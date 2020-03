Tuesday, 17 March 2020, 18:21 HKT/SGT Share: 亚洲联合基建签订12.5亿港元三年期之定期贷款协议 稳健业务扎根香港 赢得银行界的长期信任及支持

香港, 2020年3月17日 - (亚太商讯) - 亚洲联合基建控股有限公司(「亚洲联合基建」或「集团」)(股份代号:00711)今天欣然宣布与5家银行签订12.5亿港元的定期贷款协议。部份贷款将用作重组集团的债务组合,而其余的贷款则拨作将来业务营运及发展之用。是次贷款将可降低集团的整体财务成本,加强其财务灵活性及融资实力。



为期三年的12.5亿港元贷款利率按香港银行同业拆息加1.65%年利率计算,贷款由香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、招商永隆银行、创兴银行有限公司及东亚银行有限公司负责安排。



亚洲联合基建主席彭一庭先生表示:「我们衷心感谢银行伙伴对亚洲联合基建的支持与信任。是次签订的贷款协议,展示银行对集团的稳健业务策略之信心。尽管营商环境仍然充满挑战如近期爆发的新冠肺炎等,但我们有信心多年来建立的业务根基将有助集团克服各种挑战。凭借集团的行业经验以及健康的财务状况,我们将继续积极推行既定的营商策略以把握市场机遇,提升股东价值及予以最佳的回报。」



亚洲联合基建控股有限公司 (股份代号: 00711.HK)

亚洲联合基建控股有限公司(「亚洲联合基建」),于香港交易所主板上市,股份代号为00711。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、以及非专营巴士服务。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商,凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力,使亚洲联合基建紧握合适发展机遇,以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。



