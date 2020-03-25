Wednesday, 25 March 2020, 15:21 HKT/SGT Share: 中国太平洋保险（集团）股份有限公司公布2019年全年业绩 注重发展质量，经营业绩稳健增长，综合实力持续增强

香港, 2020年3月25日 - (亚太商讯) - 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（「中国太保」，或「集团」；股份代号：2601. HK ，601601 . SH ）于今日公布2019年年度业绩。



中国太保2019年年度业绩摘要：

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是中国太保第八届董事会的第三个经营年度，意义非凡。过去三年中，董事会锐意进取，主动求变，务实创新，带领全体员工开启了转型2.0的新征程。



聚焦转型，锐意进取不停步

三年来，中国太保牢牢把握高质量发展主线，积极推动转型发展，实现了经营业绩稳健增长。公司连续第九年上榜《财富》世界500强，排名前进至第199位。在监管机构年度保险公司服务评价中，太保产险、太保寿险连续三年获得行业最高评价AA级。



-集团保险业务收入从2016年的2,340.18亿元持续增长到2019年的3,475.17亿元；

-集团净利润注1达277.41亿元，同比大涨54.0%，与三年前相比翻一番；

-集团总资产在三年中以14.4%的年复合增速增长，达15,283.33亿元；

-集团内含价值3,959.87亿元，每股内含价值从三年前的27.14元快速提升到2019年末的43.70元；

-集团综合偿付能力充足率达295%，始终保持在优良水平；

-集团总客户数攀升至1.39亿，连续四年新增客户数超千万。



砥砺前行，主动求变不满足

「产品+服务」迈出关键步伐。公司全力推进「产品+服务」新模式，助推寿险个人客户业务发展。「太保家园」高端养老社区加快布局，「东西并进、南北呼应」，成都、大理、杭州、上海、南京、厦门等项目落地；「太保蓝本」为代表的健康服务体系，逐步覆盖健康咨询、重大疾病绿色通道、在线诊疗、高端医疗服务等多个层面。



产险业务注2高质量发展。三年来，产险业务在综合成本率持续优化的同时，保险业务收入从三年前的不足千亿，持续增长至2019年的1,346. 50亿元，增速高于行业整体。车险客户经营能力不断增强，续保业务已经成为车险增长的主要动能；农险、保证险、责任险等新兴领域高速发展，非车险保险业务收入占比大幅提升至30.7%。



资产管理服务保险主业。公司始终坚持稳健投资、价值投资、长期投资，基于负债特性，不断优化资产配置，动态把握各类市场机会，投资业绩表现良好。2019年集团投资资产净值增长率达7.3%，同比提升2.2个百分点；集团管理资产规模稳步增加，第三方资产管理规模高速增长，市场化发展能力持续提升。



科技赋能提升响应能力。「太保云」核心业务系统大幅提升出单能力，实现了亿级用户响应；上海罗泾数据中心正式投产，标志着「两地三中心」科技支撑体系成形；公司整合形成统一的客户界面「太平洋保险APP」，初步形成「千人千面」的智慧运营能力，实现服务、产品、活动等信息个性化推荐，用户绑定数突破3,000万；「家园」个人客户账户累计提供实时查询服务超过1亿次。



协同发展理念深入人心。随着协同管理架构和工作机制的优化，公司整体作战能力明显增强。寿险营销员销售车险保费在车险总保费中的占比首次达到两位数，寿销健康险保费增速远超预期，达到105. 5 %；集团签约的战略客户数攀升至77家，建立战略合作伙伴关系的省、市、自治区政府覆盖率达到63.8%，初步形成「一个太保」团队提供一揽子服务的格局；在太保产、寿险的大力支持下，长江养老在已启动的30个省市级职业年金计划受托人评选项目中100%中选。



服务国家战略实体经济。公司与工业和信息化部签署战略合作协议服务高端制造业；为第二届进博会提供总保额超过5,000亿元的综合保险保障；积极对接「长三角一体化」、「自贸区新片区」等国家战略，参与上海临港定向增发项目；员工自发捐款2,000万元，建造「三江源生态公益林」，共护「中华水塔」——三江源地区的生态环境；我们还积极应对「新冠肺炎」疫情，研发专属保险解决方案，支持医疗设备、防控药物等重点领域企业复工复产。



精准扶贫深化长效机制。2019年，公司扶贫项目覆盖全国建档立卡贫困户约5 13.3万人，为贫困地区提供了总保额2.32万亿元的风险保障；255名优秀干部在全国27个省180个定点村开展驻村帮扶基层履职；太保产险「防贫保」为全国16个省160个县的临贫、易贫人群提供了总保额2.77万亿元的防贫托底保障，赢得了全国扶贫工作最高奖项——2019年全国脱贫攻坚奖的组织创新奖，成为保险业中唯一的获奖企业。



