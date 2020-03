Tuesday, 24 March 2020, 22:16 HKT/SGT Share:

来源 隽思集团控股有限公司 隽思集团公布2019年度业绩 经调整纯利升28.4%至91.9百万港元

末期股息每股9.0港仙



香港, 2020年3月24日 - (亚太商讯) - 中国最大纸质桌游及相关产品生产商及第二大纸质贺卡生产商#隽思集团控股有限公司(「隽思集团」或「集团」,股份代号: 01412)今天公布其于2020年1月16日在香港联合交易所有限公司主板上市后的首份全年业绩。



隽思集团于截至2019 年12月31日止年度收益约为1,193.6百万港元,其中网站销售产品的销售额按年增长16.3%至103.5百万港元。集团经营五个主要网站,提供各种个性化产品,如纸牌、纸板游戏、拼图、婴儿纪念品及不同礼品。



于截至2019 年12月31日止年度,集团录得本公司权益股东应占溢利约为84.3百万港元,较去年同期飙升65.3%。不计及上市开支,经调整的集团纯利按年增加28.4%至91.9百万港元,每股基本盈利为21.12港仙(2018: 12.78港仙) 。



董事会建议派发末期股息每股9.0港仙,与集团股东共同分享成果。



业务回顾



年内,集团与其主要的OEM客户继续维持良好的业务关系,网站销售业务亦录得持续及稳健的收益增长。来自OEM产品及网站销售产品的总收益按年上升2.6%至1,193.6 百万港元。其中,OEM 产品的销售额上升至约1,090.1百万港元,主要归因于集团对其最大客户 (一间国际贺卡出版商) 的销售额增加。网站销售产品的销售额则增至约103.5百万港元,增幅约为16.3%。网站销售产品的销售额增加主要因为纸牌产品的订单增加。



美国及欧洲为集团两大海外市场,分别占集团2019年总收益的75.3%及11.6%。



同时,集团的毛利按年升29.6%至365.6百万港元,毛利率由2018年的24.3%增加至30.6%,此增加主要是因为人民币兑港元于年内贬值及中国税务机关宣布增加出口产品的退税率。



在营运方面,集团于年度将贺卡产品的部份生产工序外判给越南两个分包商,为进一步在不同地区扩大生产能力做好准备。集团亦加快美国以外地区的业务发展,并已在欧洲委任一位销售代表拓展欧洲市场。此外,集团持续提升网站的功能及产品选择及数码营销策略,致力增加在线市场的渗透率。



展望



近期爆发的2019冠状病毒疫情,加上政治、经济及贸易于多个方面呈现紧张局势,使不确定性增加,预料全球经济将受到影响。集团认为全球经济将继续出现阶段性调整,对未来数年的前景持审慎态度。



集团认为网站销售业务长远而言是重要的增长动力。因此,集团将持续加强其数码营销策略及网站的功能和接口,并开发更多不同语言的网站,从而扩大其客户群并达至持续及稳定的网上业务增长。



集团将继续发展工业4.0,进一步推行生产技术及工序的自动化及数据交换,从而提升生产及营运效率。



集团来年其中一个重要策略为在越南扩大生产能力。在继续于越南物色及委聘分包商进行端到端生产的同时,集团亦正积极物色厂房进行收购,目标在2021年底前在越南设立自有生产场地。



隽思集团创始人、主席、执行董事及行政总裁郑稳伟先生表示:「作为一家可持续发展的企业,我们致力抓紧每个机遇,以扩大我们的业务规模并增加收入。同时,为应对未来的挑战,我们致力提高集团在不同地区的生产能力。集团对未来前景充满信心,并相信上市有助提升集团的品牌知名度及信誉,吸引潜在的本地及国际客户。我们会继续与市场共同发展,为股东创造有利回报。」



有关隽思集团控股有限公司(股份代号:01412)

隽思于1985年在香港成立,按2018年的出口额计算,是中国最大的纸质桌游及相关产品生产商及中国第二大纸质贺卡生产商。集团的主要OEM客户包括一间国际贺卡出版商以及多个跨国儿童教育产品及玩具品牌,并已建立稳定及长远的业务关系。集团的主要产品类别为桌游、贺卡、幼教用品及包装彩盒,主要以OEM形式及透过其自营网站销售。集团在中国东莞及鹤山设有两个主要生产基地。



五大主要网站为:

https://www.makeplayingcards.com

https://www.boardgamesmaker.com

https://www.createjigsawpuzzles.com

https://www.printerstudio.com

https://www.gifthing.com



如欲索取更多数据,请浏览以下网址:https://www.qpp.com/tc/



注

* 经调整纯利为不计及上市开支的纯利

# 根据灼识报告, 2018年中国领先的纸质桌游产品制造商及纸质贺卡生产商的排名及市场份额(以出口额计)



传媒查询

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

梁家仪 电话: (852) 2114 4172 电邮: phoebe.leung@sprg.com.hk

黄靖雯 电话: (852) 2114 4900 电邮: mandy.wong@sprg.com.hk

网址: http://www.sprg.com.hk









