;惟归母净利同比下降17%至36.07亿元,公司解释称,主要由于金融服务和创新消费与服务板块部分业务下降所致。



纵览业绩公告,公司战投板块中已经有若干被投业绩逐步凸显,表示具备了未来成为支柱型资产的基础;财投板块2019年归母净利更是大升68%,贡献超过50亿元现金回流。但与此同时,公司也坦然表示不回避业务和业绩面临的挑战,需进一步提升对组合价值波动性的管理与平衡。



战投支柱资产布局清晰 被投企业资本运作不断

联想控股在2019年对于支柱资产的打造取得成效。而现有的两大支柱联想集团和卢森堡国际银行(BIL)的业绩表现,一定程度上也可以印证公司所说的:从资产、利润等方面对联想控股形成重要支撑。



联想集团的业绩表现一直备受市场关注,通过推动3S战略加速智能转型,报告期内录得历史最高的除税前溢利,归母净利同比增长48%至16.08亿元。而卢森堡国际银行作为联想控股新打造的支柱型业务,也在2019年上交了首份完整会计年度业绩,管理资产规模同比增长10.3%至435亿欧元,主营业务税前利润同比增长20%至1.36亿欧元,核心一级资本充足率提升至12.47%。同时,BIL更与财投基金平台展开合作,联想控股作为股东所带来的协同优势开始显现。据市场报道,2019年9月,BIL在北京成立代表处,继而10月收购香港财富管理公司,按照BIL新五年战略规划,中国业务成为未来重点战略工作之一,相信该银行将会在未来有更多动作。



2019上半年,公司旗下拉卡拉作为首家登录A股的第三方支付公司获得了市场的广泛关注,而其亦正是联想控股金融服务板块的成员企业之一,作为联控和君联资本「双轮驱动」的成功案例之一,其上市后的市值和业务也获得了稳健增长,根据其业绩快报,2019年归属股东净利同比增长34%至8.06亿元。从资本市场角度来看,联想控股作为一家投资控股公司,旗下成员企业能否按计划陆续登录资本市场,便是决定其显性价值长期持续提升的关键因素之一。从公司公告中,我们也确实发现了一些值得期待的信号,如联泓新材料已向中国证件会提交A股IPO申报材料并进行了预披露更新,此外,东航物流、佳沃鑫荣懋、华文食品等成员企业亦按计划稳步推进上市。



联想控股表示,有信心在IT领域外,于金融、农业及食品、新材料领域打造出新的业务支柱和细分行业领先企业。



财投平台贡献稳健现金回流 逆市推进募资

在去年较为波动的市况之下,联想控股财投板块依然贡献了不俗的业绩表现,归母净利同比增长68%至人民币9.06亿元。各投资平台主动调整投资节奏,果断推进项目退出,实现了超过50亿元的现金回流,发挥了其在整体资源分配中的关键作用。



同时,凭借行业领先的影响力和表现,各基金赢得了投资人的持续支持,逆市推进募资。报告期内,君联资本新募集1只人民币及2只美元基金,募集基金总额人民币93.91亿元,新募基金超过人民币42亿元;联想之星新募集四期人民币基金及四期美元基金完成首次交割;弘毅投资文化产业基金完成最终交割,地产三期基金发出首次交割通知,弘毅远方共发行4只新基金。



抗疫显现联控CSR 拟动态制定工作计划

新冠疫情被WHO定义为「全球大流行」,现时对比国际社会抗疫或有不同感受。联想控股在内地疫情爆发一开始,便体现出作为一个大型企业所应有的社会责任担当,更有意思的是,从侧面可以看出在其多元化投资模式下,其被投企业各展所长的抗疫方式。例如联想集团第一时间为武汉火神山、雷神山医院捐献全部IT设备,并提供保障服务;旷视科技紧急研发实现非接触密集型人流AI辅助温感解决方案;佳沃集团为湖北疫情前线捐赠数十吨生鲜食品;神州租车向全国投入救援的卫健、医疗、政法、媒体等政府部门和机构无偿提供用车;德济医院作为上海首支社会医疗救援队驰援武汉;拉卡拉设立30亿元专项贷款扶持资金,缓解受疫情影响的中小微企业的资金压力;生产医用口罩、防护目镜等所需原材料的联泓新材,在保障防疫物资原材料价格稳定的同时,积极开展原材料的生产供应;东航物流全力保障防疫物资的运输,累计运输防疫物资近2000吨; 汉口银行向武汉市和湖北省内各地级市捐赠2,300万元,用于湖北省内疫情防控、病情救治和医护人员保护等等。



联想控股表示,在做好防疫抗疫工作的同时,正迅速展开对被投企业的管理支持工作,及时组织被投企业对业务运营情况进行动态盘点和评估,积极采取应对措施以度过疫情难关。截至报告期末,联想控股整体拥有623亿元的现金储备,总部未动用银行授信额度892亿元,能够有效支持公司业务发展需求。2020年,联想控股将在继续夯实、调整现有业务的同时,结合外部经营环境及自身资源情况,动态制定未来几年的工作计划,包括加速打造支柱型资产,进一步聚焦业务,加速资源回流,继续强化双轮驱动模式和业务协同及着力打造人才团队,为联想控股未来持续发展打造核心竞争能力。









