亚洲联合基建签订12.5亿港元三年期之定期贷款协议

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|Tuesday, 17 March 2020, 18:21 HKT/SGT
|稳健业务扎根香港 赢得银行界的长期信任及支持
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香港, 2020年3月17日 - (亚太商讯) - 亚洲联合基建控股有限公司（「亚洲联合基建」或「集团」）（股份代号：00711）今天欣然宣布与5家银行签订12.5亿港元的定期贷款协议。部份贷款将用作重组集团的债务组合，而其余的贷款则拨作将来业务营运及发展之用。是次贷款将可降低集团的整体财务成本，加强其财务灵活性及融资实力。
为期三年的12.5亿港元贷款利率按香港银行同业拆息加1.65%年利率计算，贷款由香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、招商永隆银行、创兴银行有限公司及东亚银行有限公司负责安排。
亚洲联合基建主席彭一庭先生表示：「我们衷心感谢银行伙伴对亚洲联合基建的支持与信任。是次签订的贷款协议，展示银行对集团的稳健业务策略之信心。尽管营商环境仍然充满挑战如近期爆发的新冠肺炎等，但我们有信心多年来建立的业务根基将有助集团克服各种挑战。凭借集团的行业经验以及健康的财务状况，我们将继续积极推行既定的营商策略以把握市场机遇，提升股东价值及予以最佳的回报。」
亚洲联合基建控股有限公司 (股份代号: 00711.HK)
亚洲联合基建控股有限公司（「亚洲联合基建」），于香港交易所主板上市，股份代号为00711。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、以及非专营巴士服务。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商，凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力，使亚洲联合基建紧握合适发展机遇，以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。
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Mar 17, 2020 18:21 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务, Construction
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