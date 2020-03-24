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来源 嘉华国际集团有限公司 嘉华国际公布2019年全年业绩 核心盈利按年升5%至31.6亿港元 未入账合约销售总额过百亿 为未来盈利奠定坚实基础

香港, 2020年3月24日 - (亚太商讯) - 嘉华国际集团有限公司（简称「嘉华国际」或「集团」）（股份代号：00173）今天公布其截至2019年12月31日止年度之全年业绩。



于回顾年内，嘉华国际秉持「品精质优」的宗旨，以稳健的策略推售优质项目，销售成绩理想。主要入账项目包括香港的嘉汇、上海的嘉御庭三期—璈峰与嘉涛湾、南京的嘉誉山及广州的嘉汇城。截至2019年12月31日，集团未入账合约销售总额达108亿港元，预期于2020年或2021年内入账，为未来盈利奠下坚稳基础。虽然市场于年内较为波动，2019年度核心盈利达31.6亿港元，按年上升5%。由于在2019年较少投资物业落成或转为出租，投资物业重估收益较2018年减少，以致股东应占溢利减少至31.5亿港元。董事会建议派发末期股息每股14港仙，全年共派息每股20港仙，持续为股东带来稳定回报。



嘉华国际主席吕志和博士表示：「过去一年，环球及香港复杂多变的政经环境，给香港经济带来不确定性及波动。嘉华国际继续以灵活发展策略，在香港及中国内地补充土地储备，为未来发展提供坚实的动力。」



发展项目适时推出

香港：启德嘉峯汇、九龙塘嘉林边道项目、长沙湾临海项目

集团于启德区的第二个项目嘉峯汇于去年底取得预售许可证，而首批单位经已开售。第二批单位亦已推出发售。另外，位于九龙传统豪宅地段的嘉林边道项目，建筑进度理想，预计于今年第二季落成，随后推出市场发售。而位于长沙湾的临海项目，第一期500多个单位正请申预售许可证。



国内：江门嘉华新都汇、嘉骏花园、苏州高新区项目及东莞茶山项目

江门嘉华新都汇由两幅连接江门东站的相连地块组成，工程正顺利进行，预计可于2020年推售。集团占50%的江门骏景湾项目嘉骏花园，首批单位已于今年1月推售。位于苏州高新区的42号地段住宅项目，工程亦进展顺利，预计可在今年下半年开售。至于2018年购入的东莞茶山地块，工程已于去年下半年展开。项目首批单位预计最快可在今年下半年推出市场。



集团会密切留意市场变化，推售其他已开盘项目，包括香港的嘉熙及嘉汇、上海的嘉御庭三期及嘉涛湾、东莞的星际湾等。



补充土地储备

凭着财务状况坚稳之优势，嘉华国际以稳健的策略，补充优质地块。集团以合资方式分别于香港投得三个住宅地块，包括港铁康城站第十一期项目，以及启德地区两个新项目。长三角方面，集团于去年独资投得位于上海长宁区之商业地块及苏州市相城区住宅地块。珠三角方面，嘉华国际亦以合资方式参与一个位于江门的发展项目。全年新增六个项目合共约18万平方米的应占总楼面面积。集团现时在香港加上内地的土地储备大约有160万平方米的应占总楼面面积，可作发展物业之用。



稳健投资性物业组合

嘉华国际继续扩大经常性收入物业组合，以加强经常性租金收入及现金流。截至2019年底，集团的投资物业组合应占总楼面面积增至约28万平方米。回顾年内，租金（包括酒店）收入约6.95亿港元，按年上升7%。



商业设施方面，上海嘉华中心去年全年出租率平均为95%，香港特色零售餐饮物业J SENSES于12月底出租率达100%。上海静安区苏河湾的全新写字楼项目—盈凯文创广场，总楼面面积约2万平方米，刚于去年12月竣工，预期于今年第二季开始可交付使用。但受到2019冠状病毒病影响，部份租约的落实时间将稍为延缓。而去年购入，位于上海长宁区武夷路的商业地块，将打造成一个具特色的商业及写字楼综合体。



酒店及服务式公寓方面，上海尚臻静安及徐汇服务式公寓的出租率维持于高水平，平均超过九成。而广州花都皇冠假日酒店于回顾年内的出租率和房价保持平稳。



维持稳健财政实力

嘉华国际财务状况保持良好。于2019年12月31日，负债比率为37%。 于2020年3月，集团成功以有利的融资条款，与多间银行签署40亿港元之四年期俱乐部贷款。该笔贷款不但扩大集团可动用资金及节省利息支出，更进一步延长集团借贷的整体还款期限，加强集团的财务灵活性及融资实力。



吕博士总结：「纵使经营环境充满挑战，嘉华国际对本地及内地楼市需求仍感审慎乐观。我们扎根香港数十载，见证多次难关，最终能一一跨过。凭着「实事求是」的精神，稳健的财力，多年的经验，深信集团今次亦能克服挑战，把握疲软市场中的机遇，继续稳步拓展业务。在此，我期望疫情尽快过去，并祝愿各位市民安好。」



关于嘉华国际集团有限公司(股份代号：00173)

嘉华国际集团有限公司于1987年在香港上市，是嘉华集团旗下之房地产业务旗舰。作为大型综合房地产发展商及投资者，嘉华国际以香港、长三角及珠三角地区为策略据点，开发物业涵盖精品住宅、甲级商厦、特色商铺、酒店及服务式公寓; 旗下的嘉英物业以先进的管理理念和国际高端精品酒店的营运模式，为主流及高端住宅、商业设施、写字楼和房地产综合体提供专业及优质的管理服务。嘉华国际凭其敏锐的市场触觉、灵活进取的发展策略以及雄厚的财政实力，在中国主要城市拥有优质土地储备，为未来发展奠下稳固基础。



嘉华国际为恒生综合中型股指数成份股、恒生可持续发展企业基准指数成份股、MSCI明晟香港小型股指数成份股及恒生沪深港通大湾区综合指数成份股，亦为「沪港通」及「深港通」计划内合资格交易股票。截至2019年12月31日，嘉华国际持有银河娱乐集团有限公司(股份代号：00027)约3.75%权益。



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