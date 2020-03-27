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来源 太兴集团控股有限公司 太兴集团公布2019年全年业绩 收益按年增长4%至32.5亿港元经调整溢利为1.35亿港元

强势推出6款全新罐装食品产品及加强外送服务以应对目前市况并扩大收入来源

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 在香港、中国内地、澳门及台湾拥有超过200间餐厅的餐厅网络，源自香港的多元品牌休闲餐饮集团太兴集团控股有限公司（「太兴集团」或「集团」；股份代号:6811）今天公布其截至2019年12月31日止年度（「回顾年度」或「2019财年」）的全年业绩。







业绩摘要

- 2019财年收益增加约4.0%至3,252.3百万港元（2018财年: 3,126.1百万港元）

-毛利率维持于71.3%的稳定水平（2018财年: 71.6%）

- 2019财年经调整溢利为135.0百万港元（2018财年: 153.3百万港元），经调整溢利率为4.2% (2018财年: 4.9%)

-于今年第二季推出六款全新罐装食品产品以抓紧「在家用膳」持续增长的需求；同时透过加强与中国内地及香港领先第三方外送平台的合作关系，把握外送业务的增长潜力

-全年股息总额为每股5.04港仙，派息比率为65.3%



于回顾年度，集团收益按年增长4.0%至3,252.3百万港元(2018财年: 3,126.1百万港元)。收益增加主要归因于集团主要市场的餐厅营运收益上升，加上旗舰品牌「太兴」及组合内较年轻的品牌，特别是「敏华冰厅」及「锦丽」表现稳定所致。



集团毛利为2,319.7百万港元（2018财年：2,239.0百万港元），毛利率维持稳定于71.3%（2018财年：71.6%）。本公司股东应占溢利为76.9百万港元（2018财年：304.9百万港元），主要归因于回顾年度及2018财年录得多个一次性非经常项目。倘撇除于2018财年录得出售分类为持作出售的非流动资产之一次性收益、回顾年度内的一次性上市开支及推行一项新会计政策（香港财务报告准则第16号租赁，自2019年1月1日或之后开始的期间生效）的影响，本公司股东应占经调整溢利1应录得135.0百万港元（2018财年：153.3百万港元）。每股基本盈利为8.65港仙（2018财年：40.66港仙）。



为与股东分享集团成果，董事会议决，建议就截至2019年12月31日止年度派发末期股息每股普通股1.80港仙。连同年内派发的中期股息，全年股息总额为5.04港仙，派息比率为65.3%。



业务回顾

于2019年12月31日，集团餐厅网络有205间餐厅，遍布香港、中国内地、澳门及台湾，以11个休闲餐饮品牌经营。



「太兴」作为集团的旗舰品牌，继续成为主要收益来源。于回顾年度，「太兴」餐厅录得收益1,931.8百万港元，占集团总收益59.4%。年内此品牌其中一个重要里程碑不得不提集团于2019年5月在台湾开设首间「太兴」餐厅，并大受市场欢迎。



另一方面，「敏华冰厅」连锁餐厅亦备受市场爱戴，收益按年大幅增加148.6%至299.5百万港元。该连锁餐厅亦录得理想同店销售增长率3.2%，其翻座率为15，表现强劲。继于2019年7月在广州开设首间「敏华冰厅」后，集团于年内再在中国内地增设两间餐厅，显著扩大了此品牌于中国内地的版图。为维持出色表现，集团未来将于大湾区及其他潜力庞大的市场继续推广「敏华冰厅」品牌。



集团的其他附属品牌亦于回顾年度表现亮丽。其中，「茶木」于年内持续带来可观约521.5百万港元的收益，占集团总收益16.0%，继续成为集团第二大收益来源。「锦丽」收益按年上升43.9%至138.4百万港元，部分归因于菜单款式增加。至于「靠得住」品牌，收益按年增长12.8%至235.5百万港元，集团亦于回顾年度在香港及中国内地分别为「靠得住开设1间及2间分店。



集团亦锐意继续透过多元品牌策略向顾客提供更多餐饮选择，三个全新附属品牌已于回顾年度推出。于1月，集团在旺角以「夫妻沸片」品牌开设首间台式火锅餐厅；于10月，集团在尖沙咀圆方推出雅致的「茶餐厅」品牌「琼芳冰厅」；至12月，集团在中环以「亚参鸡饭」品牌开设提供各式东南亚美馔的餐厅。



前景

展望2020年，新冠状病毒疫情爆发预料将对香港和中国内地经济带来不同程度的影响。为应对目前艰难的经营环境，集团已制定若干业务策略及推出新措施以推动销售。



其中，集团将在2020年第二季推出6款全新罐装食品产品，包括梅菜扣肉、咖喱牛腩、蕃茄肉酱、香菇肉燥、咖喱鸡、五香肉丁等口味，将于集团旗下分店、及香港和中国内地指定网上平台发售，预期将可满足「在家用膳」持续增长的需求，并为集团带来新的收入来源。集团未来将继续善用其东莞食品厂房开发更多罐装食品和饮料产品，借此达致扩大收入来源和全面善用产能的双轨目标。



另一方面，鉴于外送业务的庞大增长潜力，集团将继续积极与香港及中国内地领先的第三方外送平台合作，以提升外送业务的占有率。由于对该业务前景深感乐观，集团自2019年起已加大力度壮大其外送业务，特别是2020年第一季度爆发新冠状病毒疫情以来，突显集团具备足够能力应付外送订单增加。此外，集团亦正与多个外送平台携手合作，通过连结旗下品牌各自的招牌产品以提升知名度，以便顾客需要美食送到府上时，会即时联想到集团旗下各特色品牌。同时，集团的「T-Factory」手机应用程式亦将有助进一步推动外送业务，并透过收集客户数据，迅速掌握最新市场趋势，对菜单作出相关调整及推行营销活动。



鉴于现时经济和地缘政治气候因素，集团对扩展餐厅网络将抱持审慎态度，并待疫情受控后的适当时机，继续发展及优化其高增长品牌，包括「敏华冰厅」、「锦丽」及「靠得住」等；并审视其成熟品牌的定位，以按照不同市场需求调整策略。集团亦会探索物色潜在伙伴进军海外市场的机会，并借着提供各式各样佳肴，以满足全球顾客的口味和喜好，最终推动海外业务扩展及保持增长势头。



大兴集团主席兼执行董事陈永安先生总结：「尽管所有餐饮企业目前正面对艰难的经营环境，但我对太兴集团的长期增长潜力仍然充满信心，这全赖本集团坚实的业务基础、以及过去30年面对经济顺逆时的丰富经验。凭借本集团针对大众市场的多品牌策略、以及大部份分店位于受经济周期影响较微的社区邻里商场，我们有信心本集团在当前经济下行时仍能保持营运稳健。展望未来，我们将致力发展有效的全渠道商业模式，在完善的餐厅网络支持下，进一步扩展业务至罐装食品和饮料产品、并加强外送业务，以推动本集团长远业务发展。」



有关太兴集团控股有限公司

太兴集团控股有限公司（「太兴集团」）为源自香港的多元品牌休闲餐饮餐厅集团。除旗舰品牌「太兴」外，集团透过自创、收购及授出特许权成功壮大品牌组合，当中包括「茶木」、「靠得住」、「敏华冰厅」、「锦丽」、「东京筑地食堂」、「渔牧」、「饭规」、「夫妻沸片」、「琼芳冰厅」及「亚参鸡饭」。目前，太兴集团的餐厅网络共有超过200间餐厅，遍布香港、中国内地、澳门及台湾。





Mar 27, 2020 10:42 HKT/SGT

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