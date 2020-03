Friday, 27 March 2020, 07:17 HKT/SGT Share: 汇景控股有限公司公布上市后的首份全年业绩 2019年合约销售额上升突破人民币43.9亿元

净利润增长54.6%至人民币6.2亿元

香港, 2020年3月27日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968)公布截至2019年12月31日止的全年业绩(「2019财年」或「年内」),为集团于2020年1月16日在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市后的首次全年业绩。



业绩亮点:

- 2019年合约销售(包括合资企业合约销售)额达人民币43.9亿元,按年大增71.4%

-净利润大幅增长54.6%,约为人民币6.2亿元,净利率则为17.2%

-有效控制土地收购成本及建筑成本,有助提高盈利能力,毛利为人民币16.45亿元,同比增长37.9%;而毛利率为45.6%

-土地储备总建筑面积294万平方米1,为未来可持续发展缔造坚固基础



营运布局得当,业绩稳步增长



2019财年,凭借集团在粤港澳大湾区具备的优势成功布局、丰富而高品质的土地储备、具实力的优质产品及服务质素,取得了全方位的业绩增长。年内,集团录得合约销售(包括合资企业合约销售)额达人民币43.9亿元,同比大幅增加71.4%,合约销售建筑面积约338,370平方米,同比增长57.9%。回顾年内,集团整体收益实现了稳健的增长,总收益约人民币36.1亿元,同比增长61.1%,主要来自物业销售。毛利为人民币16.45亿元,同比增长37.9%;毛利率为45.6%,年内,集团的利润上升至人民币6.2亿元,按年增长54.6%,净利润率为17.2%。每股基本盈利为人民币0.14元。董事会建议派发全年股息每股4.5港仙。



汇景控股主席及非执行董事伦瑞祥先生表示﹕「2019年对集团来说是重要的一年,成功上市标志着集团踏入新里程碑。凭借集团具备优势的粤港澳大湾区布局、高品质产品和服务能力,使集团取得全面的业绩增长,合约销售(包括合资企业合约销售)达人民币43.9亿,创下历史新高。集团坚持稳健、平衡发展的战略,坚持实行「立足大湾区」的使命,主要聚焦于珠三角的开发项目,并拓展至华中及华东等地区,不断完善自身业务结构,持续提升整体品牌效应,在取得的理想的经营业绩同时,亦获得了行业及客户的认可。」



深耕大湾区物业销售卓有成果



集团坚持稳健、平衡发展的战略,坚持实行「立足大湾区」的使命,深耕东莞、布局珠三角,华中及华东地区。于2019年12月31日,集团于三个省份五个城市拥有或已同意收购18个物业项目,竣工后的规划建筑面积总计约为508万平方米。年内,集团物业销售收入同比增长60.9%至约人民币36.0亿元,占集团总收入约99.9%,已交付建筑面积约323,795平方米,较上年增长约53.1%,平均售价约为每平方米人民币11,121元,同比增长约5%。



积极拓展土地储备主力城市更新项目



回顾年内,集团的土地储备总建筑面积达294万平方米,其中18个项目位于大湾区、珠三角、华中及华东地区的5座城市。充足而高品质的土地储备将有力保障和支持集团未来更加均衡、稳健的发展。此外,集团把握具有战略性区域优势的土地发展机遇,从多个管道拓展土地储备,从而进一步开发集团的业务,包括城市更新项目、合作及公司收购等。



城市更新项目方面,回顾年内,集团正启动3个城市更新项目的正式程序与相关政府机关对收购有关土地行正式讨论(土地面积约24万平方米);另成功取得6个项目的前期服务商(土地面积约131万平方米);及推进另外8个城市更新项目(土地面积约38万平方米)。未来,集团会全面增强城市更新团队,实行蓝海策略于潜力巨大的城市更新项目上,以科学、系统、高效、稳定地获取具备巨大成本优势的地块或项目,加快孵化存量城市更新项目,成为大湾区城市更新领域中领先的发展商。



财务发展稳健向上奠定坚实基础



集团的财务稳健,在确保充足土地储备和可销售的货源下,进一步改善财务结构及降低融资成本,而且有效控制土地收购成本及建筑成本。2019财年,集团总资产达人民币86.2亿元,净负债率由2018年243.2%下降至2019年82.6%。集团各项资产状况良好,现金及银行结余总额约为人民币4.5亿元(2018年﹕人民币1.6亿元)。未来,集团将通过经营活动所得现金、银行融资以及上市的所得款项净额来进一步改善资本债务结构,降低融资成本,为未来发展奠定坚实的基础。



未来策略﹕心系未来,携手成长



2020年是集团成功上市后的第一年,在面临挑战与发展机遇下,集团将继续实行「立足大湾区」的使命,深耕东莞,主要聚焦于珠三角,继而拓展至华中华东等地区。此外,集团将继续专注以城市更新项目为核心,以文旅康养产业小镇及科创产业小镇为双翼驱动发展的战略,通过城市更新、收拼购、招拍挂制度等方式,确保集团短期及中长期的货量供应和土地供应。



汇景控股主席及非执行董事伦瑞祥先生表示﹕「新型冠状病毒疫情的爆发对国内房地产市场造成一定程度的影响,集团对此积极作出调整对策,加强线上销售服务并及时调整行销计画,致力为客户提供最专业及贴心的服务,同时提升集团自身的抗逆能力。展望未来,尽管宏观环境复杂多变,但我们有信心凭借稳定的业务增长、丰富的土地储蓄、专业销售运营及高效财务管理,可充分把握市场调整下的发展机遇,加快城市更新项目的开发步伐,进一步扩大东莞和大湾区的城市更新占有份额。集团将秉承『心系未来,携手成长』的使命,持续提升综合竞争力,为股东创造可观回报。」





Mar 27, 2020 07:17 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Jan 16, 2020 20:45 HKT/SGT 汇景控股有限公司于香港联合交易所主板挂牌上市 Dec 30, 2019 19:27 HKT/SGT 汇景控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 更多新闻 >>