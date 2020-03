Friday, 20 March 2020, 09:22 HKT/SGT Share: 中国智能与Stella McCartney签订特许经营权协议 成为其成衣产品及童装产品的中国区特许经营商

香港, 2020年3月20日 - (亚太商讯) - 中国智能集团控股有限公司(股份代号:395)(「中国智能」或「集团」)宣布与STELLA MCCARTNEY LIMITED(「SMC」)、STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL及STELLA MCCARTNEY KIDS ITALIA SRL签订特许经营权协议。







有关协议授权集团有权销售 (i) SMC的主线成衣产品系列,包括时装及配饰;以及(ii) SMC的主线童装产品系列,包括童装及配饰。集团将透过其营运的指定网上销售平台销售该两个系列予中国内地消费者,为期三年,由2020年1月1日起至2022年12月31日。



上述协议缔造双赢局面。对中国智能来说,是次合作不单可丰富品牌产品组合,更可提升其电商平台的网上多品牌购物体验。该等特许经营权充分完善集团的策略业务发展。对该英国奢侈品牌来说,合作将释放中国网上奢侈品市场的更多潜力。预测中国占全球奢侈品市场的份额将由2018年的33%(消费者花费1,220亿美元于高端商品上)增至2025年的41%(预计消费者花费1,730亿美元至1,810亿美元),即复合年增长率介乎5%至6% 之间。



中国智能首席执行官何致坚先生表示:「我们很高兴成为Stella McCartney在中国的特许经营商,证明我们于提供电子商务解决方案方面,具有卓越往绩记录及良好声誉,是值得信赖的伙伴,更重要是为我们未来与更多国际知名品牌及伙伴合作铺路。」



展望未来,中国智能将继续寻求与更多电商平台、不同的供货商以至领先品牌携手合作,以改善产品曝光率和供应链,并加强盈利能力。集团亦会物色长远能为股东创造价值的其他策略投资和商机。



Stella McCartney为奢侈生活品牌,是设计师以她的名字在2001年推出。品牌现时拥有女士及男士成衣、手袋、鞋和儿童系列,同时亦以特许授权协议发展眼镜、内衣、泳衣和香水系列,并与adidas长期合作。



品牌的系列现时在100多个国家以批发形式分销,并透过伦敦、纽约、洛杉矶、巴黎、米兰、东京、香港、上海及北京等53间独立店铺出售。Stella McCartney自2004年起透过精选的奢侈批发零售商在中国分销。于2012年,此英国奢侈品牌进军中国,在上海开设首间专门店。



有关中国智能集团控股有限公司﹝股份代号:395﹞

中国智能集团控股有限公司﹝股份代号:395﹞﹝「公司」﹞为投资控股公司,透过附属公司提供 (i) O2O 解决方案分部的软件销售及O2O咨询服务,(ii) 综合电子推广解决方案分部的电子商务平台及相关解决方案,及 (iii) 电子商务解决方案分部的营销策略及电子商务平台在线店铺营运管理。







