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来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech(AIM)宣布进一步加大临床试验力度，评估安普利近作为当前新冠肺炎流行病的潜在保护性和早期疗法的疗效

奥卡拉，佛罗里达州, 2020年3月26日 - (亚太商讯) - AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代码: AIM)今天宣布，它正在积极寻找研究人员和地点进行安普利近的临床测试，测试其作为由SARS-CoV-2新型冠状病毒引发的新型肺炎的保护性预防和早期疗法的疗效。



该公司将临床试验目标选定在美国、欧洲、亚洲和阿根廷，并且作为临床试验开始前的必要步骤，目前公司正在征集一个或多个国家和地区的一个或多个地点以及符合资质的首席研究员。潜在临床试验的医疗方案已处于研发的最后阶段。接下来AIM打算寻求机构审查委员会的批准和政府授权，以尽快开始进行将安普利近作为保护性预防和早期疗法的临床试验。



在过去两个月中，AIM已达到几个重要的新冠肺炎里程碑：



- 在寻求国内外研究合作伙伴之前，AIM提交了临时专利申请来保护公司的知识产权。

- 日本国立传染病研究所(NIID)同意将安普利近作为新冠肺炎的潜在治疗药物进行试验。测试和研究将在NIID和东京大学的实验室中进行。 AIM会在收到结果后立即报告。

- AIM与“中国走出去”网站(CGA)合作，以促进安普利近在中华人民共和国(PRC)的临床前及临床试验。

- AIM正在与阿根廷的GP-Pharm进行商谈，以推进安普利近对抗新冠肺炎的潜在用途。在阿根廷境内，安普利近是一种获准用于治疗肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征的药物。

- AIM正在与myTomorrows和鹿特丹大学医学院(Erasmus MC)进行讨论——目前它们将安普利近用于胰腺癌患者的治疗，以探索对安普利近进行快速临床前和临床试验。



“自疫情爆发以来，我们一直致力于研发安普利近，期待其成为这种高致病性冠状病毒的鼻内和口服保护性预防药物以及静脉注射早期治疗药物。”AIM首席执行官Thomas K. Equels表示。 “世界各地站在抗击这一流行病前线的工作人员清楚，他们的家人也同样明白，他们每天都在冒着生命危险与新冠肺炎病人打交道。例如，在西班牙报告的病例中，医护人员感染比例高达13%。我的一个儿子和一个外甥是医生，一个女儿和一个妹妹在做护士，三个侄子是急救人员，还有一个侄子是警察。这场斗争对我而言是一场个人的战斗，全世界无数人也面临与我一样的境况。在缺乏有效疫苗的情况下，研发如安普利近之类的早期治疗药物，可能对一线工作人员的健康和遏制大流行的蔓延都意义非凡。”



AIM还在继续等待六项正在进行的临床试验的结果，这些临床试验研究了安普利近对不同类型癌症的疗效，目前实验还在稳步推进中。随着更多关于这些研究的信息披露，公司也会及时将最新信息告知股东和市场。为此，该公司今天向罗斯威尔帕克综合癌症中心(Roswell Park Comprehensive Cancer Center)提交了一份《材料调拨和研究协议》的适时执行修正案，并附有一份展示正在进行或即将进行的临床试验的证明。癌症患者是新冠肺炎的易感人群。我们还认识到，与所有医疗机构一样，所有的癌症中心也都必须对这一流行病进行一级响应。因此，鉴于新冠肺炎的医疗应急状况，癌症患者正在进行的临床实验登记和报告可能会出现延迟。



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司，专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果，AIM认为安普利近®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。安普利近®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验，确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA，开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达) ，旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。例如，需要进行大量的额外测试和试验才能确定安普利近是否能有效治疗人类感染的新冠肺炎，但不能保证能成功。部分世界上首屈一指的大型制药公司都正在竞相寻找治疗新冠肺炎的药物。即使实验证明安普利近可以有效抗击病毒，也不能保证我们证明其疗效的相关行动可获得优先权。又或者即使安普利近被证明是有效的，但如果出现另一种最终证明同样有效的治疗方案，我们的努力也有前功尽弃的风险。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。另外在海外国家开展业务存在诸多风险，包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。关于公司与安普利近的合作活动，无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据，而且试验受到许多因素的影响，包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外，许多因素可能导致计划的临床试验无法启动，包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动，我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。本文中所载的任何前瞻性陈述仅在本报告之日起生效。公司不承诺更新任何前瞻性声明，以反映在此日期之后发生的事件或情况。本文稿并不会参考本网站所载的资料，只供参考之用。



联系人:

Crescendo Communications, LLC

电话: 212-671-1021

电子邮件: aim@crescendo-ir.com



AIM ImmunoTech Inc

电话: 800-778-4042

电子邮件: IR@aimimmuno.com



资料来源: AIM ImmunoTech Inc.



Mar 26, 2020 20:00 HKT/SGT

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