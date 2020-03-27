Friday, 27 March 2020, 09:06 HKT/SGT Share: 业务稳健 全国布局加速推进中 远大住工盈利能力持续增强

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 2020年的新型冠状病毒疫情中，雷神山和火神山两座医院仅用十天就建成交付使用，成为震撼人心的奇迹。奇迹背后，两座医院建设采用的装配式建筑技术被人们所关注。这种技术最大限度地使用拼装式工业化成品，节省大量时间，实现了效率最大化，在抗击疫情中「走红」，迎来更大的市场机遇。



装配式建筑施工



近日，装配式建筑龙头企业远大住工（02163.HK）于3月26日发布了2019年度业绩公告。据公告，2019年远大住工增长迅猛，营收33.69亿元（人民币，下同），同比增长48.5%；净利润6.77亿元，增长45.2%，毛利率由2018年的31.9%提升至2019年的34.0%。其盈利能力持续增强。



技术优势明显 拥有众多优质客户



远大住工的业务主要包括三类：PC构件制造业务、PC生产设备制造业务及施工总承包业务。2019年PC构件制造业务实现了收入的大幅度增长。报告期内，PC构件制造业务录得收入人民币23.04亿元，同比增长169.6%。毛利率由2018年的23.8%上升至2019年的34.6%，上升10.8个百分点。



作为行业的领军者，远大住工拥有一流PC构件制造能力，该公司是中国首家完整运用全流程数字信息化体系的PC生产企业。2018年，远大住工通过PC Maker及PC-CPS等先进软件和系统，打通了设计、制造、施工和运维的全产业链条的每一步，在强劲的技术支撑下，其PC构件制造的人均产效达2.0m³/天，大幅超过中国同业约0.5-0.6m³/天的平均水平。产品不良率控制在0.1%以内，远低于同业不良率的5%。公司利用「互联网+」，通过PC Maker I实现PC构件智能设计及制造，不仅能为客户提供定制化的装配式建筑整体解决方案，还可以与客户合力共建装配式建筑产品标准,将「业务合作」过渡到「标准共建」，与客户共同创造价值。2019年远大住工与合肥万科、郴州碧桂园及合肥金地等中国顶尖房产开发商及中建等大型建筑公司建立稳固的合作关系。拥有众多优质客户，是其业绩持续走高的保证。



加速全国布局 装配式建筑前景广阔



远大住工的业务发展模式是通过全资工厂及联合工厂以双轮驱动模式实现轻资产的快速扩张。通过「规模+效益」的战略，利用全资PC工厂和联合工厂的网络，实现全国布局。为了达成此目的，远大住工计划在全国建立区域生产中心，区域生产中心也是技术中心，可以快速向该地区的全资工厂及联合工厂提供技术支持。截至2019年12月31日，远大住工已在湖南省、浙江省、安徽省、江苏省、广东省、天津市及上海市建立七个区域生产中心，已累计签约86家联合工厂，拥有15家自营工厂，网络遍布中国各大城市。在拓展国内市场的同时，该公司正积极拓展海外市场，计划向欧洲、北美及波斯湾地区等部分发达国家和地区推广和输出全装配式别墅产品。公司还将目光瞄准了一带一路沿线周边国家，一带一路战略将为相关沿线国家和地区的基建项目和配套民生项目带来快速增长机会，这对远大住工是一个机遇。



相对于传统建筑施工方式，装配式建筑在效率、环保和质量等多方面都有显著优势，雷神山和火神山的快速建成让市场认识到装配式建筑的效率与优势。疫情消退后，装配式建筑将迎来发展热潮。而在国家提倡城乡一体化建设及美丽乡村建设等政策下，乡村自建房正孕育着一个万亿规模的市场。作为市场龙头企业，远大住工拥有雄厚的技术实力和实践经验以及可快速扩张的业务模式，有望把握中国装配式建筑行业爆发式增长带来的商机。







Mar 27, 2020 09:06 HKT/SGT

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