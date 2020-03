Thursday, 19 March 2020, 20:32 HKT/SGT Share:

来源 中国光大控股有限公司 新战略指引新方向,光大控股公布2019年全年业绩 基金管理规模逆势增长至港币1,570亿元,创历史新高

香港, 2020年3月19日 - (亚太商讯) - 中国光大控股有限公司(「光大控股」,股份代号:165.HK)公布截至2019年12月31日止之全年业绩。



-制定并发布全新「一四三」战略,向「全球领先的跨境资产管理公司」目标全面转型

-旗下基金新增募资规模约港币203亿元,位列同类中资机构前茅

-旗下基金的资产管理总规模达约港币1,570亿元,创历史新高,同比增长9%

-发挥跨境优势,旗下基金管理的非人民币资产占比增至26%

-已赚取管理费收入增长7%达港币8.95亿元,稳定性收入在收入总额占比进一步提升

-维持稳定的派息比率36.2%,全年派息每股港币0.48元



面对2019年充满挑战的宏观经济和私募股权行业形势,光大控股应时而变,迅速推动战略转型,各项举措迅速落地。全年旗下基金管理总规模达约港币1,570亿元,较2018年底增长9%,创历史新高,管理基金数量为69只,投后管理项目188个。



在2019年开年相对复杂的外部环境下,光大控股的经营业绩受到了一定冲击,下半年公司坚持问题导向,推动了向资产管理公司的战略转型,抵御住了外部环境的冲击和行业进一步下行的影响。2019年,光大控股的收入总额为港币55.19亿元,较去年同期上升2%。全年实现股东应占盈利为港币22.37亿元,较去年同期下跌28%。已赚取管理费收入达港币8.95亿元,较去年增长7%。为回馈股东支持,董事会宣派2019年末期股息为每股港币0.23元,连同已付的中期股息每股港币0.25元,全年股息为每股港币0.48元,派息比率同比上升0.4个百分点达36.2%。



2019年全年业务重点



新战略指引新方向2019年,光大控股制定并发布了全新的「一四三」战略方案,向「全球领先的跨境资产管理公司」目标全面转型。自新战略发布以来,光大控股发展方向更加清晰,各项举措迅速落地,财务指标逐步企稳,为未来蓄力上行奠定了良好基础。年内,光大控股取得战略进位,首次入选世界私募股权机构百强(由国际权威机构PEI 300评选)。



基金管理业务逆势增长年内,光大控股旗下基金的资产管理总规模达约港币1,570亿元,创历史新高。全年总新增募资规模约港币203亿元,净新增资产管理规模约港币135亿元,在行业整体低迷、中国募资规模超百亿机构屈指可数的大环境下实现逆势增长。基金管理业务发挥跨境优势,管理的非人民币资产增长至港币402亿元等值,占比近26%。



年内,光大控股母基金顺利设立广州、苏州、泰州等新基金,新增规模人民币35亿元,加强与地方政府的区域经济合作,为地方经济转型升级作出贡献。截至2019年底,光大控股母基金共管理7只基金,管理总规模超过人民币206亿元。



在业务拓展方面,母基金在华东、华南和华中基本完成布局,同时也积极拓展海外业务。此外,母基金在募、投、管、退四个环节亦积极地与光大银行、光大证券开展了联动工作,有力地促进了与光大集团旗下企业的良性互动和协同发展。



四大战略平台长足发展,战略进位持续推进在新战略指引下,光大控股围绕已经孵化和培育出的龙头企业,深耕相关产业链上下游,进一步推进产业投资和资产管理的良性互动。旗下四大战略性产业平台中飞租赁、光大嘉宝/光大安石、光大养老、特斯联,或保持行业领先地位,或取得突破性发展。



中飞租赁取得首张飞机拆解许可证、向全产业链持续迈进。2019年光大控股增加对中飞租赁的持股至35.67%,应占中飞租赁的利润达到港币3.19亿元,较去年同期上升15%。凭借机队及飞机订单价值,中飞租赁位列世界前十大飞机租赁商。



