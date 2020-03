Monday, 23 March 2020, 08:53 HKT/SGT Share: 天工国际公布二零一九年年度业绩 四大核心业务稳健增长,盈利能力提升带动股权持有人应占纯利大幅增长

香港, 2020年3月23日 - (亚太商讯) - 国际领先的高端新材料生产商——天工国际有限公司(「天工国际」或「本集团」,股票编号:0826.HK)今日欣然宣布本集团截至二零一九年十二月三十一日止全年业绩。



财务摘要

- 营业额较上年增长6.9%至人民币53.70亿元;

- 毛利较上年增加17.9%至人民币10.20亿元;

- 股权持有人应占纯利同比增加52.7%至人民币3.95亿元。



二零一九年是本集团实现增长的一年。总营业额由2018年同期的人民币50.22亿元增加6.9%至人民币53.70亿元,毛利则上升17.9%至人民币10.20亿元(2018年同期:人民币8.65亿元)。本公司股权持有人应占纯利按年上升52.7%至人民币3.95亿元(2018年同期:人民币2.59亿元),主要得益于本集团始终致力于创新研发使旗下四个主要分部的生产成本下降,继而令毛利率较高的高端产品比例有所提升;同时集团积极开发各种销售渠道以提升直接销售的比例,当中显示盈利能力有所提升。



天工国际主席朱小坤先生表示:「二零一九年十月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,高性能工模具钢,高纯度、高质量合金粉末被列入国家鼓励类产品,特钢的重点产业地位进一步突显。在中国制造业转型升级、加速高质量发展的大背景下,本集团凭借转型高端产品市场的发展战略以及多元化产品的核心竞争力,在世界权威钢铁与金属市场研究(Steel and Metals Market Research) 最新报告的世界工模具钢企业排名中前进一位,跃居第二。同时,本集团高速工具钢产品年产能已连续14年稳居世界首位,连续21年位居中国第一。此外,本集团积极布局海外产能,于泰国设立首个海外高度自动化切削工具工厂,预计于二零二零年九月正式建成投产,届时本集团产能以及生产效率都将得到提高。本集团亦不断拓展海外市场,陆续于多个国家和地区设立了合营或联营销售公司。本集团在海外设立的首家自营销售子公司-TG Special Steel Co., Ltd.,已于二零一九年正式成立。在本集团全球产销一体化的带动下,本集团进一步扩大市场规模,减小贸易摩擦带来的不确定性影响。」



四大核心业务齐增长

模具钢业务仍是集团的主要收入来源,占总营业额的41.3%。由于国内及海外市场需求强劲,模具钢分部的营业额增加约5.6%至人民币22.15亿元,去年同期为人民币20.98亿元。虽然本集团用作原材料的稀有金属的平均成本略有下降,本集团同步下调其模具钢售价,使平均售价较二零一八年下降7.5%,但模具钢整体销量因本集团产品知名度提高而增加14.1%。国内市场受惠于客户对本集团产品质量高度认可及信赖,国内营业额急升14.3%,销量大幅增加26.1%。海外市场相对稳定,出口销量增加2.5%。



高速钢总销量较上年保持不变,平均售价小幅增长1.2%,致使本集团的高速钢营业额较去年同期的人民币7.82亿元上升1.2%至人民币7.91亿元。于国内市场,由于本集团将重心由低合金高速钢产品转向高合金高速钢产品,国内销量减少4.2%,而平均售价则上升1.5%,整体国内营业额下跌2.7%。海外市场,本集团产品获接纳水平不断提高,因此出口销量录得上升13.7%。海外市场客户青睐含稀有金属量较高的高速钢产品,而二零一九年钨(专门用于生产高速钢的稀有金属之一)的价格下跌,故出口销售的平均售价下降3.9%。在共同影响下,出口营业额增加9.2%。



切削工具方面,营业额增长约13.1%至人民币6.57亿元,去年同期为人民币5.81亿元。二零一八年起,本集团改变政策以避免与国内低端市场上的其他小型生产公司发生不必要的价格战。二零一九年,本集团继续集中精力于市场环境竞争较小的国内及海外中高端产品市场,故而导致整体销量下跌,但同时平均售价有所提高。其中,国内市场销量减少20.1%,而产品平均售价上升30.5%,营业额增加4.2%。而出口业务表现超越国内业务。随着海外客户对质量的认可及信赖程度得到提高,主要从事为外国知名品牌提供切削工具OEM生产的其中一名主要竞争对手的订单被本集团大量接收。故此,即使营销政策有变,出口销量仅减少10.3%,随着平均售价显著上升32.1%,出口营业额增加18.4%。



钛合金方面,营业额大幅增长31.2%至人民币3.22亿元,去年同期为人民币2.45亿元。2019年严格环境规定刺激化学品行业对钛管及容器的需求,同时二零一九年成功拓展新客户,钛合金销量整体增长16.2%。由于主要原材料钛海绵的价格上涨,钛合金产品的平均售价亦上升13.0%。



未来展望

展望2020年,面对短期内可能承受的新冠病毒及国际贸易局势的双重压力,天工国际凭借灵活的产业链及管理模式尽可能将负面影响减到最小。同时,天工国际将继续拓展高端新材料市场,积极寻求海外并购机会。营销策略方面,集团持续增强直销渠道,降低对经销商的依赖,以期为客户提供更好的产品和服务。产品发展策略方面,天工国际全力发展粉末冶金项目,打入高端产品市场,满足航空工业及3D打印等高规格需求。



对于集团未来集团发展,朱小坤先生总结道:「中国制造业正处于由中低端向高端转型的重要时期,特钢需求量大,疫情消退后政府逆周期调节力度有望加大,特钢行业发展前景依然可期。虽然海外市场贸易战形势紧张,集团因产品质量优良,客户需求依旧保持稳定增长,我们相信这样的优势将可持续。天工目标成为引领世界新材料产业发展的一流企业,为中国制造业向高端化转型升级助力。」



关于天工国际有限公司

天工国际有限公司(「天工国际」或「集团」,股份代号:0826.HK)位于中国江苏省镇江市,是全球最大的高速钢制造商及世界领先的模具钢及切削工具制造商之一,中国第三大钛合金生产商。工模具钢属特钢的一种,广泛应用于国内外不同的工业,如机械及设备制造、汽车制造、铁路及石油化学等。切削工具及钛合金的应用范畴亦十分广泛,包括航空、汽车、机械、电子及化工等行业。







