Tuesday, 24 March 2020, 20:45 HKT/SGT Share: 安捷证券：君实生物(1877.HK)新冠病毒中和抗体，疫苗后的又一新希望

香港, 2020年3月24日 - (亚太商讯) - 2020年3月20日，君实生物(1877.HK)发布公告，为积极应对疫情，君实生物与中科院微生物所签署协议，将合作开发新冠病毒(Sars-Cov-2)中和抗体(以下简称中和抗体、JS016)。安捷证券重申对君实生物的买入评级。



安捷证券认为此次与中科院微生物所的合作对君实生物影响积极正面，中和抗体有望填补疫苗和特效药研发成功前全球面临的巨大的临床治疗和预防需求，全球患者和高危人群有望更快获得治疗和保护。由于项目尚处于早期阶段，安捷证券并未对估值模型做出调整。



目前，君实生物与中科院发挥各自优势，联合攻关，已获得多株能够阻断病毒入侵的中和抗体并开展了动物实验，初步的体外实验验证了抗体的阻断活性。下一步，双方将全力推进抗体临床前毒理以及体内活性的验证，正与中外多个药监机构沟通交流，尽早进入临床阶段应用，实现商业化。



中和抗体(Neutralizing antibodies, Nabs)是在适应性免疫应答中由B淋巴细胞分泌的一种抗体。中和抗体可与病原体的抗原特异性结合，阻止或中和抗原的某种生化活性，进而防止或阻断病原体进入宿主细胞，从而达到预防和治疗疾病的目的。



中和抗体在治疗烈性传染病埃博拉出血热(Ebola virus disease, EVD)的应用中崭露头角。2014年再生元制药(REGN.US)与美国卫生部合作，在6个月内开发出REGN-EB3 (3种单抗)和mAb114 (1种单抗)，临床试验结果表现优异，大大降低患者死亡率。2020年3月11日，荷兰Utrecht University的Berend Jan Bosch教授团队于bioRxiv学术期刊发表文章，首次报道了能够同时中和SARS-Cov和SARS-Cov-2的全人源交叉中和单抗47D11，该抗体具有预防和治疗COVID-19的潜力。与疫苗相比，中和抗体类药物具有开发时间短(最快6至9个月)，可短时间内大规模生产，直接作用于抗原，特异性强，全人源化安全性风险低，同时具有治疗和预防作用等优势。



君实生物过往与中科院微生物所有良好的合作和信任基础，中科院微生物所有中东呼吸综合症(MERS)的研究经验，为疫苗以及中和抗体的开发做了铺垫，与此同时，君实生物有创新抗体研发和商业化的优势。



安捷证券重申对君实生物的买入评级，维持目标价36.40港元不变。FY20E/21E/22E 预计实现收入13.6 亿/22.3 亿/33.8 亿元人民币。







Mar 24, 2020 20:45 HKT/SGT

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