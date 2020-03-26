Thursday, 26 March 2020, 18:56 HKT/SGT Share: 光大永年公布2019年全年业绩 总收入上升15.6%至人民币71.3百万元，派息2.03仙，凸显可持续发展潜力

香港, 2020年3月26日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司，为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司（「光大永年」或「集团」，香港联交所股份代号：03699）今天公布截至2019年12月31日止年度（「回顾年度」）之全年业绩。



2019年，尽管面对极具挑战的经营环境，集团致力进一步提升物业价值和主要业务的营业收入，取得了理想的经营业绩。在回顾年度，集团的经审核收入增加约15.6%至约人民币71.3百万元，主要由于来自出售住宅物业的非经常性收入。公司权益股东应占集团溢利上升约1.9%至约为人民币37.3百万元。尽管毛利及投资物业的估值收益有所下降，但年内利润轻微增加，主要乃由于其他收入净额因集团收取一次性非经常性收入而增加以及分销成本及行政开支减少。每股基本盈利约为人民币0.08元。董事会建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民币2.03仙（相当于约2.22港仙）。



物业租赁

在回顾年度，集团物业租赁业务的租金收入约为人民币39.6百万元（2018年：人民币43.5百万元）。集团的物业位于中国四川省成都市及云南省昆明市。回顾年度，集团的物业组合包括三栋商业楼宇（即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业，总建筑面积（「总建筑面积」）约为88,529平方米（「平方米」））及住宅物业（即杜甫花园的部分物业，总建筑面积约为440平方米）。截至2019年12月31日止年度，租金收入减少主要由于商业楼宇的空置率上升所致。



物业管理服务

为提升物业的最大价值，集团拥有一支专业物业管理团队，为其物业(即光大金融中心及光大国际大厦)提供物业管理服务。在回顾年度，集团整体物业管理服务的收入约为人民币15.5百万元（2018年：人民币18.3百万元）。年内，来自物业管理服务的收入减少，乃由于非经常性增值物业管理服务收入减少。集团管理的总建筑面积较去年减少约7.0%至约69,216平方米（2018年：74,406平方米）。



销售物业

集团的住宅物业位于中国四川省成都市杜甫花园。于2019年12月31日，已出售两个单位，所得款项约为人民币16.2百万元（2018年︰零）。



投资物业

集团的投资物业主要包括拥有或按租赁权益持有以赚取租金收入及╱或资本增值的土地及楼宇。截至2019年12月31日止年度，投资物业的总值为人民币922.4百万元（2018年12月31日：人民币900.9百万元）。截至2019年12月31日止年度，投资物业的估值收益约为人民币26.4百万元（2018年：约人民币33.8百万元），较去年减少约人民币7.4百万元。该减少显示中国物业市场放缓。



展望

展望2020年，世界政治经济格局进入高度不明确的时期，经济运行出现较大变化，全球经济增速预测持续下降，导致中国经济面对严重下行压力，国内经济政策预调微调力度可能加大。尽管如此，中国经济长期向好发展的趋势不会改变。政府坚守「稳中求进」的原则，稳定中国宏观经济，稳健货币政策。随着国内房地产市场供应转入淡季，销售总量增长放缓，预料政策措施的调整改善将有效逐步提升市场需求，国内房地产市场运行总体的趋势保持平稳向好。



透过经济结构之不断调整、推进深化改革开放，中国成都与昆明市区的写字楼市场出租率将保持于稳定状态。为确保物业管理业务的水平和市场竞争力，集团将增强战略优势，灵活调整现有商业租赁策略，并改进全面风险管理。集团亦会积极提高服务质素标准，实行以客为本的服务方针，以优化自身资产结构及质量的管理制度，竭力与已建立的长期客户群维持优良而稳固的关系，达致稳裕的经常性收入，经营利润与高出租率。



集团将致力坚守投资商业楼宇的定位，以审慎乐观的态度开拓具有潜力的海外市场，寻求商机以扩展业务，包括英国伦敦等市场，平衡国内外的投资来提高企业竞争力，关注收购净初始收益率及商业租赁稳健的物业来拓宽物业组合，回馈广大股东的整体利益。







Mar 26, 2020 18:56 HKT/SGT

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