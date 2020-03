Wednesday, 18 March 2020, 10:37 HKT/SGT Share: 创梦天地收购成功机率增加 未来协同效应巨大

香港, 2020年3月18日 - (亚太商讯) - 早前,创梦天地(1119.HK)宣布拟收购乐游科技控股(1089.HK)69.21%股权,惟有关是次收购事项的排他协议多次延长,引发市场疑问此笔交易或不能达成。但于3月12日,创梦天地就本次收购再次发出公告,并就有关排他协议做出了更新,从最新的公告来看,达成收购的成数越来越大。



新排他协议利好创梦天地 并购双方意愿强烈

对比早前的公告,新的排他协议有两个比较重要的内容:第一,之前的排他协议由创梦天地与乐游科技大股东签署,只对乐游科技大股东具备约束;而本次更新,加入了对乐游科技公司的约束,约束上市公司不能在排他期内进行其他的出售行为。因此,基本可以判断乐游科技除了出售予创梦天地外,不会出售予其他买方。第二,新的排他协议说明了该收购动作的排他期会在合理范围内自动延长,这样也大大增加了创梦天地成功收购的可能性和议价权。而万一乐游科技大股东有意将股份出售予其他潜在买家,则需向创梦天地支付5千万美元赔偿金额。所以,如果收购成功机会不大的话,乐游科技是不会用这些条款来限制大股东和上市公司。



除本次公告之外,还可以从多方面看到这次收购的成事机会大。例如被收购方乐游科技,在收购公告前,给员工发了期权,这表明除了大股东外,管理层和核心员工也成为收购的受益人,内部的利益更容易达成一致。同时,在收购事项披露后,乐游科技也终止了对大成天下的并购。通常这样行为表明,被收购方已经做好充分准备。加上创梦天地不久前也发行了可转债,看似为本次收购事项准备充裕资金。种种事项表明,双方对达成本次收购的意愿非常强烈,或已经进入细节讨论阶段,相信不会影响最终收购成功的结果。



涉腾讯游戏版图布局 完成后将有巨大协同效应

另外,不能忽视的是,多个市场消息指出,持有创梦天地18.59%股权的第二大股东腾讯,早于乐游科技寻求收购的早期阶段,就表明有兴趣对乐游科技进行收购,而当时乐游科技也是与多名独立投资者沟通了两个月之后,才从众多潜在投资者中看中创梦天地,签署了谅解备忘录,相信从中腾讯也有其战略部署。



若此次收购完成,未来不仅创梦天地,乃至腾讯的游戏版图都会得到极大扩充。乐游旗下的旗舰游戏产品《Warframe》(星际战甲)屡获殊荣,自2017年起,连续三年位列PC游戏最大发行平台Steam的年度最畅销游戏白金榜,可以说《Warframe》是与《绝地求生》(吃鸡)同等级的游戏;并且乐游科技还拥有《无尽世界》这样高用户量的休闲类游戏,同时还有多款游戏已经获得指环王、变形金刚的IP授权,正在紧锣密鼓的开发阶段。而创梦天地则是手游界的巨头,是中国用户规模市场份额最大的手游发行平台,旗下的乐逗游戏先后成功推出《水果忍者》、《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《纪念碑谷》。借助创梦天地强大的手游基因,未来乐游的数个爆款游戏将可能登陆手机,带来更广泛的用户群以及更多的收入,创梦天地的未来价值值得期待。







