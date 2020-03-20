Friday, 20 March 2020, 06:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical 澳大利亚CRO, Avance Clinical公司在COVID-19疫苗和临床试验治疗方案方面具有得天独厚的优势

澳大利亚阿德莱德, 2020年3月20日 - (亚太商讯) - 澳大利亚CRO Avance Clinical今天表示，澳大利亚快速的监管审批环境，关键意见领袖的专业知识和高质量的临床研究中心，以及颇具吸引力的40%的政府临床试验支出退税，所有这一切都意味着Avance具有得天独厚的优势，能够使紧迫的COVID-19试验速见成效。







Avance Clinical在CRO领域拥有20年的经验，并在过去5年中一直在进行疫苗和传染病试验。Avance显然是针对COVID-19试验的首选CRO。



Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen表示：“重要的是，澳大利亚政府提供了超过40％的研发现金退税，再加上当前汇率颇具吸引力。这使得澳大利亚成为进行临床试验最划算的地区之一。”



澳大利亚一向以卓越的科研实力，先进的医疗保健水平以及在临床试验竞争较少的环境中拥有更多招募病人的机会而著称，这进一步巩固了其作为当前COVID-19试验地点的优势。



Avance的首席战略官Ben Edwards表示：“我们公司在该领域的专业技术和知识深度使我们成为任何寻求研发COVID-19疗法的生物技术公司的首选CRO。”



“另外值得特别强调的一点是，根据目前的趋势，澳大利亚可能是受COVID-19影响最小的国家之一。”



我们预计，在整个世界适应COVID-19疫情的这段时间内，这一点可以使其对临床试验活动的干扰降到最低。”



Lungershausen女士表示，总体而言，我们预计公司目前管理的所有治疗适应症项目的进展和时间表都不会受到重大干扰。她说：“我们团队与远程客户和临床服务提供商合作的经验以及我们的虚拟通信系统和流程使我们在保持当前项目发展势头方面处于明显优势。”



“我们的团队对项目的远程通信和管理已经是驾轻就熟了，” Edwards先生说。



澳大利亚的临床研究机构已经对COVID-19流行病所带来的挑战做出了响应，实施了多项旨在保护患者和公众利益的措施和制度，同时还力求最大程度地减少对临床研究活动的干扰。



Avance临床运营团队与试验地点不间断地沟通，接收有关程序不断更新变化的最新信息，并有效管理与Avance所辖项目有关的活动。



“Avance Clinical拥有一系列可用的工具对中心和客户提供支援，在这一颇具挑战性的时期成功完成他们的试验。这些都将被仔细管理，以确保研究的合规性，” Lungershausen女士说。



想了解更多关于在澳大利亚开展您下一项研究的优势，请联系我们：

https://www.avancecro.com/contact-us/



关于 Avance Clinical



Avance Clinical拥有20多年的从业经验，目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识，促进高质量的药物开发，以追求更健康的世界。



AvanceClinical凭借其经验丰富的团队，致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张，这些专家也表现出对所选领域的高度热情。



Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务，包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。其他好处还包括：



- 在澳大利亚各地使用独立的一期设施，包括医院内部设立的重症护理中心

- 致力于临床研究的专业研究人员

- 拥有世界级基础设施和专门临床试验中心的大型医院

- 缩短临床试验的启动时间



媒体联络:

Media@AvanceCRO.com

Chris Thompson



Mar 20, 2020 06:00 HKT/SGT

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