光大控股持有光大嘉宝29.17%股权,光大嘉宝旗下光大安石发行两期REITs、获资本市场认可,连续5年蝉联「中国房地产基金综合能力TOP10」榜首。



光大养老引入光大金控、光大永明保险、光大实业等新股东,打造中国养老标杆企业。截至2019年末,光大养老已进入全国24个核心城市,管理各类养老机构近80家,管理床位数达到逾2.1万张,在中国养老行业位列前5名。



特斯联在2019年完成了由光大控股领投、京东等知名机构跟投的C轮融资。截至2019年底,特斯联累计获得专利720项,其中发明专利417项,同时,特斯联亦是首批通过「等保2.0」标准测评的物联网企业。



积极承担央企责任,彰显资产管理专业投资能力2019年光大控股发挥金融机构专业能力,加强与中国各地方政府及机构的区域经济合作,围绕各地方产业发展设立了泰州光控大健康产业基金、广州光控穗港澳青年创业母基金等专业基金,致力于实现地方经济发展和投资人收益的「双赢」。



面对2020年新年伊始的新冠肺炎疫情,光大控股主动担当、积极作为,充分践行央企社会责任。迅速地在湖北推进建设东湖光控科金创新基金和中交光谷一带一路产业基金,助力武汉地区的疫情防控和经济社会发展。



同时,光大控股进一步响应国家号召,践行绿色发展的新理念。推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融。其中光大一带一路绿色股权投资基金、 「空中一带一路」基金已蓄势待发。



策略与展望



2020年,全球经济预计将继续在不确定性中前行。一方面,新一轮科技革命与产业升级正加快重塑世界经济;另一方面,大国博弈、地缘政治亦处于不断的角逐和再均衡的过程中。新年伊始,新型冠状病毒疫情使全球经济增长的不确定性有所提升,但逆周期政策加码和新一轮对外开放等政策,加之企业盈利的周期性改善等的共同作用,预计将为经济带来支撑。



危中有机,光大控股将力争把握全球投资的结构性机遇,稳中求进,持续推进和深化战略转型,提高经营业绩,积极化解风险,力争为投资者带来更好的业绩回报。具体而言,光大控股将:



一、发挥优势,扩大募资 光大控股将继续发挥中资头部资产管理机构的品牌优势,巩固和加强募资,持续扩大旗下基金的资产管理规模。



二、深耕产业,扎实投资 光大控股将继续围绕已经孵化和培育出的龙头企业,深耕相关领域及产业链上下游,构建生态圈,进一步推进产业投资和资产管理的互动。同时,光大控股将围绕高端制造、硬科技、食品饮料、医疗健康等光大控股具有突出资产管理能力的行业,加大培育,推动旗下富有潜力的被投项目发展为行业领先的龙头企业。



三、跨境布局,内引外联 光大控股将进一步扩大跨境业务,通过拓展海外业务、收购海外公司或在当地设立合资资管公司等方式加强海外布局。同时围绕「一带一路」主题,在基础设施、高新技术等领域,继续「走出去」与「引进来」。



四、排除风险,稳健经营 面对经济下行周期中私募股权、房地产等行业风险集中暴露的可能性,光大控股将积极应对,稳健处理,稳妥化解风险。



光大控股执行董事兼首席执行官赵威先生表示:「2019年,是光大控股的战略转型元年。2020年,光大控股将继续坚定不移地推动和深化战略转型,把握『转型发展、稳中求进』的工作主线,打造另类资产管理体系和竞争优势,努力成为全球领先的跨境资产管理公司。光大控股将立足中国,展望世界,放眼未来,为投资者提供最佳回报,为企业创造最大价值,为股东带来最稳定增长,与所有合作伙伴一同『行稳致远、进而有为』!」



截至2019年12月31日止之全年业绩公告,可于本集团官方网址 www.everbright.com 中查阅





