Thursday, 26 March 2020, 21:18 HKT/SGT Share: 汇彩控股有限公司公布2019年全年业绩 集团呈报收入按年增加1.5%至HK$1,181,800,000港元

集团经调整EBITDA按年减少27.9%至87,000,000港元

香港, 2020年3月26日 - (亚太商讯) - 汇彩控股有限公司(「汇彩」、「公司」或连同其附属公司为「集团」)(香港联合交易所股份代号﹕1180)宣布截至2019年12月31日止年度之经审核综合全年业绩。



2019全年业绩摘要

集团全年业绩

录得稳固的业绩,集团的呈报总收入增加

-集团的呈报收入按年增加1.5%至1,181,800,000港元

-集团的经调整EBITDA按年减少27.9%至87,000,000港元

-年度溢利为10,600,000港元



金碧汇彩娱乐场

根据新的技术标准进行直播混合游戏机之升级,而使到直播混合游戏机需临时暂停,以致影响年内业绩;以及根据澳博相关奖金计划向娱乐场雇员作出奖金预提23,200,000港元

-博彩收入(“博彩收入”)按年减少11.3%至1,270,200,000港元

-为集团贡献的经调整EBITDA为141,500,000港元

-直播混合游戏机(“直播机”)的博彩收入约占博彩总收入的42.1%

-根据澳博相关奖金计划向娱乐场雇员作出奖金预提23,200,000港元



华都娱乐场

博彩收入增加但营运成本相对较高

-博彩收入按年增加8.6%至547,100,000港元

-为集团贡献的经调整EBITDA为亏损27,500,000港元

-有关服务合约于二零二 年二月二十九日届满,本集团自二零二零年三月一日起终止于华都娱乐场提供娱乐场管理服务



电子娱乐设备及系统

主要的增长动力,销售和升级助增长

-电子娱乐设备及系统的收入按年增加82.5%至177,600,000港元

-于澳门销售799台直播混合游戏机以及为1,051台直播混合游戏机提供升级服务

-为集团贡献的经调整EBITDA为5,400,000港元

-集团于此分部的经调整EBITDA当中支出的研发及其他成本为88,500,000港元,致力于开发创新的产品并发展游戏的资产/藏库以改进/保持我们的竞争优势



2019全年业绩摘要



集团全年业绩

录得稳固的业绩,集团的呈报总收入增加

-集团的呈报收入按年增加1.5%至1,181,800,000港元

-集团的经调整EBITDA按年减少27.9 %至87,000,000港元

-年度溢利为10,600,000港元



金碧汇彩娱乐场

根据新的技术标准进行直播混合游戏机之升级,而使到直播混合游戏机需临时暂停,以致影响年内业绩;以及根据澳博相关奖金计划向娱乐场雇员作出奖金预提23,200,000港元

-博 彩收入(“博彩收入”)按年减少11.3%至1,270,200,000港元

-为集团贡献的经调整EBITDA为141,500,000港元

-直播混合游戏机(“直播机”)的博彩收入约占博彩总收入的42.1%

-根据澳博相关奖金计划向娱乐场雇员作出奖金预提23,200,000港元



华都娱乐场

博彩收入增加但营运成本相对较高

-博彩收入按年增加8.6%至547,100,000港元

-为集团贡献的经调整EBITDA为亏损27,500,000港元

-有关服务合约于二零二零年二月二十九日届满,本集团自二零二零年三月一日起终止于华都娱乐场提供娱乐场管理服务



电子娱乐设备及系统

主要的增长动力,销售和升级助增长

-电子娱乐设备及系统的收入按年增加82.5%至177,600,000港元

-于澳门销售799台直播混合游戏机以及为1,051台直播混合游戏机提供升级服务

-为集团贡献的经调整EBITDA为5,400,000港元

-集团于此分部的经调整EBITDA当中支出的研发及其他成本为88,500,000港元,致力于开发创新的产品并发展游戏的资产/藏库以改进/保持我们的竞争优势



前景

新的角子机在澳门和全球博彩市场推出,并继续探索更多的机遇

-角子机–自家开发的角子机在全球博彩市场推出,包括美洲,东南亚及澳门等地区

-直播机–澳门和海外直播 的升级和销售将持续

-其他娱乐设备及系统–新的创新电子博彩桌和配件准备安装

-其他高科技产品– 5G和人工智能高科技产品推出并将很快登陆市场



资产负债表

稳健的资产负债表,低资产负债比率

-现金及现金等值物为274,400,000港元

-净现金(现金及现金等值物减银行及其他负债)为126,500,000港元

-杠杆率低,资产负债比率为24.3%(银行及其他负债占净资产的比率)



前景

新的角子机在澳门和全球博彩市场推出,并继续探索更多的机遇

-角子机–自家开发的角子机在全球博彩市场推出,包括美洲,东南亚及澳门等地区

-直播机–澳门和海外直播机的升级和销售将持续

-其他娱乐设备及系统–新的创新电子博彩桌和配件准备安装

-其他高科技产品– 5G和人工智能高科技产品推出并将很快登陆市场



资产负债表

稳健的资产负债表,低资产负债比率

-现金及现金等值物为274,400,000港元

-净现金(现金及现金等值物减银行及其他负债)为126,500,000港元

-杠杆率低,资产负债比率为24.3%(银行及其他负债占净资产的比率)



