Thursday, 26 March 2020, 13:47 HKT/SGT Share: 联想控股2019年收入3,892.18亿元，同比增长8% 支柱资产稳健发展 财务投资强调资源回流

香港, 2020年3月26日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（3396.HK）于今日宣布其截至2019年12月31日止12个月（「报告期」）之经审计全年业绩。2019年，公司收入为人民币3,892.18亿元，同比增长8%；归母净利润为人民币36.07亿元，同比下降17%，主要由于金融服务和创新消费与服务板块部分业务下降所致。公司每股基本盈利为人民币1.54元，建议每股普通股派息为人民币0.33元（除税前），较去年同期上升10%。



联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示，2019年，宏观环境复杂多变，联想控股继续秉承长远发展、稳健经营的业务思路。报告期内，战略投资领域经过数年的投资布局以及运营的改善和提升，在现有业务中已经有若干家公司业绩逐步凸显，具备了未来成为支柱型资产的基础。同时，财务投资业务整体业绩表现出色，并为联想控股贡献大量的现金回流。2020年，联想控股在继续夯实、调整现有业务的同时，也将结合外部经营环境及自身资源情况，动态制定未来几年的工作计划。



支柱资产稳健成长，重点企业战略显效

支柱型资产的打造是联想控股的首要战略任务，报告期内，公司支持及推动重点企业向其核心战略目标发展，并取得良好业绩。



联想集团通过推动3S战略加速智能转型，归母净利润录得人民币16.08亿元，个人计算器和智能设备集团业务实现了创纪录的除税前溢利率，继续引领行业最佳水平，此外，联想集团战略性布局包括电信、边缘计算和人工智能等多个领域，在探索和发展未来增长机会方面取得了稳步进展。报告期内，IT板块收入同比增长8%至人民币3,572.12亿元，归母净利润增长48%。



卢森堡国际银行（「Banque Internationale à Luxembourg」或「BIL」）在联想控股收购完成后第一个完整会计年度取得良好表现，管理资产规模同比增长10.3%至435亿欧元，主营业务税前利润同比增长20%至1.36亿欧元，核心一级资本充足率提升至12.47%。报告期内，BIL与君联资本和联想之星展开合作，体系内协同优势进一步显现。2019年9月，BIL北京代表处成立，10月BIL收购香港财富管理公司获得欧洲和香港监管批准，在BIL确定的新五年战略中，中国业务将成为未来重点战略工作之一。报告期内，金融服务板块收入同比增长27%至人民币88.15亿元，归母净利润人民币20.76亿元，其中的拉卡拉于2019年4月25日成功在创业板上市，成为首家A股上市的第三方支付公司，是联想控股和君联资本「双轮驱动」的成功案例之一。上市后，拉卡拉业务与市值持续增长，实现了联想控股持股价值大幅增值的目标。



佳沃集团以水果和海产高端动物蛋白为两大供应链体系，2019年，全产业链及全球化布局取得新进展。旗下高端动物蛋白运营平台佳沃股份完成了对智利鲑鱼资产的收购，成为首个中国企业跨境并购海外优质鲑鱼上游资源的项目，巩固提升了自身对上游稀缺优质资源的掌控能力；水果供应链平台鑫荣懋于2019年9月进行了境内上市辅导备案，行业龙头地位进一步夯实。报告期内，农业与食品板块收入及归母净利润同比分别增长21%及10%至人民币156.95亿元及人民币2.30亿元。



联泓新材料积极向价值链上下游延伸，产业链布局已初见雏形。联泓新材料由联想控股从绿地一手打造，目前正在积极推进A股上市，未来将进一步与中国科学院的优势相结合，在下游精细化工领域取得新的突破。报告期内，联泓集团盈利创全面投产以来历史最高，同比增长147%至人民币5.23亿元，先进制造与专业服务板块收入人民币59.47亿元，归母净利润人民币4.76亿元，同比增长82%，其中的东航物流IPO项目正在按计划顺利推进。



在充满不确定性的2019年，消费与服务业也面临挑战，各细分行业分化现象越发明显，公司一方面对宏观环境及行业进行深入研究并持续跟踪，强调细分行业领域专注，同时不断强化与旗下财务投资板块联想之星、君联资本和弘毅投资的双轮驱动，共同探索各种联合投资机会。报告期内，创新消费与服务板块收入录得人民币9.05亿元。



