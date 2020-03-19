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来源 网龙网络控股有限公司 网龙旗下Edmodo入选联合国教科文组织推荐远程教学平台

香港, 2020年3月19日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”,香港交易所股票代号：777）欣然宣布，在疫情对全球教育的影响下，网龙旗下全球线上教育平台Edmodo成为联合国教科文组织推荐的远程教学应用程序和平台之一。Edmodo现为全球最大最活跃的学习社区平台之一，拥有超过1亿注册用户，遍布超过190个国家和地区的40万所学校。











根据联合国教科文组织官网发布数据，全球85个国家已宣布或实施停课措施，7.77亿学生的学习受到影响。联合国教科文组织在官网更新了“远程学习解决方案”，鼓励通过远程教育平台进行在线授课，并附上推荐清单。其推荐的教育应用程序和平台皆具有广泛的覆盖，强大的用户基础及影响力，且大多数平台可免费试用，部分平台更支持多种语言。



在各中小学停课期间，网龙鼓励师生们通过Edmodo进行免费在线互动教学，做到“停课不停学”。Edmodo的多项功能使其受到广大师生群体的喜爱。首先，Edmodo的应用广泛覆盖课前备课、授课教学、课后学习及讨论等多个场境，多元功能包括分发功课、小测评分及观察学习进度、教学数据统计；加上操作界面如同平时使用的社交平台，十分容易理解及上手，方便老师及学生于一个平台上统一管理教学及自主学习。此外，Edmodo的互动性能强大，老师、学生及家长间可进行互相交流。老师和学生均可提出疑问及回答，又可分享阅读材料、共享有趣的视频及进行讨论，以激发学生们独立学习和思考的兴趣，由此提升师生间的双向互动。除了远程课堂教学，Edmodo也具备远程学生管理的功能，老师可在后台监测教学数据，更个性化地调整学习节奏；家长亦可了解学生的学习进度，于停课期间也可帮助学生跟上教学进度。



网龙此前更与Amazon Web Services(AWS)云端服务携手设立疫情期间应急服务，于香港地区停课期间为学校免费提供跨境云端服务，让老师轻松将教学影片上载并储存在云端。香港本地学生及跨境学童都可以浏览学习资源，老师可再通过Edmodo安排作业或学习任务给学生，协助学生在家中进行学习。



本次Edmodo入选联合国教科文组织推荐的远程教学平台之一，印证了其多年来深耕在线教育的成果，以及处理不同情况的能力。Edmodo新增用户数量于近期录得明显增长，其中意大利与西班牙新增用户及活跃用户数较去年同期大幅增加。网龙将继续凭借Edmodo于在线教育的强大实力为受疫情影响的国家和地区之用户提供远程教学。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线，91无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



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