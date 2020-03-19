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来源 日清食品有限公司 日清食品公布2019年全年业绩，成绩亮丽 纯利跃升22.2%，盈利能力提高；中国业务连续两年录得双位数字的收入增长

香港, 2020年3月19日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份编号：1475），今天公布2019年12月31日止之全年业绩。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生



集团收入按年增加3.0%至3,087.8百万港元（2018年：2,998.8百万港元），主要由受惠于年内集团在中国的优质方便面销量的有机增长及地理覆盖范围之扩张。集团的EBITDA水平按年增长11.7%至455.4百万港元（2018年：407.7百万港元），年内EBITDA利润率为14.7%（2018年：13.6 %）。



本公司拥有人应占溢利增加22.2%至251.0百万港元（2018 年：205.4百万港元），相当于年内纯利率8.1%（2018 年：6.9%）。由于生产效率的提升及本地化计划有所改善，集团于本年度的盈利能力显著提升。



每股基本盈利为23.36港仙（2018年：19.13港仙）。董事会已议决宣派末期股息每股11.7港仙（2018年：9.5港仙），相当于本年度派息率50.1%（2018 年：49.7%）。



香港业务

香港业务收入录得1,299.8百万港元（2018年：1,323.6百万港元），主要由于香港捷菱有限公司（「MCMS」）的产品组合变动导致收入减少，惟被核心方便面业务收入的正增长所抵销，尤其是下半年度在2019年7月价格调整后。集团于2019年的分部盈利录得100.0百万港元（2018年：114.1百万港元），主要受到行政开支大幅增加所致。



年内，集团将继续提升其产品，为客户提供创新及更优质的产品。



作为香港方便面市场的领导者，集团的「合味道」及「合味道大杯」产品系列增加了西式风味系列，并取得理想的成果。此外，集团引进了著名的「日清拉王」品牌，为香港带来四款经典味道的碗面以提升顾客在家中享用餐厅质量方便面的体验。为了加强包装面的产品组合，集团透过经提升的拉面生产线生产「棒丁面」及「棒乌冬」。另外，集团亦推出了「日清冷冻拉面」及「日清冷冻乌冬」，以迎合喜欢在家烹调优质产品的客户。



在非方便面类别业务，集团开始于香港生产及销售香港制造的谷物麦片产品，该业务于报告期内的收入取得稳定增长。而「Kagome」品牌在2019年亦作出长足贡献，此乃归功于销售渠道的扩展。



中国业务

集团中国业务收入由1,675.3百万港元按年增长6.7%至1,788.0百万港元，主要由于优质方便面的消费持续增加。集团连续两年维持双位数的收入增长速度（人民币计）。集团的标志性品牌录得有机增长，并在主要运营地区扩大了销售，尤其在上海、浙江及江苏等的华东地区。中国业务的分部盈利按年上升43.0%至210.6百万港元（2018：147.2百万港元），主要受惠于销售额增加、严格控制生产成本，以及政府于2019年推出的提振措施所带来的好处。



为了进一步丰富「合味道」品牌资产及扩大其产品组合，集团利用在线平台与流行日本动画「刀剑神域」合作，推出了针对年轻人市场的联动产品及动画。另外，集团亦向注重健康的客户提供于「出前一丁」品牌旗下「棒丁面」。就非方便面类别而言，集团已于2019年第二季开始于中国生产及销售香港制造的谷物麦片产品。此外，自年初起，「Kagome」蔬果汁亦已引入到中国部分地区，成绩令人满意。



集团于2019与Grandview China Holdings Limited订立股权转让协议，收购珠海联智科技有限公司。集团拟投资约人民币180百万元于该地上建设新的生产厂房，用于生产包装材料。新生产厂房将使集团能更有效降低生产成本，并能与集团现有的生产设施及与控股股东产生协同效应。



展望

展望未来，尽管旅客人数下降及购买力将持续减弱，并为来年的营商环境带来更大压力，集团会继续确保小区的食物供应稳定。



就中国业务而言，自2020年1月起，新型冠状病毒爆发对大部分旅游、娱乐及零售行业构成下行压力。中国的经济增长或因工业生产暂停及中美贸易纠纷而受到严重拖累。尽管如此，凭借消费升级至优质方便面市场及「日清品牌」（尤其「合味道」）的吸引力，集团将可进一步扩展至中国不同地区。



集团亦将继续以循序渐进的方式于中国扩张业务，以及提升品牌价值和维持优越定价策略。集团将会加倍努力，进一步将公司本地化，以便迅速应对瞬息百变的环境。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆表示：「集团继续于2019年取得出色的业绩表现并提高了盈利能力，这是在香港的持续社会动荡和整体经济状况受到中美贸易摩擦的影响下取得的成绩。这不但展现了集团及员工在应对众多挑战和瞬息万变的市场环境的实力和韧性，还足证我们的策略成效，即以优质产品开拓中国内地的分销管道和业务领域，同时提升香港的产品结构。」



安藤先生表示：「然而，集团于来年仍需面对不少挑战，包括香港经济于2019下半年步入技术性衰退，中国国内生产总值增长录得自1990年以来的最低增速，加上全球经济表现受到新型冠状病毒疫情的威胁等等。尽管如此，无论在任何情况下，集团仍会致力确保稳定及可靠地供应优质产品，因为我们视之为集团的企业社会责任。这正是我们作为「地球食品创造者」发挥作用的时候。因此，集团将继续投放资源发展人才及业务，以提升我们整体竞争力，并实现可持续的业务增长。」



详情请参阅刊于香港联合交易所网站上之全年业绩通告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0319/2020031900484_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集团」；股份编号：1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



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