汇彩主席兼董事总经理陈捷先生表示: 「集团于2019年继续录得稳固的业绩, 2019年集团的呈报总收入按年增加1.5%至1,181,800,000港元并录得经调整EBITDA为87,000,000 元。」



电子娱乐设备及系统

于2019年,电子娱乐设备及系统的收入为177,600,000港元,较2018年增长82.5%。2019年的销售主要为销售合共799台直播混合游戏机及就新的技术标准为多个位于澳门的娱乐场的1,051台直播混合游戏机提供升级服务。2019年集团增加了电子博彩游戏机,角子机,娱乐场管理系统等产品的研究和开发及其他成本,从2018年的66,600,000港元增至2019年的88,500,000港元,主要用作发展我们的游戏资产/藏库,此对我们改进及保持长远竞争优势甚为重要。2019年,电子娱乐设备及系统的经调整EBITDA为5,400,000港元,而2018年则为亏损50,700,000港元。



本集团管理的娱乐场

于2019年,金碧汇彩娱乐场的博彩总收入与2018年相比,按年减少了11.3%至1,270,200,000港元。减少主要由于年内根据新的技术标准进行直播混合游戏机之升级,而使到直播混合游戏机需临时暂停所影响(该娱乐场所有的直播混合游戏机的升级已经完成) 。2019年,该娱乐场为集团贡献的经调整EBITDA为141,500,000港元,较2018年的221,800,000港元按年减少了36.2%。经调整EBITDA的减少主要是因为2019年该娱乐场博彩收入的减少,以及本集团根据澳博相关奖金计划向澳博就由澳博聘用并于本集团管理之娱乐场工作的博彩业务雇员的雇员奖金作出报销的预提费用23,200,000港元所致。



至于华都娱乐场,与2018年相比,其博彩总收入按年增加了8.6%至547,100,000港元。但该娱乐场为集团贡献的经调整EBITDA为亏损27,500,000港元,而2018年则为亏损24,200,000港元。考虑到近期须为华都娱乐场额外的监控系统和设备进行进一步投资以符合新法规的要求,而我们认为在现有博彩批给合同完结前可能无法收回成本、娱乐场相对较高的营运成本及近期爆发呼吸系统疾病的不利影响,随着有关服务合约亦于二零二零年二月二十九日届满,本集团决定自二零二零年三月一日起终止于华都娱乐场提供娱乐场管理服务。



本集团其后将集中专注于金碧汇彩娱乐场的营运,以将本集团从向该娱乐场提供娱乐场管理服务缔造最大回报。



前景

陈捷先生补充: 「于二零一九年,我们首个自家开发的角子机已获博彩监察协调局批准,此标志着我们成功于澳门将业务多元化延展至角子机市场,为我们自开发旗舰产品直播混合游戏机以来的重大里程碑。我们亦已开始将自家开发的角子机推出至美洲和东南亚市场的多个娱乐场,我们即将崭露头角,成为娱乐设备未来的领导者之一。我们对全新的角子机将会为集团开创新的收入来源充满信心。推出新角子机及新角子机游戏藏库亦标志着集团决心在全球成为娱乐设备领导者的抱负。



近年,本集团亦增加研发投资,以实现5G、人工智能和其他高科技产品(例如智能穿戴、智能家居和无线终端产品)的设计和应用方面的创新和突破,旨在为客户提供教育、体育和生活等方面的高科技产品的专业解决方案之需求。智能穿戴和智能家居的全球市场持续扩 张,预期将保持稳健蓬勃发展。这些高科技产品将在未来数年为本集团产生新的收入流,我们相信高科技和娱乐行业将在未来更紧密地融合。



考虑到近期由新型冠状病毒导致并影响公众健康的呼吸系统疾病爆发,本集团认为,该冠状病毒疾病将不可避免地对本集团的营运造成负面影响。本集团对此全球公共健康危机非常谨慎,并致力采取所有可行保护措施,保障我们顾客及员工的福祉和安全,同时在此艰难时期改善业务和降低营运成本。



展望未来,本集团决不会固步自封,将继续吸纳顶尖人才,并增加投资于高科技及先驱性的娱乐产品,旨在发掘更多娱乐科技领域的商机,扩大其于全球娱乐行业的市场份额。尽管如此,鉴于一系列的地缘政治和经济挑战以及病毒流行病可能影响二零二零年消费者信心,我们会采取谨慎态度。我们对于澳门较长期前景整体保持信心,并相信大湾区融合计划将会进一步带动澳门、香港和广东省南部九个城市之间的人流、物流和资金流。我们会继续支持及推动大湾区融合计划。本集团保持审慎乐观的态度,并将致力于探索于澳门及海外市场的新业务机遇,为股东带来最大的回报。」



关于汇彩控股有限公司

汇彩控股有限公司(股份代号:1180.HK)从事电子娱乐设备及系统的开发、销售及租赁,以及于澳门娱乐场提供管理服务。集团为直播混合游戏机的发明者、专利拥有人及独家供应商,并在澳门电子娱乐桌的市场占据主导地位。集团亦开发角子机。除了在澳门营运娱乐场管理业务外,集团致力于发展成为全球领先的娱乐设备企业。除了上述业务外,集团亦研发高科技产品包括与5G及人工智能相关产品。



有关汇彩控股有限公司的更多资料,请浏览本公司网站:http://www.hk1180.com。





Mar 26, 2020 21:18 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network