继续探索，务实创新谋未来

一代人有一代人的梦想，一代人有一代人的追求。2020年，转型2.0进入全面冲刺阶段。董事会将带领全司上下，继续坚定不移地走高质量发展道路。一方面「固守本源」 ，紧盯全年经营目标，实现基本面的稳定成长；另一方面「以进固稳」 ，聚焦关键领域，推动转型再突破。公司将积极推动营销队伍转型升级，重塑价值增长动能；对标行业最优，提升承保盈利能力；优化投资布局，提升长端利率下行的投资应对能力；加大创新供给，让科技真正成为公司高质量发展的有效支撑；深入推进基于亿万级客户资源的协同发展，更好发挥价值创造作用。



船至中流，尤须击楫奋进。太保人将继续振奋精神，团结一心，迎难而上，奋发有为，朝着「客户体验最佳、业务质量最优、风控能力最强，成为行业健康稳定发展的引领者」的愿景不懈努力！



附一：核心业务板块主要指标



寿险新业务价值率保持稳定，剩余边际余额持续增长。

-受新保同比负增长影响，实现新业务价值245.97亿元，同比减少9.3%，新业务价值率43.3%，同比下降0.4个百分点；

-寿险业务剩余边际余额3,295.59亿元，较上年末增长15.5 % ；寿险营运利润221.76亿元，同比增长14.7%；

-太保寿险续期业务增速11.5 %，推动全年保险业务收入同比增长5.0 %，达到2,125.14亿元。



财产险业务注2综合成本率稳定，保费收入保持较快增长。

-财产险业务加强费用成本管控，综合成本率98.4 %，同比持平；其中综合赔付率60.4 %，同比上升4.1个百分点，综合费用率38.0 %，同比下降4.1个百分点；

-保险业务收入同比增长12.9 %，达1,346. 50亿元；其中非车险业务收入同比增长32.6 %，占比提升4.5个百分点，达30.7 %；

-车险客户黏度持续提升，推动增长动能转换；农险、保证险等新兴业务领域保持快速发展，其中农险实现原保费收入注3 67.78亿元，市场份额快速提升。



坚持基于保险负债特性的资产配置，实现良好投资业绩。

-固定收益类投资占比8 0.4 %，较上年末下降2.7个百分点；权益类投资占比1 5 . 7 %，较上年末上升3.2个百分点，其中核心权益注4占比8.3 %，较上年末上升2.7个百分点；

-实现净值增长率7.3 %，同比上升2.2个百分点；总投资收益率5.4 %，同比上升0.8个百分点；净投资收益率4. 9 %，同比持平；

-集团管理资产注5达到20,43 0.78亿元，较上年末增长22.7 %；其中，第三方管理资产注5规模达到6 , 238 .15亿元，较上年末增长44.3 %。



注：

1、以归属于本公司股东的数据填列。

2、包括太保产险、安信农险及太保香港。

3 、指原保险保费收入，不含分保费收入。太保产险合并安信农险口径。

4 、包括股票和权益型基金。

5 、上年末数据已重述。



附二：公司荣誉

-中国太保连续九年入选美国《财富》世界500强企业，排名第199位，较上年提升21位

-中国太保在Brand Finance发布的「2019全球最具价值100大保险品牌」排名中，位列第6，品牌价值首次突破百亿美元

-太保产险、太保寿险连续四年同获保险公司法人机构经营评价最高A级，连续三年同获服务评价最高等级AA级

-太保产险「防贫保」产品荣获国务院扶贫领导小组评选的「全国脱贫攻坚奖组织创新奖」

-太保寿险旗下养老投资公司的「太保家园」养老社区项目在「第十四届中国保险创新大奖颁奖盛典」中荣获「2019年度保险康养融合创新模式奖」

-太保资产在《证券时报》主办的「2019中国保险业资产负债管理年会暨2019年中国保险业方舟奖评选颁奖典礼」中荣获「2019金牌保险资产管理公司方舟奖」和「2019金牌保险投资团队方舟奖」

-太保安联健康险荣获中国保护消费者基金会颁发的「2019年维护消费者权益-3.15满意品牌」

-长江养老在21世纪亚 洲金融竞争力评选中荣获「2019年度亚洲卓越养老险公司」



关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

中国太平洋保险（集团）股份有限公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司基础上组建而成的保险集团公司，总部设在上海。公司于2007年12月25日在上海证交所上市，2009年12月23日在香港联交所上市，总股本为90.62亿股。中国太保是国内领先的综合性保险集团，公司通过覆盖全国的营销网络和多元化服务平台，为全国超过一亿名客户提供全方位风险保障解决方案、财富规划和资产管理服务。





Mar 25, 2020 15:21 HKT/SGT

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