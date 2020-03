Friday, 20 March 2020, 22:57 HKT/SGT Share:

来源 盛业资本有限公司 盛业资本公布转往主板上市后首份全年业绩 纯利攀升39.3%至人民币295.1百万元

保理及其他服务的收入大幅上升29.0%至人民币606.7百万元



香港, 2020年3月20日 - (亚太商讯) - 盛业资本有限公司(「盛业资本」或「集团」;股份代号:6069)主要为从事中国能源、建筑及医疗行业提供应收账款融资及其他有关解决方案,并以数据驱动的专业企业金融服务供应商,在二零一九年十月二十四日于香港联合交易所有限公司(「港交所」)由GEM转往主板上市后,今天公布集团截至二零一九年十二月三十一日止年度之首份经审核综合全年业绩(「二零一九财年」)。



集团于二零一九财年录得令人欣喜的业绩。保理及其他服务收入增加约29.0%至约人民币606.7百万元(二零一八财年:人民币470.4百万元),主要由于银行及其他借款支持保理业务扩展所致。除税前溢利增加22.6%至人民币362.5百万元(二零一八财年:人民币295.7百万元),除税后溢利亦上升39.3%至人民币295.1百万元(二零一八财年:人民币211.9百万元)。每股基本盈利为人民币32仙(二零一八财年:人民币26仙)。



集团于二零一九财年的收入上升约30.2%至人民币450.4百万元(二零一八财年:人民币345.9百万元)。此外,集团透过提供担保服务、信息科技服务、咨询服务及其他服务(主要包括无融资的应收账款管理服务)产生费用收入。为改善现金流量及管理其保理应收账款组合,集团于二零一九财年出售其保理资产权利,令收入增加约25.5%至人民币156.2百万元(二零一八财年:人民币124.5百万元),为保理业务提供资金支持。



为与股东分享集团的成果,董事建议分派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股5.3港仙(截至二零一八年十二月三十一日止年度:每股普通股4港仙)。



业务回顾

盛业资本致力透过信息科技的创新应用重塑传统供应链金融模式。受惠于专业及全面的风险管理机制,集团以自主研发的「盛易通」在线保理系统为中小微企业提供便捷、高效、安全且低成本的优质供应链金融服务及信息科技服务。截至二零一九年十二月,集团向中小微企业提供应收账款金融服务超过人民币340亿元,而集团管理的应收账款合共超过人民币700亿元。



集团的专业信息科技服务获得广泛认同。于二零一九年,集团与中国四大国企银行之一的银行及一家市级商业银行合作成立人民币10.4亿元的贷款融资平台,有助集团向银行推广经过专业风险控制系统验证的优质资产,并促使中小微企业获得高效融资。透过与核心行业的领先企业实现了系统对接、大数据共享等领域的深度合作,进一步增加集团的行业知识及专业风险控制能力。



此外,集团旗下的盛业信息科技服务有限公司(「盛业科技」)获得中国国家评定的高新技术企业认证,而在盛业科技的支持下,盛业资本参与发行的资产证券化项目累计获批的规模已经超过人民币310亿元。同时,集团更获得国际领先信用保险服务商的人民币10亿元信用保险服务,这反映集团基本资产的质量已得到认可,让盛业资本获得更多机会在区内开拓多元化资金渠道。



于二零一九年十月二十四日,集团成功于港交所由GEM转往主板上市。作为中国第一家于港交所主板上市的商业保理企业,基于投资者对「盛本」品牌的认知度及认受性有所提高,盛业资本现已准备就绪把握未来商机。



展望

继于二零一八年被纳入MSCI全球小型股指数—中国指数及于港交所转往主板上市后,集团的市场关注度及投资者的认可度再度提升。集团于近日再下一城,获纳入恒生综合指数及深港通,使集团的业务发展获得资本市场更有力的支持。



展望未来,面对疫情,全球经济面临新的风险与挑战。在此期间,数字化技术发挥了前所未有的价值,成为了对抗疫情的重要力量。这意味着积极采用数字技术的企业将迎来新的发展机遇。随着国内疫情的逐渐稳定,产业和经济的复苏,以及全国各省一系列万亿级别重点基建投资计划相继推出,盛业资本所专注的核心行业板块将更具发展潜力。



在利好政策的支持下,包括中国银行保险监督管理委员会于二零一九年十月公布的首份类金融监管文件《关于加强商业保理企业监督管理的通知(银保监办发[2019]205号)》,旨在进一步加强商业保理行业的规范和监督管理、严格把控行业准入标准的同时,亦鼓励各地方政府通过推出优惠政策等措施支持商业保理企业的发展。这将为合规经营、基础扎实的盛业资本带来更多机会。



未来,集团将继续专注于行业经验的积累,持续推进科技创新,建立更专业和完善的风险控制机制及行业生态系统。透过积极发挥自身优势,集团会为客户提供更优质的供应链金融及信息科技服务,亦为协助实体经济应对疫情的挑战作出贡献。



关盛业资本有限公司(股份代号:6069)

盛业资本有限公司(「盛业资本」;股份代号:6069)是一家以数据驱动的供应链金融服务企业,也是一家受中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构。作为中国第一家于港交所主板上市的商业保理企业,集团接连获纳入为多个国际权威指数如MSCI全球小型股指数、恒生综合指数成份股及深港通,进一步提高集团在国际市场上的地位。



盛业资本致力透过信息科技的创新应用重塑传统供应链金融模式。受惠于专业及全面的风险管理机制,集团以自主研发的「盛易通」在线保理系统为中小微企业提供便捷、高效、安全且低成本的优质供应链金融服务及信息科技服务。







