Wednesday, 18 March 2020, 10:00 HKT/SGT

来源 Azelis 阿泽雷斯以CSR优异表现连续第二次荣获EcoVadis金牌认证

新加坡 , 2020年3月18日 - (亚太商讯) - 领先的特种化学品和食品添加剂经销商阿泽雷斯宣布喜讯:其凭借企业社会责任(CSR)优异表现连续第二次荣获EcoVadis金牌认证。EcoVadis提供企业可持续性评级服务、情报和全球供应链协作绩效改善工具,在全世界备受信赖。CSR评估方法涵盖198个采购类别、155个国家和21个CSR指标。阿泽雷斯日前自豪地表示,EcoVadis金牌认证成为了阿泽雷斯加入“携手可持续发展”(TfS)倡议*(全球可持续性供应链倡议)的重要先决条件。



(credit: Azelis)



亮点和说明

- 阿泽雷斯凭借70分(满分100分)的评分,连续第二次荣获EcoVadis金牌认证,比上一次评分提高了2分。

- 在参与EcoVadis企业社会责任(CSR)评估的经销商中,阿泽雷斯位居前1%,并且在EcoVadis评估的所有类别的60000家供应商中位居前2%。

- 阿泽雷斯有志于成为推动可持续商业模式的变革催化剂,并树立业界基准,公司加入TfS倡议和联合国全球契约充分体现了这一点。



EcoVadis给出的总分(0-100)也反映了评估时阿泽雷斯在CSR方面的表现水平。金牌评级标准为总分达到66分至72分。阿泽雷斯获得了70分,比上一次评分提高了2分。EcoVadis对阿泽雷斯的以下四个方面进行了评估:环境,劳工和人权,商业道德和可持续采购。



集团安全、健康、环境与质量(SHEQ)及可持续发展总监Maria Almenar表示:

“2018年阿泽雷斯首次获得了EcoVadis金牌认证,也使我们一跃成为率先荣获此项殊荣的特种化学品经销商。如今连续第二次获得这一评级,表明了EcoVadis充分认可我们整个集团在各个运营地区严格履行企业社会责任高标准所付出的努力和决心。同时我们也坚信,企业社会责任和可持续创新将继续在我们的商业模式中发挥不可或缺的作用。”



阿泽雷斯首席执行官Hans JoachimMüller博士补充说:

“我们坚信,创新和可持续商业模式是与客户和供应商建立长期合作伙伴关系、为社会带来可观效益的必要条件。因此,我们参与EcoVadis评级并非是“有则更好”的非必要举措,而几乎可以说是委托人与创新服务供应商(如阿泽雷斯)之间建立独家合作关系的先决条件。这是一种新常态,一种负责任的全新商业经营方式。此外,我们加入TfS倡议和获得EcoVadis Gold评级不仅给公司员工带来了很大的动力和鼓舞,促使员工将履行企业社会责任作为一项重点任务,同时也激发了他们的自豪感和归属感。我要感谢所有参与实现这一目标的人,特别感谢Gerrit De Vos和Emanuele Ferrero为构建企业CSR计划的法律和人力资源支柱做出了突出贡献,还要特别感谢Maria Almenar一直满怀热情和坚定地带领我们实现CSR计划。”



阿泽雷斯于2017年在集团范围内推行CSR计划,该计划是根据ISO 26000等国际公认的倡议而制定的,比阿泽雷斯所依据的“责任关怀和负责任经销”计划又迈进了一步。阿泽雷斯于2017年签署联合国全球契约,于2020年2月加入了TfS倡议。阿泽雷斯建立了企业的四个CSR支柱:资源与环境,劳工与人权,公平商业惯例,以及可持续采购。公司会定期公布其将全球契约与企业指导原则接轨的进展。该计划还提及了公司对实现联合国10项可持续发展目标(SDG)的直接贡献。



联系信息

阿泽雷斯

Marina Kaptein

集团通信总监

电子邮箱: marina.kaptein@azelis.com



关于阿泽雷斯

阿泽雷斯是一家领先的特种化学品和食品添加剂经销商,业务遍布全球50多个国家,拥有近2200名员工。我们由行业、市场和技术专家组成雄厚的团队,致力于生命科学和工业化学品领域。我们为大约40,000多家客户提供了横向互补产品价值链,创造了21.5亿欧元/23.7亿美元的营业额(2019年)。



通过我们60个应用实验室的齐心协力,我们屡获殊荣的技术人员帮助客户开发配方。我们将全球影响力与当地关注点相结合,为当地客户提供可靠、综合的服务,并为客户提供有吸引力的商机。我们相信,我们的员工和合作伙伴一定会建立和培养牢固、诚挚的关系。



创意创造影响,配方成就创新。



www.azelis.com



Mar 18, 2020 10:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 化学, 食品, 健康与医药, 化妆品