财务投资持续贡献资金回流，逆市募资获支持

报告期内，财务投资板块归母净利润同比增长68%至人民币9.06亿元。三家财务投资平台审时度势，主动调整投资节奏，及时果断安排项目退出，实现了超过人民币50亿元的现金回流，充分发挥其在整体资源分配中的关键作用；同时，各基金平台赢得了投资人的持续支持，逆市推进募资。



君联资本在管基金21支，管理基金总规模超过人民币500亿元。2019年新募集3支基金，募集基金总额人民币93.91亿元，新募超过人民币42亿元。报告期内累计完成29个新项目投资，全部或部分退出项目40个，10家在管企业完成境内外上市，为联想控股贡献现金回流超过人民币20亿元。



天使投资机构联想之星在管基金7支，管理资金规模近人民币25亿元，累计投资境内外项目超过260个。报告期内，公司保持稳定发展势头，在前沿科技和医疗健康两大赛道上已打造出一定竞争力和影响力，投资境内外项目近30个，在管项目有近60个发生下轮融资，近20个项目实现退出。报告期内新募集四期人民币基金及四期美元基金完成首次交割。



投资管理机构弘毅投资，目前拥有PE、地产金融、公募基金、对冲基金及创新投资业务，在管基金12支，管理基金总规模超过人民币800亿元。报告期内，文化产业基金完成最终交割，地产三期基金发出首次交割通知，弘毅远方共发行4支新基金。弘毅投资有序推进投资和项目退出，为联想控股贡献现金回流超过12亿元。



夯实业务基本盘 规划未来新蓝图

在颇具挑战性的外部环境下， 2019年联想控股将企业运营的安全稳健作为工作的重中之重，充分强调防风险意识和抗风险能力，总部层面加强多元化融资能力，同时鼓励并帮助旗下企业提升融资能力；目前联想控股整体拥有人民币623亿元的现金储备，总部未动用银行授信额度人民币892亿元，能够有效支持公司业务发展的需求。



2020年外部环境依然不容乐观，年初开始的新冠疫情及资本市场的剧烈变化，使得企业的经营环境更加充满挑战和不确定性。联想控股在做好防疫抗疫工作的同时，迅速展开对被投企业的管理支持工作，及时组织被投企业对业务运营情况进行动态盘点和评估，积极采取应对措施以度过疫情难关。联想控股将按照既定战略稳步推进现阶段各项工作，并将持续全面、谨慎地评估资源投入的方向和风险，更加开放和敏锐地对待内外部环境变化，审时度势，创新求变，系统性筹划未来的发展战略。



首先，联想控股将加速打造支柱型资产，有信心在IT领域外，于金融、农业及食品、新材料领域打造出新的业务支柱和细分行业领先企业。同时，公司将进一步聚焦业务，加速资源回流，为新战略周期的新布局积累资源。联想控股也将继续强化双轮驱动模式和业务协同，在财务投资的已投企业中发掘符合战略投资标准的项目，特别是TMT、人工智能、医疗健康、高端制造等细分行业的投资机会。此外，公司还将着力建设人才团队，进一步改进考核激励机制，为公司未来的长期持续发展打造核心竞争能力。



联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示，2019年，联想控股迎来成立的第35个年头，作为自主创业发展的中国企业，联想控股在股权结构、管理理念、企业文化等机制体制方面的探索是具有代表性的。2019年，公司也按照既定规划完成了领导核心的代际传承。面向未来，我们将坚持创业初心和具有特色的管理与文化基础，同时也将以「战略」和「人才」作为切入点，解决好公司健康可持续发展以及进一步突破创造新价值等重要课题。站在新旧战略周期转换的时点，存量业务尚待进一步优化提升，新的挑战又不期而至，但联想控股将始终以长期眼光看待公司发展，做扎实业务基本盘，密切关注新变化，为下一轮中期战略的制定拓宽视野，丰富参照系。我们也相信，一时的疫情改变不了中国消费能力的长期增长、全球供应链的发展趋势和庞大的高素质专业人才储备，我们对中国经济基本盘的潜力、动力和回旋余地充满信心。







Mar 26, 2020 13:47 HKT/SGT

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