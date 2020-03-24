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来源 金山软件有限公司 金山软件公布2019年全年及第四季度业绩 办公软件业务实现全方位突破 云业务融合新技术取得长足发展

香港, 2020年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2019年12月31日止未经审计之全年业绩及第四季度业绩。



2019年，金山软件录得收益人民币8,218.3百万元，较去年同期增长39%。其中，来自网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他的收益分别占总收益的33%、47%和20%。



2019年第四季度，金山软件录得收益人民币2,594.7百万元，较去年同期增长48%，较上一季度增长28%。其中，来自网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他的收益分别占总收益的35%、43%和22%。毛利为人民币1,282.0百万元，较上年同期增长70%，较上季升56%。扣除股份酬金成本前的经营利润为人民币235.0百万元，上年同期的经营亏损为人民币105.4百万元。



金山软件主席雷军先生表示：「本季度，我们的业务依然保持增长势头。网络游戏业务在端游、手游双双表现稳健，办公软件及服务以及其它和云服务继续实现强劲的收益增长，并加快跨行业布局。同时，我们旗下的办公软件及服务业务北京金山办公软件股份有限公司（「北京办公软件」）已于2019年11月18日在上海证券交易所科创板（「科创板」）成功上市。总体而言，我们在2019年取得了扎实进展，并对2020年强劲经营前景和持续增长充满信心。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「第四季度，我们录得收益人民币2,594.7百万元，较去上年同期增长48%，较上一季增长28% 。2019年全年录得收益人民币8,218.3百万元，较上年增长39%。在不断变动的环境中，我们的收益继续实现稳健的增长，体现了金山软件强大的市场竞争力及执行力。同时，云服务和办公软件及服务以及其他业务在本年度的收益保持强劲快速的增长，同比分别增长73%和43%。」



业务回顾



办公软件及服务以及其它



2019年，来自办公软件及服务以及其他的收益按年增长43%至人民币1,622.3百万元；第四季度，来自该业务板块的收益达人民币565.7百万元，按年增长52%，按季增长48%。收益增长主要来自WPS Office订阅和授权服务收益的强劲增长、用户数量增长、消费频次及转化率提升。受益于办公软件市场整体规模的增长、国内软件正版化的推进、公司品牌优势及技术积累的增强，办公软件产品的收益同比快速增长。



2019年第四季度，办公软件业务首次登陆资本市场，获得进一步发展动力。2019年11月18日，金山办公在科创板上市，募资人民币44.59亿元，主要投向四个方面：WPS Office软件的研发升级、办公软件人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务以及办公软件国际化。在此期间，金山软件在与主要政府客户合作方面进展顺利，并与能源和金融等领域的主要客户达成全方位产品合作。公司积极融入「一带一路」国家战略，截止2019年10月，WPS Office海外月活跃用户数量突破1亿。随着云办公战略的积极推进，公司互联网企业办公订阅服务在本季度实现了较大增长。2020年初，各企业对云办公和远程办公的需求迅速高涨，带动金山文档等在线协作产品快速发展。截至3月2日，金山文文件月度活跃用户数量突破2.39亿。这一趋势也进一步塑造了用户习惯，提振了市场需求，为WPS Office未来拓展个人业务和企业订阅业务带来巨大想象空间。



云服务



2019年，来自云服务的收益按年增长73%至人民币3,847.2百万元。第四季度，云服务的收益为人民币1,113.3百万元。受益于视频等互联网优势领域的巩固以及金山云在全行业加速布局，本季度云业务收入保持高速增长。



金山视频云在保持视频等互联网领域优势地位的同时，持续聚焦技术创新，推进边缘计算、集智高清、人工智能等前沿技术的融合落地。作为领先的云服务商，金山云目前在政府及企业服务、金融行业、AIoT等领域持续发力。主要亮点包括：



- 北京政务云项目在「2019年政务信息化应用创新案例」征集中荣获创新优秀案例奖

- 金山云在金融云方面荣获「金融科技产品创新突出贡献奖」等



新冠疫情期间，金山云快速反应并推出八大抗疫产品解决方案，覆盖疫情防控、协同办公、远程教育、远程医疗等领域。其中 「应急物资管理系统」上线一个多月，就已为全国多个直辖市/自治区在内的过万家机构提供服务，获得客户一致好评。



在此同时，金山软件正在考虑分拆金山云控股有限公司并且将其单独上市的计划。纽约时间2019年12月20日，金山云控股有限公司已正式向美国证券交易委员会提交了一份IPO注册声明草案。未来，金山云将继续发挥与小米AIoT的战略协同，加大出海业务的深度服务，持续引领云计算、大数据、人工智能等技术与各行业场景的融合创新，满足客户成本优化等更深层次需求、全面助推动企业级客户数字化转型升级。



网络游戏业务



网络游戏业务于2019年全年录得收益人民币2,748.7百万元，按年增长8%；于第四季度录得收益人民币915.8百万元，按年增长39%，较上季升38%。年内，端游、手游双双表现稳健，收益增长同比亦有所改善。



第四季度，金山软件的旗舰端游《剑网3》推出全新资料片《凌雪藏锋》，上线后30天平均日活跃用户数较上线前增长24%，同时12月流水再创历史新高。公司的经典端游《剑侠世界》在游戏玩家人数和收益方面均实现同比增长。剑侠系列端游的逆势增长证明公司开发和运营长线游戏和IP价值方面的韧性和强大能力。手游方面，金山软件的《剑侠情缘手游》在2019年继续表现良好，流水收益稳定。此外，新手游《双生视界》分别于9月及11月于日本和中国上线运营，在国内外获得高度评价。新手游上线首日即登顶iOS免费榜，后续在畅销榜也一度攀升至前五。《双生视界》的成功推出进一步强化了公司多元化的产品战略。金山软件将把握市场机遇，在产品多元化上实现突破。面对国内不断变化的市场及监管环境，金山软件也将继续拓展海外市场，为未来游戏业务增长提供新动力。



雷军先生总结道﹕「2019年经济环境动荡，然而我们依然取得了令人满意的业绩。2019年云业务的经营效率大幅提升，金山办公在科创板成功上市，游戏收入实现增长，公司整体经营亏损率收窄，我们对公司未来充满信心。即使2019年公司由于对云业务的投入，仍然存在经营亏损，为回馈股东对我们一直以来的支持，我们建议派发末期股息每股10港仙。在全球疫情得到控制和金山云控股有限公司IPO后，我们会在适当时候重新审视股息政策。未来，金山云将致力于巩固我们的行业地位，发挥领先技术的优势，推动与各行业场景的融合创新。我们将携手战略伙伴共同扩大生态圈，并持续开展国际化战略，让云计算普惠全球。办公软件及服务方面，WPS将聚焦以『云、多屏、内容、人工智能」为核心的业务战略，解决用户多样化需求，引领未来办公模式，继续保持行业竞争优势。同时，我们将持续提供全球化的高质量游戏内容。展望未来，随着客户需求持续增长，我们预期所有业务部门都呈现出明显的增长势头。我们有信心在未来一年实现业绩目标，为股东创造长期价值。」



关于金山软件有限公司



金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有西山居、金山云以及金山办公三家子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云计算为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000名员工，在国内外若干国家及地区市场享有重要的市场份额。更多详情，请浏览http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com



如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

杜思达 电话：(852) 2894 6264 电邮：kingsoft@hkstrategies.com







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