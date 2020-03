Tuesday, 24 March 2020, 08:26 HKT/SGT Share: 浦江国际去年赚近2亿 同比增长25.4%

香港, 2020年3月24日 - (亚太商讯) - 2019年中国经济GDP增长虽然受到外围诸多因素影响,但从近期港股上市公司的全年业绩发布来看,不少企业都在逆境中取得佳绩。其中,在市场中较为低调的浦江国际(2060),去年依托「十三五规划」带来的有利市场环境,紧抓中国及海外基础设施建设行业的增长机会,稳步提升公司盈利能力,实现了整体业务稳定高质增长。



截至2019年12月31日,公司总收益为18.12亿元(人民币,下同),较去年增加31%,主要原因来自于年内公司缆索业务的销售大幅增加70.3%。同时,由于缆索业务的毛利水平较高,拉动毛利同比显著增长39.7%至4.56亿元,而在撇除一次性上市费用及以股权结算以股份为基础的支出后的经调整溢利为1.94亿元,同比稳健增长25.4%;公司拥有人应占经调整溢利达约人民币1.60亿元,同比大幅增长30.7%。



浦江国际的业务主要分为缆索业务和预应力材料业务,后者的销售收入虽然高于前者,但正如前述,由于缆索业务的毛利率较高,令公司的整体盈利能力得以提升。2019年,公司整体业务的毛利率达25.2%,同比扩大1.6个百分点。据公司业绩公告显示,未来仍会以缆索业务为重心,致力拓展这方面的业务。



大型基建项目支持 未来增长前景佳

缆索业务去年产生的收益按年增长70.3%至约8.84亿元,主要由于多个合约价值较高的索股项目(例如土耳其恰纳卡菜1915大桥、虎跳峡金沙江大桥及涛源金沙江大桥) 销售额增加194.2%及桥梁缆索项目的数目增加。



与此同时,公司去年通过成功研发用于索股生产的锌镁合金,成功获得有关生产深中通道伶仃洋大桥及贵州峰林特大桥索股合约总值人民币4亿元的销售合约。目前,公司的在手订单不少。2019年,浦江国际合共获得总值约10亿元的83项新合约。截至2020年3月23日,公司正在进行中的项目达40个,未完成合约量约12.49亿元。随着手头正在进行项目的开展,包括深中通道伶仃洋大桥、中国瓯江北口大桥及土耳其恰纳卡菜1915大桥,公司预计缆索业务的收益将于2020年继续增长。



由于预应力材料和缆索业务具有一定的联动作用,相信两项业务的增长可期,但由于缆索业务具有较高的获利能力,料浦江国际的业务毛利率可进一步上升,特别是原材料价格近期大幅下降,可为公司的盈利能力带来不少提振作用。



预应力材料业务利润水平提升

至于预应力材料业务,去年收益按年轻微增加7.4%至约9.29亿元,主要由于稀土涂镀预应力产品及镀锌预应力产品的销售额增加,部分被光面预应力产品减少所抵消。然而,由于预应力材料可应用于高速公路及高铁轨枕。随着大型基建陆续动工,业务前景亦佳。



去年底,国家发改委出台高达2,700亿元的大型基建投资措施,主要针对交通及铁路建设,因此,浦江国际可望受惠。由于公司业务与中国的基础设施投资紧密相关,集团展望这些政府政策将为集团带来大量机会。2020年,公司将继续扩大缆索业务及镀锌预应力产品的销售。随着江西省九江的新生产设施建设工程预计于2020年竣工,公司业务规模可望进一步增长。



最后值得一提的是,于2019年8月,公司订立买卖协议以收购上海普实医疗器械科技有限公司的26%股权。上海普实主要从事开发医疗设备技术以及生产及销售医疗设备,专注于心脏相关疾病,其产品以PushMed®商标营销及出售。集团对上海普实的前景持乐观态度,且认为收购上海普实为一项有吸引力的投资,将为集团带来令人满意的回报。







