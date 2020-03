Thursday, 26 March 2020, 08:06 HKT/SGT Share:

来源 乐游科技控股有限公司 乐游科技公布二零一九年度全年业绩 旗舰产品《Warframe》总注册人数继续攀升

全年业务总收入录得2.14亿美元



香港, 2020年3月26日 - (亚太商讯) - 全球多人在线免费游戏市场的领导者乐游科技控股有限公司(「乐游科技」,连同其附属公司统称为「集团」;股份代号:1089)欣然宣布其截至2019年12月31日止年度的全年业绩(「报告期内」)。



报告期内,集团收入录得2.14亿美元,较去年同期轻微下跌5.9%。毛利为1.22亿美元(2018年:1.42亿美元)。集团之除利息、税项、折旧及摊销前盈利为4,962万美元(2018年:6,698万美元)。然而,扣除减值亏损及以权益结算之股份付款开支等非经常性项目,经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利仅减少2.4%至8,324万美元。



乐游科技主席兼行政总裁许怡然先生表示:「2019年是富有挑战而承前启后的一年。在当代游戏主机销售量下滑的情况下,集团的旗舰产品《Warframe》总注册人数录得19.5%骄人的增幅至5,700百万,肯定了集团强大的免费网游设计能力和发行能力。加上,集团已跟亚马逊游戏工作室达成达成协议,联合开发和发行基于《指环王》题材的游戏,有助集团大规模开发人物更复杂、内容更丰富、且可于更多平台使用的游戏。未来,集团继续为《Warframe》游戏提供更新,并推向更多平台如新一代主机及其他设备,持续地为股东带来好的回报。」



业务回顾

游戏开发及发行

游戏开发和发行业务是集团目前最主要的收入来源。该业务板块涵盖数款全球发行的免费网游,以及一系列正在研发中的新产品。在业绩方面,业务板块收入和利润来源主要来自旗舰产品《Warframe》。报告期内,由于市场上有类似题材和玩法的大制作AAA游戏面世,并在其大力市场宣传下,《Warframe》的曝光率受到一定影响;加上随着新一代主机将于2020年末推出,当代主机平台的新玩家数量减少。此外,由于《Warframe》里程碑式的更新数据片Empyrean 之研发工作的规模庞大,更新频率暂时受到影响,且于报告期间推出较少新游戏内容。以上三个原因均影响《Warframe》的表现,其收入较上年度下降12.2%。



报告期内,《Warframe》一直为全球最受欢迎的游戏之一。《Warframe》延续了此前精品数据片的更新策略,继成功推出Plains of Eidolon(2017年)和Fortuna(2018年)之后,集团推出了《Warframe》又一里程碑式的资料片Empyrean。像新增开放世界玩法一样,Empyrean 将成为《Warframe》游戏体验中一个全新的核心元素,并为玩家和游戏的未来开发上提供了更多的可能性。按玩家数目及游戏时长计,《Warframe》稳居Steam平台全网排名前十,并获得92%的玩家好评率。《Warframe》不仅在PlayStation 4和Xbox One平台上是游戏收入最高的免费游戏之一,其亦于2017年、2018年及2019年,连续三年在Steam平台上勇夺铂金级畅销游戏(年度总收入最高的12款游戏)及最高同时在线游戏(同时在线人数最高的6款游戏)的免费游戏。其也是唯一一款并非由Valve(Steam创办者)开发的获此殊荣的免费网游。



集团一直致力拓展《Warframe》的平台以覆盖更多的玩家,继其于2018年11月登陆任天堂的Switch平台,《Warframe》于2019年3月初正式登陆腾讯的Wegame平台。



职务作品及其他业务

报告期内,集团的职务作品业务板块收入为3120万美元,较2018年增长22.3%,主要由集团位于英国的AAA工作室Splash Damage Limited所带动。在2018年末和2019年初的高级管理层变动后,工作室展现出更加务实的管理风格和更加出色的制作水平,成功获取多个新订单,实现该业务的稳健收入增长。集团手头有多个新业务交易,能带来稳定的现金收入。



其他业务主要为出售游戏周边商品,报告期内该项收入共计90万美元(2018年:30万美元)。



新产品线

集团持续透过开发原创IP产品或联合全球知名IP打造新产品。集团目前正在开发数款新产品,包括《变形金刚》、《文明Online》等产品,以及数款尚未公布的产品;部分产品已进入开发后期阶段,并拟于2020年进行上线测试。报告期内,集团成功获得《指环王》的IP授权,将在《指环王》这一宏大的世界观基础上开发免费的大型多人在线网游。热门IP的庞大自带流量结合集团领先的游戏开发及发行实力,将大大提升新产品成为爆款游戏的可能。



报告期内,集团推出一款自研自发的休闲角色扮演游戏《无尽世界》。游戏在2019年8月开始在Steam上线测试,同年入选为Steam 2019年度最佳游戏(最热新品)。集团不断投入时间和资源于新产品线,并努力打造新产品成为集团未来的竞争优势。



展望

集团作为全球视频游戏市场的游戏变革者,致力为多元化的用户群提供更多乐趣十足的游戏,同时提升游戏的收入增长动力。集团会专注于提升现有主要游戏的玩家参与度及忠诚度,并推出更多较高每用户平均收入的游戏内容。丰富的产品线将为集团未来几年的盈利增长奠定坚实基础,期望为股东带来更好的投资回报。



许主席总结:「虽然集团的业绩在报告期内出现小幅波动,但集团管理层对于中长期公司业绩走势充满信心。在未来的几年中,我们将可以看到集团更多旗舰级的产品面世,为玩家带来更多欢乐。与此同时,我们也深刻的理解,在这条游戏创业之路上,每走一步都是艰难的,唯有务实和坚持方能带领我们到达远方。集团会继续结合正确的战略、出色的产品和靠谱的团队,持续地为全体股东带来好的回报。」



关于乐游科技控股有限公司

乐游科技控股有限公司(1089.HK)主要从事个人计算机和电视视频游戏的开发和发行,同时也是全球多人在线免费游戏市场的领导者,在世界各地拥有及投资于多个国际知名的AAA游戏开发工作室,其中包括Digital Extremes和Splash Damage等,在全球成功发行多款备受好评的多人在线免费游戏。旗舰产品《Warframe》上线七年以来,用户数目和游戏时长在游戏平台Steam稳居全网排名前十,并获得玩家约92%的好评率。除了不断更新运营中的游戏产品,乐游科技亦持续投入资源开发其他产品,逐步丰富新产品线,如《文明Online》、《变形金刚Online》及《指环王》。





Mar 26, 2020 08:06 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

乐游科技控股有限公司 Aug 23, 2019 20:21 HKT/SGT 乐游科技公布二零一九年度中期业绩 July 11, 2019 10:32 HKT/SGT 乐游科技与亚马逊游戏工作室合作开发《魔戒》游戏 Mar 28, 2019 09:19 HKT/SGT 乐游科技公布二零一八年度全年业绩 Mar 8, 2019 17:32 HKT/SGT 乐游科技与成游订立投资协议 Feb 20, 2019 15:22 HKT/SGT 乐游科技与美图公司订立购股协议 更多新闻 >> Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 东京: +81 3 6859 8575

   